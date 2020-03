Coronavirus: ¿Qué implica la transmisión comunitaria en el país?

El comunicado del Ministerio de Salud de la Nación del día de hoy impacta, en primer lugar, por los 117 casos nuevos de personas que padecen COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus que fue descubierto en China en enero y al que se bautizó como SARS-CoV-2.

Sin embargo, hay otro punto del informe que es importante tener en cuenta y que marca una diferencia respecto de lo que venía sucediendo en el país: “Al momento, en Argentina la mayoría de los casos son importados, se detecta transmisión local en conglomerados y se identifica el inicio de transmisión comunitaria en la región de AMBA”.

¿Qué es la transmisión comunitaria? Dos palabras que implican que el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 sobre aislamiento social preventivo obligatorio podría extenderse por más tiempo y que la vigilancia de las fuerzas de seguridad para detectar a quienes no cumplen con la cuarentena establecida hace seis días, muy probablemente, se fortalecerá.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un caso puede ser:

- Importado, definido por el hecho de que la persona se infectó fuera del país y luego entró al mismo;

- De transmisión local, cuando es factible identificar al transmisor en un área determinada dentro del territorio definido. En el informe del Ministerio se utiliza la categoría “transmisión local en conglomerados”, lo cual implica que una tercera persona se contagió a partir de un caso importado sin ser familiar o conviviente, o a través de una persona que estuvo en contacto estrecho con ese caso índice. Todo de un modo indirecto. Puede ser, por ejemplo, un taxista que llevó al viajero infectado desde el aeropuerto, o un recepcionista de una clínica.

- De transmisión comunitaria, momento en el que ya no es factible relacionar los casos confirmados de personas contagiadas a partir de un caso conocido y a lo largo de una cadena de transmisión.

Es decir que hay transmisión comunitaria cuando el virus circula (o comienza a hacerlo) libremente en la sociedad, sin que sea posible identificar cuándo, cómo y a partir de qué las personas están transmitiendo el virus y contagiándose entre sí.

Todos comenzamos a estar en mayor riesgo. ¿Por qué? Porque cuando los casos son importados es factible aislar a la persona contagiada y a aquellos con quienes tuvo un contacto estrecho; hasta es posible identificar a los contactos secundarios. Pero cuando el virus circula libremente en la sociedad ya no hay posibilidad de aislar a los contagiados. Se pierde la posibilidad de identificar y mantener en cuarentena a quienes aún no tienen un diagnóstico confirmatorio de enfermedad.

Los casos importados serán menos numerosos, mientras que aumentarán los casos locales. Y de personas portadoras del coronavirus, en general.

Esto implica que tenemos que ser más cuidadosos. Respetar más aún el aislamiento. Salir lo menos posible de la casa o el departamento, reducir las salidas a la calle solo para cuestiones indispensables (como comprar alimentos o ir a una farmacia, en lo posible concentrando la actividad en no más de uno o dos días a la semana).

Además, hay que tener en cuenta que la radiografía del día de hoy representa lo que sucedió en la Argentina hace entre diez y quince días (la aparición de síntomas lleva al menos 4 o 5 días, las consultas médicas, los tests confirmatorio toman otro período anexo de tiempo). Es decir que estos números de casos confirmados, 117, y de los 25 cuyo nexo epidemiológico está siendo investigado (y que muy posiblemente sean por circulación comunitaria) no contemplan lo que sucedió en la Argentina a partir del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno.

La cuarentena se ordenó en el país prontamente, antes de lo que se hizo en otros países que esperaron a tener muchos casos de transmisión local o comunitaria para actuar. Sus resultados se verán a partir de principios de abril. Mientras tanto, ya sabemos que es indispensable respetarla, hoy más que nunca.

