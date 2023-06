Alejandro Vigil: “El vino puede cambiar el mundo”

Hay muchas formas de describir a Alejandro Vigil. Es Chief Winemaker de la bodega Catena Zapata donde trabaja desde 2002; creó El Enemigo Wines en 2013; es ingeniero agrónomo y uno de los enólogos más influyentes del mundo según la revista Decanter. En 2018, dos de sus vinos - Gran Enemigo Single Vineyard Gualtallary Cabernet Franc 2013 y Catena Zapata Adrianna Vineyard River Stones 2016 - fueron los primeros vinos argentinos en recibir 100 puntos Parker, algo así como los Nobel o los Oscar del mundo de la vitivinicultura que entrega la prestigiosa publicación The Wine Advocate; y desde el año pasado es presidente de Wines of Argentina (WoFA) fundada en 1993 con la misión de promover la marca vino argentino en todo el mundo.

También es un apasionado filósofo del vino; fanático de la música (en especial del jazz aunque se define ricotero); esposo de María Sance desde hace más de 20 años y padre de dos adolescentes.

Noticias: Tuvo hijos, plantó árboles, escribió un libro…

Alejandro Vigil: Para mí eso es parte del hacer vino, hace un tiempo hicimos una paella solidaria para una escuela y como hacía mucho calor, todos estaban debajo de los árboles que había plantado yo hace 17 / 18 años, los regué, los cuidé y crecí con ellos, y de repente me paré y lo ví: eso es hacer vino, es una forma de vida hermosa, producir algo que se exprese, verlo crecer.

Noticias: Y siempre en familia…

Vigil: La familia es el núcleo, es un tema muy sanguíneo que para mí tiene que ver con objetivos comunes donde la felicidad va por encima del dolor. El dolor está, existe, en definitiva todo termina en la muerte, se van los que nos enseñan pero es la transmisión de conocimiento lo que nos mantiene felices, cultivar un tomate, hacer una salsa y compartirlo con quienes amamos. La vida se compone de esos momentos de felicidad instantánea, con María nos encontramos, bailamos al mismo ritmo y eso no pasa siempre, soy muy afortunado.

Noticias: Encontró los socios de la vida perfectos para eso…

Vigil: Yo tengo la idea de que fueron ellos quienes me encontraron, todos me han salvado la vida, María fue la primera y lo hizo muchas veces, también la familia Catena, me ha ayudado muchísimo y le agradezco a la vida.

Noticias: Si no se hubiera dedicado al vino, ¿qué le hubiera gustado hacer?

Vigil: Nunca tuve un plan B, no sé hacer otra cosa, siempre me iba a dedicar a hacer vino, en un balde de plástico, en una bodega grande, pero siempre a hacer vino.

Noticias: ¿Qué representa el vino para usted?

Vigil: El vino es filosofía, es una forma de vida, es cultura, es cómo te levantás a la mañana, vivís tu día y soñás por la noche. Es el reflejo de la persona que fuiste en el momento que los elaboraste. El vino puede cambiar el mundo pero hay que poner el cuerpo, trabajando podemos cambiar la vida de mucha gente, haciendo vino podemos modificar nuestro entorno, y nuestro entorno es nuestro mundo, tenemos que despertar ese interés de cambiar el entorno. Finalmente allí va a haber un cambio en la sociedad, no solo en Argentina sino en el mundo.

Noticias: ¿Se reconoce en los vinos que elaboró varios años atrás?

Vigil: Siempre es un tema porque vos lanzás un vino 2018 en el 2022 y en esa época vos eras otro, el mundo cambió, nunca vas a estar en sintonía pero eso es bueno también, te hace revivir ese momento, de lo que sos y a dónde estás yendo. Finalmente es más profundo y no tiene que ver con los sabores sino con lo que somos pero eso es para quien hace vino, para el que lo toma es me gusta no me gusta. Por eso no tomo mis vinos.

Noticias: ¿Nunca?

Vigil: Sí por trabajo, por placer tomo otros vinos.

Noticias: ¿Dónde está parada Argentina en el mapa del vino?

Vigil: Estamos en un lugar importante, nos están mirando, la puerta se abrió y están pasando cosas. Tenemos un camino recorrido pero mucho por recorrer y ahí es donde tenemos que alinear el trabajo. Estamos enfocados en el terroir que representa nuestra forma de vida. Somos antiguos productores de vino en un mundo que es nuevo para nosotros y viejo para ellos, ese mix es muy extraño. Tenemos que demostrar que nosotros somos productores de vinos y debemos hacerlo en bloque, trabajar en lo colectivo.

Noticias: Se habla mucho de terroir, ¿qué significa para usted?

Vigil: Terroir es cultivar y elaborar esas uvas con la experiencia centenaria de un determinado lugar, son las personas transmitiendo un conocimiento, nosotros somos solo un eslabón de esa cadena donde lo individual desaparece porque las personas son en relación a los otros. Es lograr poner el paisaje en una botella.

Noticias: ¿Quiénes son nuestros mayores competidores? ¿Australia, Sudáfrica, Estados Unidos…?

Vigil: Creo que tenemos que salir a competir con los del viejo mundo, Francia, España, nosotros podemos hacer Borgoña con nuestra mirada, ya no sería solo Borgoña o Bordeaux, sería Agrelo y Gualtallary, sería Cepillo y La Rioja, sería Salta con toda su potencia y la sutileza de Río Negro, tenemos todo para ir a competir y ese es el mundo donde yo quiero quiero estar.

Noticias: ¿Qué tiene que hacer Argentina para crecer?

Vigil: Para crecer en volumen tenemos que cultivar en zonas nuevas que nos den calidad y enfocarnos en un tipo de vino que esté fuera del commodity internacional, tenemos que apuntar más arriba.

Noticias: ¿Con el Malbec o con nuevas cepas?

Vigil: Hay que trabajar desde el Malbec que es una herramienta que nos permite mostrar nuestro paisaje a través del vino, en la vitivinicultura todo toma tiempo, hay que adaptarse a los tiempos de la planta, de lo que somos, hay que ser paciente.

Noticias: Paradójicamente, los dos vinos que obtuvieron 100 puntos Parker no son Malbec

Vigil: Sí, esos reconocimientos internacionales nos ayudan a mostrar que Argentina no es solo Malbec pero nuestra bandera es el Malbec. Tenemos casi 50.000 hectáreas de Malbec y el Cabernet Sauvignon, la cepa que le sigue tiene 18.000 hectáreas plantadas; hay 15.000 de Bonarda y solo 2.000 de Cabernet Franc. El Malbec que es nuestra posibilidad real de crecimiento de exportación después tenés complementos, parientes que nos permiten mostrar esa diversidad que existe en el país que cada vez es mayor. Hoy estamos en 18 provincias y probablemente en los próximos años se elaboren vinos en casi todo el país.

Noticias: ¿Esa va a ser la puerta de entrada de otras variedades?

Vigil: Cuando crezcamos en otros lugares también va a desaparecer la idea de solo Malbec porque hay zonas donde se va dar mucho mejor el albariño y en otras será el Nebiolo, entonces ahí va a ser más real que por zonas empecemos a poder mostrar otros lugares, en especial en Buenos Aires y Río Negro, donde se da una cosa muy fuerte.

Noticias: Eso también impulsará el turismo

Vigil: Sí, Mendoza lo demostró, la primera actividad acá es el petróleo pero la segunda ya es el turismo y la tercera la vitivinicultura. Eso impulsó la gastronomía, la agricultura, ahí hay un crecimiento para todos.

Noticias: En los últimos años, los vinos argentinos obtuvieron excelentes puntajes, ¿el mundo está empezando a vernos como productores de vinos de alta gama?

Vigil: Nuestra relación precio/calidad está siendo reconocida, vos podés tomar un vino argentino de 100 puntos por us$100 dólares, en Napa Valley tendrías que pagar us$1500. Además, ví cómo fue la evolución del precio en el mundo, cómo se tomaba Bordeaux y cuando subieron los precios fueron a buscar vinos a Napa y cuando subieron en Napa se fueron a buscar un Barolo y ahora está pasando lo mismo. Tarde o temprano van a llegar aquí y tenemos que estar preparados para poder mantener la alta calidad a un buen precio.

Noticias: ¿Qué hay que tener para hacer vino?

Vigil: No hay que dejar de emocionarse, la vida es un poco más simple de lo que nos contaron, las emociones son las que manejan nuestro destino, donde pensamos lo que somos, hay que meterse en ese barro y a mí, eso me encanta. A mis hijos les quiero transmitir que no hay que sufrir, la fórmula es fácil, ser feliz y no joder a nadie.

Noticias: ¿Se imagina en otro lado?

Vigil: No, este es mi lugar, mi cultura, el lugar que conozco, donde está el río donde jugaba de chico y hacía sapitos, es acá donde nacieron mis hijos y donde conocí a mi mujer, donde vivo, donde mi padre me crió. Hacer vino son todas las circunstancias de la vida, yo no hago vino con la uva, hago vino que tiene que ver con todo eso, con las cosas que me pasan. Cada etiqueta tiene un poquito de mi alma, ahí la voy dejando, de a pedacitos. Yo no hago vino, vivo.

Noticias: ¿Dónde le gustaría que lo enterraran?

Vigil: En Mendoza, entre los viñedos, en el agua del riego para volver a la tierra. Es lo que hay, es lo que soy y me encanta.