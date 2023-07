Natalia Antolín: “No manejo el ego de las celebridades”

La diseñadora Natalia Antolín cumplió el verano pasado 30 años en el mundo de la moda y lo festejó con una fiesta donde asistieron las celebridades más influyentes del medio. Y si bien entre sus hitos subraya haber creado un concepto textil con tan solo 18 años de edad, su emoción llega cuando recuerda haber sobrevivido a tres sismos socioeconómicos casi letales, el efecto Tequila, la crisis del 2001 y la pandemia. “Tres veces me reinventé en lo laboral, en el 94, en el 2002 y hace dos años, cuando salimos de la pandemia. Con el Corralito perdí casi todo. Fue como empezar desde cero, pero con la experiencia de haber tenido una marca. Y la pandemia me hizo repensar el negocio. Argentina desde siempre te obliga a tener dos planes, el corto y el de mediano plazo. Los proyectos a largo plazo en nuestro país son inviables”, cuenta.

Natalia Antolín dista del cliché de las diseñadoras excéntricas y ostentosas. A simple vista, sus modos se acercan más a los de una instructora de yoga que a los de una mujer que hace tres décadas ecualiza los decibeles de la moda argentina. Así, la entrevista con NOTICIAS se da en una atmósfera zen, en la cual, con la misma tranquilidad que recuerda sus comienzos en el garaje de su casa, relata lo que sintió cuando vistió a la mujer de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo.

Noticias: Cumplir 30 años con una firma en Argentina, tiene doble mérito, el artístico y el empresarial, que pocas veces van de la mano.

Natalia Antolín: Desde muy chica me gustó la moda y a su vez siempre tuve ideas muy personales. Comencé haciéndome ropa para mí porque no encontraba en ninguna marca lo que me gustaba. Pero no lo tomé en serio hasta después de ser madre, a los 18 años, cuando necesité mantener a mi hijo. Ese fue mi principal motor para no caerme en los primeros tropiezos, la necesidad de mantener a mi familia.

Noticias: ¿De dónde surgió su pasión por la moda?

Antolín: Un tío mío tenía un taller de estamperías en Polvorines y cuando lo visitaba, disfrutaba mucho de estar en ese mundo de telas, colores y pigmentos. Desde muy chiquita supe que quería eso para mi vida. Después, desde los 18 años hasta los 24 fui yo sola, con mi hijo a upa, haciendo todo. Cortaba, cosía, ajustaba los botones, doblaba, embolsaba y entregaba.

Noticias: ¿A la hora de crear sus diseños en quién se inspiraba?

Antolín: Entendía la moda como una manera de comunicar. Las ideas partían siempre desde mí aspecto y después iba pensándolas a otros cuerpos, otras personalidades. Las mujeres que me inspiraban siempre eran autosuficientes. Recuerdo de seguir a la Mujer Biónica, Mujer Maravilla, Los Ángeles de Charlie. Susana Giménez, a quien vestí años después, también fue un ícono para mí. Mujeres empoderadas, como se podría denominar hoy.

Noticias: ¿Cuáles cree que fueron las claves de su crecimiento?

Antolín: Tengo que aclarar que no soy diseñadora, soy autodidacta. No hice la carrera de Diseño de Indumentaria, pero recomiendo hacerla, lo que pasa es que antes no existía. Y la clave no sé, sí puedo reconocer que trabajé mucho desde siempre, intentando mejorar cada día. Empecé por armar pequeñas colecciones que tuvieran criterio y que fueran combinables. Reconozco que siempre gustaron. Tuve aceptación desde mi primer vestido. Tenía clientas en San Isidro, Belgrano, Morón. El Conurbano me lo conozco todo.

Noticias: ¿Vestir a una celebridad tiene una exigencia mayor?

Antolín: El proceso con las celebridades es el mismo que con cualquier clienta. Aventurarse a ver cómo le va un vestido, que se sienta cuidada y así. En la moda no hay misterios. La fórmula es simple. Gusta y la gente quiere eso que gusta.

Noticias: En la vida profesional se llega muchas veces a diferentes objetivos. ¿Cuál fue su primer “llegué”?

Antolín: En el 2007 cuando puse mi primer local en Palermo. Ahí sentí que todo el esfuerzo había valido la pena y que estaba bien orientada. Ver todas mis prendas juntas, sin estar al lado de otras marcas, me dio mucha felicidad.

Noticias: Pensé que me iba a decir, por ejemplo, cuando vistió a Susana Giménez.

Antolín: Fueron puntos altos en mi vida. También cuando vestí a Natalia Oreiro. De ahora podría decirte Antonela Roccuzzo. Cuando la descubrí, me encontré con una persona en común, le transmití mi deseo de vestirla, me dijo que me conocía, que le gustaba mi ropa y la terminé vistiendo para el casamiento de Luis Suárez en Punta del Este. Antonela es una mujer fabulosa, humilde, increíble en su belleza. Verla con mi vestido fue tocar el cielo con las manos. Mujeres así son como una bendición. Fui varias veces a asistirla a Barcelona y a París, pero igual no necesitó nada de mí, le quedaba todo perfecto.

Noticias: Cualquier otro diseñador intentaría conquistar las plazas más importantes de la moda. ¿Nunca pensó irse del país?

Antolín: No. Argentina es mi lugar, es donde logré lo que soy y no voy a cambiar por más que me prometan triplicar las ventas en otro país. Argentina me permitió desarrollarme y siento que tarde o temprano volverá a ser importante en la economía del mundo. Claro que vivimos siempre con incertidumbre. Este es un año electoral y todos te frenan para que no te juegues el todo por el todo.

Noticias: ¿Que su marca tenga el 90 por ciento del personal femenino, habla de este empoderamiento de la mujer actual?

Antolín: Los 90 fueron años muy machistas, incluso en el mundo de la moda. Y como arranqué muy chica, lo cierto era que no me iba a resultar fácil manejar hombres, entonces siempre traté con mujeres. Además en los talleres y locales siempre hay mujer probándose ropa, entonces era mucho más orgánico que no hubiera hombres. Me siento cómoda tratando con mujeres, aunque el imaginario machista diga que somos competitivas y envidiosas.

Noticias: ¿Qué significa su colección autosustentable?

Antolín: Se denomina autosustentable y circular. Es aceptar una prenda que una clienta compró en temporadas anteriores como parte de pago y darle a esa prenda un mayor recorrido hasta que llegue el punto en que su último uso, sea donado. Las prendas de esta forma se reciclan y circulan. Muchos de mis vestidos son usados una o dos veces nada más, entonces de esta forma tienen más vida útil.

Noticias: ¿Por esta premisa de negocio van sus colecciones tecnológicas?

Antolín: Siempre estuve interesada en incluir tecnología a mis colecciones. La impresión 3D es una herramienta muy útil, que además ayuda a no generar desperdicios de materiales difíciles de reciclar. Por cada prenda hay un 20% de residuos y con la impresión 3D se utiliza solo lo que queda en la prenda.

Noticias: La pandemia cambió al mundo. Y su rubro fue de los más castigados.

Antolín: La pandemia fue durísima. De los peores momentos de mi vida, tanto en lo laboral como en lo personal. El negocio se clavó como una estaca, con perspectivas muy inciertas. Por suerte tuve la contención de mi familia y de todo mi equipo y eso fue fundamental para que podamos pasarla. La creación de la tienda virtual nos permitió seguir vendiendo, pero fueron meses de mucha angustia. Todos los días me levantaba pensando qué hacer para que la marca no muriera.

Noticias: ¿Después de 30 años de profesión, qué le da alegría?

Antolín: Mi alegría es la misma de cuando empecé. Saber que la persona que me compra el vestido, lo compra para terminar bailando. Me alegra ver las fotos de las fiestas, cuando me cuentan sus historias, sea quien sea, una celebridad o una clienta que solo conozco yo. Esa es mi alegría, saber que mis clientas disfrutan. Me interesa la vida que tienen mis vestidos, desde que entran a comprarlos hasta después de llevárselos.

Noticias: ¿Cómo maneja el ego de las celebridades?

Antolín: No manejo el ego de nadie ni me interesa hacerlo. Me focalizo en lo mío que es dejarlas lindas para el evento que tengan. Cuando llegan al local o me contactan son una clienta más. Y cuando las busco yo, porque las quiero vestir, las contacto, hago todo lo que haya que hacer en cuanto a lo comercial pero con el convencimiento de la prenda como lo fuerte del vínculo.

Noticias: La deben contactar muchas influencers y modelos para pedirle canjes o que las vista. ¿Es así?

Antolín: Buscar yo a las modelos o a las referentes hace que no me busquen. Tal vez ellas no quieran poner su ego en juego, entonces no me proponen nada. Y las que llegan, se analizan con mi equipo, pero no tengo sobrante para más. Hoy por hoy tengo mis colecciones por temporadas y las cápsulas, que son inspiradas en la China Suárez y Verónica Lozano. Nada más. No quiero acaparar todo ni me interesa ir más allá de lo que puedo manejar.

Noticias: ¿Nunca le interesó vestir a los hombres?

Antolín: Estoy actualmente trabajando en una colección unisex. No es moda masculina pero sí unisex. Cada vez más hombres usan mis prendas y me encanta que eso suceda. A mi marido muchas veces lo vestí yo con trajes a su medida y como cada vez la moda se unifica más, lo más racional era sacar una línea unisex. La moda de hoy te da libertad para jugar con la ambigüedad de los cuerpos.

por Por Mariano Casas Di Nardo.