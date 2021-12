Qué dicen los tuits del nuevo presidente chileno sobre Argentina

“Estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar. Seré el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes eligieron otra alternativa y también de quienes no concurrieron a votar”. El domingo Gabriel Boric se convirtió en el nuevo presidente de Chile tras superar en el balotaje a José Antonio Kast por más de 11 puntos. Así, el diputado de izquierda y ex líder estudiantil, llegará al Palacio de La Moneda el viernes 11 de marzo de 2022.

Cuando asuma como Jefe de Estado, tendrá 36 años y será el presidente más joven en la historia del país. Además, fue el más votado con 4.614.469 de votos. De las 16 regiones que tiene Chile, Gabriel Boric se impuso en 11. Actualmente, sus redes sociales no paran de crecer y todavía se pueden ver varios guiños que tuvo hacia la Argentina en los últimos tiempos.

Al momento de escribir este artículo, el perfil de Instagram de Gabriel Boric ya contaba con 1.008.930 seguidores. Desde el sábado 18 de diciembre, un día antes de la elección, su cuenta de Instagram sumó 328.568 nuevos seguidores. La particularidad de la cuenta, que fue creada el 17 de agosto de 2013 y que siempre tuvo el mismo nombre de usuario, es que tiene una imagen de perfil poco común para un político que acaba de ser elegido como Presidente: está en el agua con una remera puesta, levantado el brazo izquierdo mientras sonríe. Difícil reconocerlo. Hasta el momento, tiene 2.478 publicaciones realizadas.

Su página de Facebook tiene 167.741 fans y también fue creada en 2013 pero el 4 de junio. Es administrada por 23 personas de Chile y una de México. No realizó campañas publicitarias en las redes sociales y su imagen de perfil en Facebook es distinta a la de Instagram: está con una pequeña y con dos llamas. Esa imagen tiene casi 400 comentarios. En Tik Tok, en cambio, tiene una imagen de perfil en la que está solo (la misma que usa en Twitter), ya acumula 394.000 seguidores, y sus últimos videos tuvieron más de 2.000.000 de visualizaciones.

En Twitter, el crecimiento de Boric fue aún más sorprendente. En las últimas 72 horas, sumó más de 400.000 seguidores hasta llegar a los 1.287.246 que tiene actualmente. En su biografía tuitera se define como “Diputado magallánico y cruzado”, y tiene una frase del novelista francés, Albert Camus: “La duda debe seguir a la convicción como una sombra”. Llegó a Twitter en septiembre de 2009 y en estos 12 años, hizo 60.257 tuits, donde podemos destacar algunos.

El 26 de noviembre de 2014, por ejemplo, le respondió a un usuario que criticaba su educación elitista de forma contundente: “¿Tú crees que yo decidí, a los 5 años, dónde estudiar? Estudié en colegio privado, pero ten la certeza que mis hijos no lo harán”. Gabriel Boric Font fue el líder de las protestas estudiantiles a favor de la educación pública y universal pero estudió en el colegio privado The British School, uno de los más prestigiosos de la región de Punta Arenas, donde nació.

Desde Twitter también realizó varias declaraciones a favor de la Argentina que aún hoy se pueden encontrar en el archivo de su cuenta. En 2013, escribió: “Malvinas viejo, Malvinas Argentinas” en respuesta a una tuit del por entonces embajador del Reino Unido en Chile que había publicado una imagen con la descripción: “Una linda foto del pleno verano en las Islas Falkland con sus pingüinos felices”. Cuatro años después, compartió un link de YouTube con una canción de Los Redondos y escribió: “Qué increíble que en Chile no se conozca al Indio Solari”.

El 23 de octubre de este año, aprovechó para saludar a Charly García por su cumpleaños y compartió la canción “Yo No Quiero Volverme Tan Loco”: “Hoy Charly cumple regalados 70. ¿Cuál es su tema favorito? Yo voy con esta… hay algo que late en mi corazón”. El 20 de agosto también publicó un saludo que le había enviado León Gieco: “El tremendo León Gieco nos mandó buena vibra y hasta nos dedicó una hermosa canción. Nos pide ser fuertes para trabajar y unir a la gente. Eso buscamos, sumar y seguir sumando a [email protected] los que quieren cambiar Chile y toda Latinoamérica. Gracias compañero!”.

Su fanatismo por el fútbol argentino también dejó huellas en Twitter. Cuando la Selección Argentina ganó la Copa América, publicó: “Me da alegría Argentina, alegría linda. ¡Felicitaciones hermanos!”. Y en 2017, escribió sobre Diego Maradona y cuando le preguntaron por “¿Maradona o Pelé?”, respondió: “Maradona sin duda”. 100% futbolero.

¿Qué políticos argentinos saludaron a Gabriel Boric? El presidente Alberto Fernández publicó: “Quiero felicitar a @gabrielboric por haber sido elegido presidente del querido pueblo de Chile. Debemos asumir el compromiso de fortalecer los lazos de hermandad que unen a nuestros países y de trabajar unidos a la región para poner fin a la desigualdad en América Latina”. También escribieron mensajes de felicitación Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Losteau y Gerardo Morales, entre otros.

Si bien Gabriel Boric no está casado y no tiene hijos, desde hace casi tres años está en pareja con la politóloga Irina Karamanos, quien en su cuenta de Instagram privada solo tiene 1.945 seguidores. Pero el presidente electo, ya avisó en distintas entrevistas que eliminará la figura de Primera Dama ya que “no tiene ningún sentido. No puede haber cargos en el Estado que tengan que ver o estén relacionados con el parentesco del Presidente o con nadie”.

El 11 de marzo de 2022, Gabriel Boric Font comenzará a escribir su historia como Presidente de Chile desde el Palacio de La Moneda. ¿Cómo usará a partir de ese día sus redes sociales? Sus retuits, likes, comentarios y publicaciones estarán, una vez más bajo la lupa.

Por Daniel Vico

