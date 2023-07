Magalí Brandariz: “La conserjería es un estilo de vida”

La vocación de Magalí Brandariz empezó a los diez años, cuando viajó a las Cataratas del Iguazú con su madre y tuvo una guía de turismo que denotaba pasión por su trabajo y por su tierra. “Cuando sea grande quiero hacer lo mismo con Buenos Aires”, dijo. Ya más grande cursó la Licenciatura en Turismo y Hotelería y a los 18 empezó su derrotero laboral. Trabajó en una agencia de viajes, un crucero y hace siete años comenzó en la hotelería de lujo.

“Empecé en el hotel Emperador como telefonista y recepcionista y, después, gracias a mis compañeros que veían cómo me relacionaba con los huéspedes y me hicieron conocer el mundo de la conserjería, me di cuenta de que eso era lo que quería hacer. Finalmente, pude ser conserje en el Four Seasons, estuve cinco años y fue una escuela espectacular. Y en enero de 2022 entré en el Palacio Duhau Park Hyatt, donde reorganicé la conserjería y estoy a cargo del sector. Es una relación bastante apasionada y tóxica la que tengo con la hotelería”, asegura. Este año la eligieron la mejor conserje joven del mundo.

Noticias: ¿Por qué tiene una relación tóxica con la hotelería?

Magalí Brandariz: La hotelería, y especialmente la conserjería, es un estilo de vida. Yo no corto nunca. Estoy constantemente dando vueltas por la ciudad, buscando qué es lo nuevo, pensando qué podría funcionar, qué recomendaría y qué no. Somos un equipo de colegas que formamos parte de esta locura, vamos a un lado, a otro, nos pasamos datas, es una marea constante. Todo lo que experimento en mi vida personal al mismo tiempo lo estoy pensando para los huéspedes.

Noticias: ¿Por qué eligió ser conserje?

Brandariz: La conserjería une mis dos pasiones - el turismo y la hotelería- y lo mejor de ambos mundos. Yo hago recomendaciones turísticas, soy una especie de embajadora de mi ciudad y la primera amiga que tiene el huésped en Buenos Aires dentro de un hotel. Nací para esto, tiene las dos cosas que amo.

Noticias: ¿Qué implica ser Chief Concierge del Park Hyatt?

Brandariz: Tuve que reorganizar todo de cero post pandemia. Buscar las personas adecuadas, entrenarlas, hacerles una capacitación super intensiva en cuanto a atractivos turísticos, pedidos especiales de huéspedes, historia, cultura, arte. Hoy tenemos un equipo sólido y mi trabajo es supervisarlos y apoyarlos. Además, pertenezco a la asociación internacional Les Clefs d’Or, que reúne a conserjes de hoteles de más de 80 países, y soy la secretaria de la asociación local.

Noticias: ¿Qué habilidades personales requiere su puesto?

Brandariz: Muchas ganas de hacer relaciones públicas, ser habilidoso con las palabras, ser amable, tener un buen manejo de quejas, usar la sutileza, ser muy discreto, muy empático, ser muy simpático y lograr generar un vínculo con el huésped.

Noticias: ¿Cómo maneja a los huéspedes difíciles?

Brandariz: Con los años y la experiencia fui ganando esa cintura que hay que tener con las situaciones difíciles. Trato de llevar a ese huésped para otro lado, de alejarlo un poco de lo que es el centro de la cuestión y de generar una intimidad con él. Bajar la voz, escucharlo, tratar de entender el motivo de su queja. Entonces, una vez que bajan las aguas tratamos de encontrar una solución de nuestra parte y siempre la encontramos.

Noticias: ¿Cuáles son los pedidos más insólitos?

Brandariz: Nuestro lema en la asociación es “Nada es imposible”. Siempre buscamos la manera de poder conseguirlo. Nos han pedido desde ubicar una persona en la provincia de Buenos Aires con sólo el nombre y el apellido, libros que todavía no se habían publicado, un auto cero kilómetro como regalo de cumpleaños, comprar un vestido en un shopping, anécdotas miles. Ningún día es igual a otro. Es un desafío constante y eso es una de las cosas que más amo de mi profesión.

Noticias: ¿Qué aprendió de su trabajo?

Brandariz: Aprendí que es super valioso el tiempo y la dedicación que les dedico a mis huéspedes. Es lo que hace la diferencia en sus viajes.

Noticias: Y este año la eligieron “la mejor Concierge Joven” en el World Congress de Les Clefs d’Or.

Brandariz: Sí, todos los años Les Clefs d’Or otorga el premio al conserje joven del mundo. Se hace una nominación previa de distintos conserjes jóvenes que tienen que cumplir ciertos requerimientos: ser menor de 36 años, que sea su primer congreso internacional, tener un cargo en la asociación local, tener un rol activo en la asociación internacional, tener muy buen desempeño en las tareas diarias, entre otros. Este año participamos 16 conserjes. Unos tres meses antes del congreso, que tuvo lugar en marzo en Estambul, nos fueron dando distintos exámenes. Finalmente, tuvimos una entrevista presencial en el congreso y la última noche se anunció que era yo la ganadora. El premio es una conmemoración a toda la dedicación que le doy a este trabajo. Cualquier colega sabe lo apasionada que soy, se me escapa por los poros. Me pongo a hablar de la conserjería y me emociono.

Noticias: ¿Y qué clase de huésped es usted?

Brandariz: Bastante fácil porque al trabajar en la industria no me gusta dar tanto trabajo. Pero sí me fijo muchísimo en los detalles. Cada vez que me voy de viaje no me puedo salir de mi rol.

Noticias: ¿Por qué le apasiona tanto Buenos Aires?

Brandariz: Tuve la suerte de viajar mucho, amo viajar, y puedo decir que Buenos Aires es una ciudad apasionante, hermosa, tiene parques increíbles, tiene historia, cultura, pasión en los deportes, una oferta increíble.

Noticias: ¿Qué otros lugares la subyugan?

Brandariz: Londres es una ciudad que amo, cada vez que voy conozco un lugar nuevo, nunca termino de conocerla. He viajado por los países balcánicos que son una locura, Sarajevo, Belgrado, tienen tanta historia que me vuelven loca. He ido a los fiordos noruegos, la naturaleza, el sol de medianoche, también me volví loca.

Noticias: ¿El viaje ideal para este momento?

Brandariz: Estoy planeando mis próximas vacaciones. Con mi mamá, que es mi motor y mi persona en este mundo, queremos ir a Marruecos y a la Costa Azul. Y con mi abuela, que también quiero mucho, vamos a lugares un poco más cercanos de su casa.