Adriana Lopardo: “Con las fragancias construimos identidad”

Por mucho tiempo, Adriana Lopardo se desempeñó en aquello que le salía fácil. Estudió Comunicación casi por descarte, sin saber del todo bien qué es lo que quería para su vida. Pero fluyó durante la carrera, y cuando llegó al último año y debió elegir su especialización, se decantó por Publicidad. No porque le apasionara particularmente, pero creía que podía hacerlo y además era lo que iban a elegir sus amigos. De la misma forma y sin planteárselo demasiado, tuvo una entrevista de trabajo para ingresar en Grupo América y la tomaron.

Desde entonces, comenzó a construir una carrera que incluyó realizar prensa para empresas, hacer planning en agencias de publicidad y hasta ocuparse de gestión de gobierno. Pero seguía sin plantearse demasiado si eso era lo que quería hacer. “Era más bien como ‘me tocó’. Lo hacía bien, me iba cada vez mejor, tenía puestos bien pagos y con muchos beneficios, por lo cual estaba en una situación de confort de la que era difícil salir”, relata. Hasta que decidió emprender en el mundo de la perfumería de nicho, y toda esa comodidad y esa fluidez se fueron al tacho. Lo que comenzó entonces, en el momento en el que finalmente renunció y dijo “es ahora o no es”, fue una búsqueda incesante de proveedores y aliados en un negocio que es casi inexistente en Argentina, y en el que además las mujeres no participan. Así, un poco contra viento y marea, nació Blind Fragances, la primera casa perfumista del país en desarrollar fragancias de lujo bajo los conceptos sin género y sin reglas.

Noticias: ¿Qué relación tenía con el mundo de la perfumería?

Adriana Lopardo: Ninguna en particular, era un gusto, porque siempre fui consumidora. Antes de renunciar, me hice tiempo para hacer cursos, mucha investigación, mucho viaje para conocer la industria de la perfumería de nicho. Y después empecé a investigar acá qué es lo que se podía hacer. Me encontré con muchos no, con muchos “no le vas a vender a nadie”. No creían en el proyecto, porque acá no hay una industria de la perfumería. Entonces cuando le planteás a un laboratorio que querés hacer una fórmula original, distinta a lo que hay y además con esencias premium traídas de afuera, te miran como si estuvieras mal de la cabeza.

Noticias: ¿En algún momento pensó en dar de baja el proyecto?

Lopardo: Nunca. Todos me decían que no, hasta mi familia, pero yo quería hacerlo a como diera lugar. Por supuesto que después tenés que ir negociando tus ideas. Por ejemplo, quería hacer todo con materias primas nacionales. Y cuando me empecé a meter en el mercado, entendí que no hay ninguna esencia producida acá. Tuve que llevar mi proyecto a lo posible con ciertas concesiones. Por ejemplo, en Argentina no se produce ni un solo envase de vidrio para perfumería y cosmética. Todo se importa de China, y es de una calidad inferior. Nada de lo que vi me cerraba, entonces decidí importar yo, y ahora compro envases de Francia.

Noticias: ¿Por qué le interesaba hacer un perfume sin género?

Lopardo: No es algo que haya inventado, está muy desarrollado en Europa y Estados Unidos, y tiene que ver con volver a las raíces de la perfumería. De una manera aggiornada, obviamente, pero con esta idea de un trabajo más artesanal que formula fragancias distintas a lo que está en el mercado. Y la perfumería en sus inicios no tenía género, es un invento más nuevo, así como lo de los colores para nena o nene. Empezó antes, pero en la década del 70 se afianzó con una campaña de publicidad y marketing que no terminó más. Esto tiene que ver con volver a la perfumería tradicional y también con algo que está pasando en la sociedad, esta tendencia a no etiquetar y que cada uno elija dónde se siente cómodo con su identidad.

Noticias: ¿Y por qué Blind?

Lopardo: Blind es ciego en inglés. El sentido del olfato es el que más usamos, pero menos reconocimiento tiene. Proponemos entrar a este mundo de ciegos, sin imágenes, tanto en el local como en la elección de los envases y el packaging, que siempre intentó ser muy neutro, para que pase a tener protagonismo la fragancia y el olfato. De hecho, parte de la propuesta de la perfumería de nicho es que pongas todo tu presupuesto en la fragancia y no en el envase.

Noticias: ¿Nos ponemos bien el perfume?

Lopardo: Hay gente a la que le gusta pasar y dejar la estela una cuadra, hay otros a los que les gusta mucho más sutil, que solo se sienta cuando se acerca alguien. Hay un universo que es casi privado respecto a cómo usarlo, que tiene que ver con lo que te gusta. Porque las fragancias son como la ropa, la elegimos para construir la identidad que queremos proyectar. Pero hay tips, como que una piel muy hidratada retiene mucho más la fragancia que una piel reseca. Entonces si querés que te dure más, primero deberías hidratarte bien.

Noticias: ¿Un buen perfume es el que dura?

Lopardo: Es una de las características que se evalúa en el perfume, pero si es un buen perfume o no, también es una evaluación privada. Al que le guste que le dure 12 horas y a las cinco ya no lo siente fuerte, no le va a parecer bueno. Y al que le dure demasiado tal vez diga que es muy fuerte… La perfumería está dividida en categorías: agua de colonia, colonia, eau de parfum, parfum, extracto. Todos tienen que ver con el porcentaje de esencia que le ponés a la fragancia. Y cuanto menos porcentaje, menos dura. Por eso un agua de colonia te dura un ratito y a la hora se evaporó. Pero también tiene que ver con la calidad de las esencias que usás. Por ejemplo, en Blind usamos 25% de esencia, lo cual según estas escalas lo convierte en parfum, aunque lo vendemos como eau de parfum. Como soy caprichosa, contra todas las indicaciones de los proveedores, lo quise hacer así. Es que mi objetivo es trabajar una fragancia súper premium. No se puede hacer en todo, porque no es rentable, pero se intenta con algunas cuestiones.

Noticias: ¿Usa otros perfumes además de Blind?

Lopardo: Uso de todo y voy mezclando, también de otras marcas, porque me sirve para ampliar la cabeza. La perfumería de nicho afuera tiene unas cosas increíbles. Eso sí, no copio. Mis formulaciones son todas originales. Por eso está bueno conocer qué es lo que hay, se hace y lo que se puede hacer.

Noticias: ¿Se considera emprendedora o empresaria?

Lopardo: Todavía emprendedora. Aunque crecimos un montón, todavía falta mucho, porque no hay cultura de las fragancias de nicho, entonces tenemos que hacer el doble trabajo de enseñar qué es y luego mostrar las propuestas. Si bien hay una marca pionera en el país que está hace más de 20 años, siempre fue un proyecto pensado para afuera, con un presupuesto enorme, y no hicieron el trabajo de enseñarle a la gente. Así que lamentablemente me tocó hacerlo a mí.

Noticias: En 2022 recibieron el premio Pure Beauty Global Awards como mejor fragancia de nicho por Punto. ¿Cómo lo tomaron?

Lopardo: Fue increíble, abrió muchas puertas. Llegaron muchos pedidos de afuera e interesados en invertir. Ahora estamos exportando a Estados Unidos, por ejemplo. Al premio me presenté para medirnos y ver dónde estábamos parados. Uno cree estar haciendo una fragancia buena o muy buena, pero que lo diga otro, y además en un mercado tan competitivo como el europeo, es increíble. En mi cabeza no tenía ninguna esperanza de ganar, así que fue muy motivante para seguir invirtiendo y apostando.

Noticias: ¿Le costó ser mujer en esta industria?

Lopardo: Muchísimo. Hoy creo que me gané el respeto de algunos, pero cuando necesitás un nuevo proveedor para algo, empieza de nuevo ese circuito… Tuve situaciones incómodas, de tolerar gente con la que no tenía ganas de trabajar, y donde si hubiera podido elegir, me hubiera ido. Es una industria muy machista, no conocí ninguna mujer dueña de ningún laboratorio, alguna sola de directora tal vez. Hay mucho camino por abrir.