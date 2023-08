Analía Maiorana: “Mi vocación es ayudar”

Fue modelo y siempre apostó por el desarrollo personal y la independencia, además de dedicarse a la familia. Como empresaria, hace dos años lanzó su primer perfume y está por presentar el segundo. Además, recientemente encontró una nueva vocación y decidió estudiar una nueva carrera donde pudiera canalizar su inclinación hacia lo social para ayudar a las personas a desarrollarse profesionalmente.

Noticias: ¿Qué la llevó a convertirse en coach ontológico?

Analía Maiorana: Cuando comencé a trabajar, cuando me fui haciendo un nombre, colaboré con muchas asociaciones y fundaciones, y descubrí mi inclinación de emprendedora social. Siendo madrina de organizaciones, viajé por todo el país y eso empezó a ser parte de mí. Ahí descubrí mi vocación y me pregunté qué herramientas tenía que desarrollar para ayudar profesionalmente a la gente. Entonces decidí que el camino era estudiar la carrera para coach ontológico en el Instituto Torcuato Di Tella. No lo hice para tener un título, sino para perfeccionarme. Así fue como empecé a desempeñarme como mentoring, que es una especie de guía, un acompañamiento por medio de entrevistas para que las personas puedan descubrir y desarrollar sus capacidades, las que luego podrán volcar en una charla en público, en un trabajo, en una exposición o en lo que decidan ser. A veces comenzamos las entrevistas con un tema personal y eso de inmediato repercute en lo laboral o viceversa. Por eso decimos que las preguntas son poderosas A veces hago entrevistas individuales, pero también se trabaja mucho con equipos.

Noticias: ¿Cuánto dura la carrera?

Maiorana: Son años y años. Yo empecé en el IAE con Coaching y Liderazgo y Capacitaciones. Al mismo tiempo hice cursos en España, y luego hice la carrera en el Di Tella y me recibí en diciembre pasado.

Noticias: Comenzó en plena pandemia.

Maiorana: Toda la pandemia la pasé estudiando. Aproveché ese tiempo para conectarme conmigo y lo que quería elegir para mi vida. El silencio me ayudó a escucharme a mí misma. Fue un parate para el mundo que aproveché estudiando, muy ligada con España, Italia y Latinoamérica, muy conectada con diferentes culturas.

Noticias: ¿Hay diferentes ramas en la carrera?

Maiorana: Sí, yo la desarrollo desde la ontología del lenguaje, la rama de Rafael Echeverría, que estudia el ser desde los tres dominios: del lenguaje, del cuerpo y de las emociones. Es allí donde se descubren las habilidades del entrevistado a través del coach. Todo el mundo puede ser emprendedor, pero no todos se dan el lugar para serlo.

Noticias: ¿Es común encontrarse con personas que tienen las habilidades necesarias para ser emprendedor, pero el miedo las supera?

Maiorana: El miedo a la transformación aparece siempre y de eso se trata la guía, para que obtenga los mejores resultados.

Noticias: ¿La consultan empresas que tienen problemas con el personal?

Maiorana: Sí, bastante. Lo primero que les pregunto a los empresarios es si sienten que el personal que trabaja en su empresa es feliz, y se quedan mirándome absortos. Los líderes me contestan que se guían por los resultados, pero si no son conscientes de que los que trabajan necesitan estar en un ámbito de bienestar, las tareas en algún punto de la cadena se fracturan. Por eso, cuando realizamos coaching empresarial, lo iniciamos con el líder y de allí se unen todos los eslabones. Puedo asegurar que luego del trabajo que realizamos, de varios encuentros, muchos se dan cuenta y empiezan a visualizar los problemas que tienen y comienzan a solucionarlos. Y se abren las charlas en el equipo, hay más confianza. La piedra angular es saber gestionar. Por supuesto que después se hace un mapeo de los diferentes equipos.

Noticias: ¿Logra desconectar al terminar el trabajo?

Maiorana: Cuando termino cada sesión me siento bendecida por los resultados. La devolución me llena el alma. Siento que me nutro. Es el momento que doy todo.

Noticias: ¿Quiénes recurren a un coach?

Maiorana: Personas de distintas edades y empresas, y superó ampliamente mis expectativas las consultas de jóvenes que no tienen definido a qué dedicarse o que están desorientados.

Noticias: ¿Qué papel juegan las redes en estos jóvenes?

Maiorana: Tienen mucha exigencia desde “el deber ser”, principalmente desde lo físico. Quieren mostrarse bien frente a lo social, para poder responder al estereotipo aceptado, sino aparece el miedo a no pertenecer a tal o cual grupo. Y se olvidan del tiempo de ocio. Les falta mirarse hacia adentro, les da miedo. Entonces, se busca la aprobación del afuera y allí aparecen las frustraciones, porque no podes ser un diez en todo.

Noticias: ¿Cómo padres somos más permisivos ahora?

Maiorana: Creo que muchos padres sueltan antes de tiempo. Parece que “el soltar” se puso de moda y no estoy de acuerdo. Piensan que como ellos no tuvieron la posibilidad de hacer esto o aquello porque se lo prohibieron les dejan hacer libremente cualquier cosa, y se olvidan del esfuerzo que se necesita para conseguirlo. Muchos creen que los resultados o los logros son solo suerte, y nadie repara en el esfuerzo que conlleva lograr una meta. Otro tema importante es que los jóvenes necesitan ser escuchados por sus padres o quienes los acompañen en su vida cotidiana.

Noticias: ¿Qué le da paz?

Maiorana: Escuchar la naturaleza, los pájaros, sentir mis pies en el césped, mirar el cielo de un atardecer, el mate, sentirme libre, estar motivada.

Noticias: ¿Esos momentos los comparte con su marido, el precandidato a gobernador de Buenos Aires Diego Santilli?

Maiorana: A él le enseñé a disfrutar de esos momentos, a disfrutar de ese tiempo que para mi son fundamentales, a compartir en familia, a reunirse alrededor de una mesa, a charlar, a comunicarse. Fue un cambio de 360 grados en su forma de vivir.

Noticias: ¿Qué la irrita?

Maiorana: Soy muy sensible a lo injusto. Creo que vivimos en un país muy injusto. Me cuesta ver el futuro de la Argentina. Veo que siempre se va detrás del propio ombligo sin tener en cuenta al otro. Por eso se ven tantas peleas por egos. Lo vemos en los medios, entre amigos, en equipos de trabajo. Hay profesionales a los que no se los valora, como a los enfermeros. Tenemos que combatir el dengue y no hay mosquiteros en los hospitales. Ese es un pequeño ejemplo de lo injusto.

Noticias: ¿A quién quisiera coachear?

Maiorana: No sé si coachear, pero me gustaría conversar con el Papa. Soy muy creyente y me encantaría conversar con él de ciertos temas. Sería un gran desafío para mí.

Noticias: ¿Qué significó para usted participar del congreso del doctor Mario Alonso Puig?

Maiorana: Para mí es un número uno. No soy una persona que tenga modelos a seguir, porque creo que cada uno debe ser su propio modelo, pero Alonso Puig, aparte de ser un excelente orador, me resulta muy creíble.

Noticias: ¿De qué trató el congreso sobre “La sociedad de la empatía” donde usted participó como oradora?

Maiorana: Se habló de lo tecnológico, de inteligencia artificial, de economía, y de la resiliencia. Acá, en Argentina, somos maestros de la resiliencia.

Noticias: ¿A quién admira profundamente?

Maiorana: A Jesús, es un ejemplo que deberíamos imitar. Su humildad, su palabra, su amor desinteresado. Nunca pagó a nadie para que lo siguiera y dos mil años después lo siguen millones que tenemos fe en él, y lo hizo solo con su palabra. Acción y resultado. Me pregunto quién se anima a seguir sus pasos.

Noticias: ¿Qué la motiva?

Maiorana: Me siento una guerrera con grandes desafíos para lograr objetivos propios y ajenos. ¡Eso me motiva!

Noticias: ¿Qué es ser feliz para usted?

Maiorana: Encontrarme con amigos y personas auténticas.

Noticias: ¿Cómo es estar casada con un político que está en campaña?

Maiorana: Es acompañar, ayudar, escuchar y alentar su vocación que es la política. Como esposa se renuncia a muchas cosas, no hay horarios para las mesas familiares, los cumpleaños. Se pierden muchas vivencias. Es muy sacrificado para todos los integrantes de la familia. No cualquiera está preparado para eso. Pero como siempre fui una mujer independiente con vida propia y desarrollo personal, nunca le puse piedras en el camino. Por el contrario, lo animé siempre a seguir sus sueños.

Noticias: ¿Qué la frustra?

Maiorana: Cuando te quieren imponer acciones para beneficiar a otros.

Noticias: ¿Qué la salva en la vida?

Maiorana: El humor, tengo mucho sentido del humor. Soy irónica, a veces ácida. Me gusta más la comedia que el drama.

Noticias: ¿Qué consejo le daría a una persona que está desorientada sobre su futuro?

Maiorana: Que hay que darse el lugar para elegir. Los silencios son muy potentes.

Noticias: ¿Está por lanzar una nueva fragancia?

Maiorana: Sí, junto a Canon lanzamos mi segunda fragancia que se llama Ana Pink.

por Claudia Pandolfo