Agustina Echegoyen: "El rol de la mujer está cambiando"

El agua como eje y sanación. Así vive Agustina Echegoyen su relación con el mar, que empezó desde muy chica surfeando en su Mar del Plata natal, la llevó tras la repentina muerte de su madre a refugiarse en la isla de Bali, y hoy la acuna en varios de los retiros de mujeres que organiza, en muchas ocasiones cerca del agua. Surfer, maestra de yoga, coach ontológica e influencer de wellness y espiritualidad, está claro que su camino está en la senda de lo natural. Pero no siempre fue así.

Hace poco más de dos años, de hecho, lo suyo era vivir estresada bajo los mandatos de la industria de la moda en Londres, desempeñándose en las áreas de prensa y marketing de firmas como Ralph Lauren y Tom Ford. En una carrera promisoria en la que se codeaba con celebrities a diario, sintió que aquel era el claro camino al éxito. Y visto desde afuera, seguramente lo era. Pero un llamado la hizo subirse a un avión, volver a Argentina y enfrentarse a la dura realidad de que su mamá se estaba muriendo. El desenlace inevitable tomó apenas semanas, pero en ella se sintió como compendiar sabiduría de años. “En ese momento central de mi vida me replanteé el desafío de vivir de una manera más consciente”, describe en su primer y reciente libro, precisamente llamado “Mujeres conscientes”. Lo que siguió fue soltar amarras de su trabajo en Londres y embarcarse en un profesorado de yoga en Bali, que le abrió las puertas para no solo transformarse en alguien más presente y genuino, sino también para enseñar a otros a vivir de esa forma.

Noticias: ¿Qué tan difícil le fue tomar la decisión del cambio de vida?

Agustina Echegoyen: Me costó mucho. Sentía que estaba en el mejor lugar en el que podía estar con respecto a mi carrera profesional, trabajando en las marcas de ropa más exclusivas del mundo, y de repente tuve que volver a Mar del Plata y replantearme la vida. Fue un dilema enorme. Pero decidí dejarme llevar. Mi gran desafío fue aprender a dejar que la vida me sorprenda.

Noticias: ¿Siente que reinterpretó el concepto de éxito?

Echegoyen: Sí. El año pasado volví a Londres con mi profesora de yoga, para asistirla en un festival, y sentí que miraba todo con otros ojos. Parada en otro lado y sintiéndome realmente apasionada y sacando lo mejor de mí, sin tener ese estrés y el piloto automático con el que vivía. Durante mucho tiempo mis amigos y familia me preguntaban si realmente iba a dedicarme a esto, porque la parte profesional siempre les pareció muy importante. Pero de alguna forma siento que lo que hice en marketing y moda me ayudó a definir mi perfil en redes, y poder vivir de esto. Mi familia se convenció de que podía ser algo serio cuando me invitaron a escribir un libro.

Noticias: ¿Cómo combina la frivolidad que puede tener Instagram con un mensaje espiritual como el suyo?

Echegoyen: Es cuestión de buscar el equilibrio. Transmito un mensaje que tiene que ver con el deporte y la vida al aire libre, y eso no tiene por qué chocar, se trata de encontrar marcas que están alineadas con ese mensaje, que cuidan los océanos y tienen conciencia social. Exponerme fue difícil, pero consideré que abrir mis redes era la forma más directa de llegar a más gente. El rol de la mujer está cambiando cada vez más, ya no sentimos que tenemos que competir con la otra para ganarnos un puesto de trabajo; hoy nos ayudamos entre nosotras, somos generosas.

Noticias: ¿Le importan los temas que toca hoy el feminismo?

Echegoyen: Me importan, pero no me meto a fondo. Creo que hay un quiebre y un cambio de paradigma y me interesa verlo, pero lo vivo desde otro lado. Más desde conectarte con vos misma y no tanto con confrontar. El empoderamiento desde adentro, más espiritual.

Noticias: ¿Cómo surgió su libro?

Echegoyen: Estaba en Costa Rica surfeando con mi mejor amiga y me llamaron de la editorial Lea para decirme que les interesaba que escriba un libro con mi historia y lo que transmito. Así que decidí volver y encarar este proyecto.

Noticias: ¿No le dio miedo hacerlo tan pronto en su camino?

Echegoyen: Estos últimos días fueron bastante difíciles, sin dormir y con ansiedad. Hace años que no me brotaba y me pasó, y creo que justamente fue mucha responsabilidad, mucha exposición, incluso más que en las redes. Pasar por mi librería del barrio y verme en la vidriera es muy fuerte. Conté muchas cosas mías íntimas y profundas.

Noticias: ¿En qué cree que tiene que hacerse consciente aún?

Echegoyen: En enraizar un poco más, es un ejercicio constante. Por otro lado, las redes sociales no siempre me resultan fáciles. A veces me piden fotos cuando estoy en un retiro, y entonces a la vez que tengo que conectar con lo que está pasando, tengo que difundir. Me pregunto muchas veces ‘¿estoy acá o estoy en Instagram?’.

Noticias: ¿Por qué siente que hay tanta necesidad de conectarse con el propio deseo?

Echegoyen: Porque el estrés y la ansiedad nos están ganando, y llevan a enfermedades graves. Cuando estás conectado con vos mismo y el momento presente, no estás pensando en lo que va a venir o lo que pasó antes, que es la semilla del estrés.

Noticias: Todo esto la puso en un lugar de líder. ¿Tuvo que trabajarlo o le salió naturalmente esa faceta?

Echegoyen: Me salió naturalmente, porque me pasaron cosas que me marcaron. Con respecto a la sustentabilidad, en mi trabajo anterior vi situaciones laborales de explotación y uso de recursos que me hicieron replantearme muchas cosas. No sé si me siento líder, pero tengo las herramientas para poder comunicar esto.

Noticias: ¿Cómo eligió a las mujeres que participan en su libro?

Echegoyen: Son mujeres que me inspiran, con las que tengo relación. Y tiene que ver con no estar sola en esto. Creo que el empoderamiento femenino tiene que ver con hacer equipo e incentivarnos entre todas. Y con saber que hay espacio para cada una.

Noticias: Tuvo una experiencia muy fuerte que propició su cambio de vida. ¿Cómo incentiva a aquellos a los que no les sucedió nada del estilo para poder cambiar de todas formas?

Echegoyen: No creo que haya que pasar por algo así para darse cuenta de que se puede vivir más conscientemente. De a poco se puede lograr un cambio grande interno en el que sentirse mejor y comunicarse con uno y los otros de forma más natural.

Noticias: ¿Qué más disfruta hacer cuando no está dando retiros ni clases?

Echegoyen: Hago mucho surf. Me apasiona estar en el agua. Me da una conexión absoluta. Y trato de experimentar cosas que puedan aportar a mis clases, como tocar instrumentos durante las meditaciones.

Noticias: ¿Qué sueña para su carrera en los próximos años?

Echegoyen: Poder dar retiros en todos lados y seguir escribiendo. Pero por sobre todo, expandir este mensaje.