Sobre Vanoli y la necesidad de “echar a alguien”

Hace unos cuantos días que Alberto Fernández y su mesa chica venían barajando la posibilidad de tirar lastre en medio de la crisis viral. O como repetían por lo bajo en la Quinta de Olivos: “echar a alguien para demostrar autoridad”. Las encuestas de las últimas dos semanas demuestran que el humor social mutó de la aprobación del comienzo a un hartazgo cada vez más palpable con respecto a la cuarentena decretada por el Gobierno y sus consecuencias económicas y psicológicas. Y a esa sensación de encierro sin fin se suman las patinadas de los que mandan: el ministro de Desarrollo Social comprando productos con sobreprecios escandalosos, el Presidente prometiendo medidas de alivio que nunca terminan de cumplirse (las salidas recreativas con chicos son el último blooper) y, claro, el papelón del recién echado titular de la Anses, Alejandro Vanoli, señalado por el amontonamiento de ancianos en las calles, desesperados por cobrar su jubilación en plena pandemia.

Alguien tenía que irse para que Alberto pudiera dar un golpe sobre la mesa y seguir mostrándose al mando. Necesitaba un chivo expiatorio para calmar a la ciudadanía acuarentenada. Podría haber sido Daniel Arroyo, el de los sobreprecios, por qué no. Aunque lo salvó su cercanía con Sergio Massa y el Presidente. Vanoli, en cambio, no tenía una espalda tan importante. Había llegado a su cargo casi de carambola, luego de que Alberto y Cristina Kirchner no se pusieran de acuerdo en quién debía manejar la Anses y ella lo propusiera como última opción, pero sin mucho convencimiento. Vanoli no era un “cristino”, tampoco un “albertista”. Se enteró de su designación solo tres días antes del 10 de diciembre y no lo podía creer.

En definitiva, era fácil echarlo. Fácil y conveniente.