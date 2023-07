Quién es Mr Beast, el youtuber más famoso del mundo

Jimmy Donaldson ha estado desde hace varios años en la plataforma Youtube. Sus primeros videos son del 2011, con el nombre de MrBeast6000 y con un contenido más ligado a los videojuegos. Pero recién en 2017, saltaría a la fama con su video contando hasta cien mil (100.000). El conteo duró casi cuarenta horas y el video, casi un día. Y, aunque suene increíble, este video tiene a la fecha 28 millones de visualizaciones.

Poco a poco el contenido de Beast se fue haciendo más viral y muchas marcas empezaron a ver posibles colaboraciones con el youtuber a beneficio mutuo. Todos los retos y desafíos que grababa consiguieron miles de visitas, pero el último escalón lo subió cuando sus videos comenzaron a relacionarse con el dinero.

Más precisamente con regalar miles de billetes al azar; a veces a deliverys de pizza, otras a gente en situación de calle y hasta a choferes de Uber. Este formato lo utilizó también de manera virtual, donando cientos de dólares a streamers (gente que realiza contenido en vivo) sólo para ver sus reacciones y comentarlas. La fórmula podría parecer simple, pero funcionó a la perfección.

Sponsors, millones y expansión

Jimmy vio que el dinero generaba vistas y buenas impresiones del público, además de colaboraciones con marcas muy diversas. Su imperio comenzaba a florecer, ganando en apenas un año (2019) más de quince millones de suscriptores. Es este el momento cuando decide expandir su contenido por todo el mundo, creando varios canales donde se subían los mismos videos que en el principal pero con el audio doblado a diferentes idiomas, casi catorce en total, entre los cuales está el hindi, español, chino, etc. Eso, en ese momento, no lo hacía nadie y su recompensa fue ganar seguidores en todo el mundo.

Comenzó también a incluir varios anuncios por video, lo que hacía que las marcas le pagaran un cierto porcentaje por aparecer allí y ser vistas por millones de personas.

Esto lo llevó a conseguir mucho dinero y llegar al estrellato global, sumado a otros dos emprendimientos propios: una marca de ropa y una cadena de hamburguesas. Esta última, el día de su inauguración, daba dinero a la gente por ir a comer, lo que hizo que en Estados Unidos todo el mundo la conociese en apenas horas.

Para 2021, la revista Forbes estimó su patrimonio en cerca de cincuenta y cinco millones de dólares. El año pasado, ya había sobrepasado los cien millones de suscriptores y era conocido en todo internet. Para celebrar el logro, al suscriptor cien millones -y luego de varios retos- le regaló una isla privada.

La invitación, rechazo y polémica

En resumidas cuentas, MrBeast era ya un fenómeno sin precedentes y conseguía vínculos con mucha gente importante, principalmente del mundo financiero y del marketing. El 19 de junio de este año, el batiscafo Titan de la empresa OceanGate que realizaba una expedición turística a los restos del legendario Titanic fue declarado como desaparecido. El viaje costaba doscientos cincuenta mil dólares y los cinco tripulantes estuvieron dispuestos a pagarlos sin saber que sería la peor decisión de sus vidas. El 22, apenas 72 horas pasadas de la desaparición, se confirmó la implosión del sumergible, lo que ocasionó la muerte de todos a bordo.

En ese momento, el youtuber publicó en su cuenta de Twitter una captura de pantalla donde aseguraba haber rechazado una invitación a dicha expedición, alegando que iba a ir al Titanic a finales de ese mes.

Lo cierto es que este tuit, que cuenta con más de medio millón de likes, fue objeto de acusaciones debido a que muchos lo consideraron falso. Incluso tildaron al youtuber de sensacionalista, y de publicar esto sólo para conseguir más números y visitas. Mr Beast respondió a las críticas alegando que ese mensaje fue enviado a un trabajador de su equipo y que no tenía que demostrar la veracidad del mismo. Mr Beast decidió no hablar más del tema para no crear aún más polémica ni generar algún problema para él o su canal, el cual rara vez se ha visto envuelto en escándalos y siempre ha tenido una buena opinión del público.