Álvaro Morte: “Como actor un día estás arriba, otro abajo”

Álvaro Morte transita su camino con una inquebrantable convicción mezclada con una pizca de orgullo, la sabiduría de la aceptación de aquello que no se puede cambiar y una inevitable resignación ante verdades que no tienen remedio.

Sabe que en cada lugar donde vaya será recordado como El Profesor de “La casa de papel”, la serie que le permitió un recorrido internacional y le abrió la posibilidad de acceder a diversas oportunidades laborales. En 2012 fundó una compañía teatral llamada “300 pistolas”. Luego llegó al mundo del streaming y del cine.

A los 48 años, este padre de mellizos conserva el espíritu rockero. Golfista aficionado, melómano y amante de la cocina, atesora una estimable colección de instrumentos musicales.

Álvaro Morte es alguien que valora el paso del tiempo y no lo quiere desaprovechar. En una entrevista con el programa “El Faro” de la Cadena SER recordó el cáncer que padeció hace ya quince años, el cual se encontraba alojado en su muslo izquierdo. Un tumor maligno, con un diagnóstico sumamente preocupante, tal como lo confesara a la periodista Mara Torres: “Me dijeron que me cortaban la pierna o que no sabían cuánto me quedaba”, admitió. Afortunadamente todo salió muy bien. Aunque suene paradójico, Morte se aferró a la vida.

Por otro lado, no para de trabajar. Filmó en Roma la película “Inmaculate”, un relato de terror. Por esas ironías del destino, Morte coincidió junto al Chino Darín en “Durante la tormenta”, y ahora vino a presentar “Objetos”, que protagoniza junto a la China Suárez.

Cuando llega al encuentro con la prensa, saluda personalmente a todos los presentes. Bien predispuesto para la charla, afable y educado, trata de sacarle el máximo provecho al tiempo que le asignaron para dialogar con NOTICIAS.

Noticias: Usted nació en Algeciras y se crió en un pueblo de Córdoba, en Andalucía. Si pudiera recuperar un objeto de su infancia que haya perdido, ¿cuál sería?

Álvaro Morte: Ostras, ¡vaya pregunta complicada! Pues fìjate, esta película va de unas personas que tratan a otras como objetos, y sin embargo el personaje de Mario a los objetos les da como cierta vida. Yo lo que recuperaría de mi infancia no es un objeto sino los veranos con mis abuelos, eso sí que lo llevo en el corazón para siempre.

Noticias: Se lo conoce por proyectos de gran envergadura como “La casa de papel”, “Sin límites", o “La rueda del tiempo”. ¿Cómo fue hacer este thriller más intimista, casi una película indie como “Objetos”?

Morte: Nos dio la oportunidad de poder investigar desde otro sitio, partiendo de la confianza que tengo con el director Jorge Dorado, ya habíamos trabajado juntos antes, somos amigos. Y así es como puedes llevarte el trabajo a lugares no profesionales y a horarios que exceden lo laboral, entonces se ha disfrutado desde otro sitio. La creación nos permitía a ambos meternos en territorios un poco más arriesgados, y eso a veces el streaming masivo no te lo deja hacer mientras que una película un poco más pequeña te habilita a explorar esos recovecos, ahí está la gran diferencia.

Noticias: Algo interesante es que su personaje, Mario, es un hombre de ambiciones sencillas, no anhela ser un héroe de acción, quiere tener una familia, ser padre. En el cine en general los personajes son movidos por grandes causas, Mario en ese aspecto es más humilde.

Morte: Sí, es más, creo que de hecho no acaba por tener un objetivo claro. Al principio de la película no logra encontrarse con su propia vida, es un hombre que trabaja en una oficina de objetos perdidos y el primero que está perdido es él. Es verdad que a raíz de lo que va sucediendo, más allá de la misión de rescate que tiene enfrente, creo que al primero que tiene que rescatar es a sí mismo.

Noticias: Le tocó compartir escenas con varios actores argentinos, China Suárez, Daniel Aráoz, Selva Alemán. ¿Cómo fue el vínculo con ellos?

Morte: Estaba deseando trabajar con ellos porque a España nos llega un cine argentino de altísima calidad y conocía a varios. A la China no la conocía con anterioridad, nos encontramos directamente en el rodaje, pero Daniel y Selva tienen esas trayectorias impresionantes, luego resulta que los conoces y humanamente son increíbles, son buenísimos compañeros. Fue un disfrute maravilloso compartir escenas con ellos y poder aprender, claro que sí.

Noticias: En la previa se habló mucho de la química de la pareja protagónica con la China Suárez. ¿La química se puede construir o tiene que nacer naturalmente?

Morte: Yo creo que es como cuando se pregunta si con el talento se nace, más allá de que lo tengas siempre hay que procurar trabajar. Con la química pasa igual, a veces se da de forma natural, otras tienes que trabajar para encontrarla, pero creo que hemos podido hacer la película muy a gusto y que hemos generado una química que se deja ver en la pantalla. Eso es lo importante al fin al cabo porque es lo que tiene que llegarle al espectador.

Noticias: Ahora estamos en Buenos Aires pero ustedes han filmado también en Jujuy. ¿Qué lugares de nuestro país fueron los que más le gustaron?

Morte: Estuvimos rodando aquí alrededor de dos semanas, la primera fue en Buenos Aires y la segunda en Jujuy. En el camino hacia allá convencí a la productora para que fuéramos un fin de semana a las Cataratas de Iguazú, eso desde luego fue maravilloso. Tampoco podría quedarme con un solo lugar, porque la Capital tiene sitios absolutamente magníficos y está ese bullicio porteño que a mí me parece encantador. Además toda esa parte de Jujuy, del Altiplano con ese paisaje tan extremo y atractivo al mismo tiempo… No puedo quedarme con una sola cosa.

Noticias: Se está dando mucho intercambio entre actores españoles y argentinos, Rodrigo de la Serna estuvo en “La casa de papel”, Leo Sbaraglia y Ricardo Darín también trabajan mucho en España. ¿Qué le pueden aportar los actores españoles al cine argentino y los argentinos al cine español?

Morte: No lo sé exactamente, pero creo que ese mestizaje, esa colaboración entre España y Argentina, se nos da de una forma relativamente natural, sacamos mucho partido de eso. Argentina ha demostrado durante muchísimos años que su talento y a los actores españoles nos encanta trabajar con actores argentinos.

Noticias: Ha hecho muchas series muy populares que se vieron en todo el mundo, formará parte del Batman Azteca y viene de filmar una película con Sidney Sweeney. ¿Su objetivo es proyectarse hacia una carrera internacional?

Morte: Bueno, no aspiro a eso concretamente, pero es verdad que la vida me está llevando un poco hacia ese camino. Hace unos años tenías que intentar salir de tu entorno para hacer algo de más envergadura a nivel de producción, hoy por hoy todo está más globalizado, se pueden hacer muy buenas producciones en todas partes. Yo para poder decidir en qué proyecto me meto no me baso en que sea más o menos internacional sino en que me interese quién lo va contar, cuál es la mano que llevará la batuta en cuanto a la dirección. Es verdad que ciertas oportunidades que me han aparecido han sido muy interesantes, como por ejemplo el trabajo con Sidney Sweeney del cual estoy muy contento y agradecido, pero no tengo el objetivo de ir por lo internacional y olvidar lo nacional.

Noticias: Ahora hay un alivio, ¿ya no se piensa en llegar a pagar el alquiler o en que vuelva a sonar el teléfono?

Morte: Bueno sí, es verdad que mi vida en ese sentido es más sencilla que hace unos años, pero tampoco tenemos que dejarnos llevar por eso porque estar un día abajo y otro arriba es parte del juego del actor. El día que te creas que lo tienes todo hecho o que tienes la vida solucionada creo que estás perdido.

Noticias: Morte es su apellido artístico, significa muerte en portugués y en italiano. ¿Por qué lo eligió?

Morte: Es el apellido de una gran amiga, me pareció que sonaba bien. Es verdad que tiene esa connotación y que al principio alguna gente se queda un poco entornando los ojos (se ríe), pero en cuanto lo escuchas tres veces ya deja de tener ese significado, simplemente me gustó, no hay mucho más.

Noticias: En su cuenta de Instagram le hizo un muy lindo homenaje a Foo Fighters y a su baterista Taylor Hawkins. Usted es muy melómano, ¿en algún momento le gustaría hacer una película musical?

Morte: Sí, me gusta mucho la música. Me encantaría tocar muchísimos más instrumentos y ser más entendido. Me encantaría hacer un musical, ¡claro que sí!

por Leonardo Martinelli