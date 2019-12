Carlos Rosales le cuesta soltarse ante la cámara. Pero finalmente lo logra. En el último piso del edificio que el Grupo Prof ocupa en Recoleta, tiene su oficina y un salón de usos múltiples más parecido a un loft que a la desprovista terraza de una torre. Allí, guitarra en mano y hablando de rock y fútbol, se sentirá más cómodo. El empresario asumió la presidencia de la compañía de origen rionegrino en 2017 para relanzarla. Se mudó a esta nueva sede de siete pisos y 2.500 metros cuadrados en Buenos Aires, e invirtió en tecnología y comunicación para dar el salto a las primeras ligas.

“Estamos muy contentos con esta nueva etapa de crecimiento y consolidación. Nuestro objetivo es ubicarnos entre los mejores jugadores del mercado en los próximos dos a tres años”, sigue el presidente de PROF Grupo Asegurador, que incluye Prof Seguros y Plus ART. “El cambio de imagen coincide con la expansión a nivel nacional con cuatro nuevas agencias en Santa Fe, Salta, Córdoba y Mar del Plata, que se sumaron a las ocho ya existentes, la ampliación del canal de venta indirecto a más de novecientos productores y el fortalecimiento de la red de dos mil quinientos prestadores médicos asistenciales que nos permite prestar servicio de ART en todo el país”, explica Rosales.

Noticias: ¿Qué cambios logró la empresa desde que la compraron?

Carlos Rosales: La empresa transitó un exitoso 2017 y continúa creciendo por sobre los valores proyectados. Desde entonces se encararon 15 proyectos transformadores, se sumó nuevo software de gestión de la información, digitalizaron todos los procesos y políticas comerciales, se incorporaron 120 colaboradores a la planta y se generaron más de 1.000 puestos trabajo de manera indirecta.

Noticias: ¿Y en facturación y clientes?

Rosales: Los resultados son que en dos años y medio, la dotación de empleados de Prof aumentó un 120% y la facturación, un 300%. Y en asegurados el crecimiento fue exponencial: en el rubro ART pasó de 20.000 en mayo de 2017 a 100.000 en mayo de 2019. Un crecimiento punta a punta del 500%, representado en 130.000 personas.

Noticias: ¿Cuál es el objetivo a mediano plazo?

Rosales: Buscamos que la compañía se consolide firmemente en el segmento que ya tiene desarrollado y que pueda crecer en otros sectores operativos donde puede hacer la diferencia en términos de calidad de servicios y cobertura. Uno de nuestros fuertes es implementar todas las herramientas de innovación posibles para brindar el mejor servicio al más bajo costo, compitiendo mano a mano con los principales jugadores de la industria.

Noticias: ¿Y cuál es el diferencial?

Rosales: Que logramos instalar a Prof Seguros como una aseguradora “Low Cost”, concepto que une calidad en el servicio y accesibilidad en el precio. Y a Plus ART, como la ART de la PyME argentina, ya que somos la mejor opción para las empresas nacionales.

Noticias: ¿Cómo sería lo de “Low Cost”?

Rosales: Nuestros clientes y productores gestionan todos sus productos a través de nuestra plataforma de autogestión 100% on line. Y tenemos un chatbot con inteligencia artificial disponible desde whatsapp, que permite lograr la cotización de una póliza, solicitar certificados de cobertura e iniciar un trámite de denuncia ante un siniestro, todo en tiempo real y sin instalar nada en tu celular. El hecho de ser una empresa mediana y tener una fuerte apuesta por la innovación humana y tecnológica, nos posibilita ser flexibles, dinámicos y reducir la burocracia.

Noticias: No parece ser el tipo de empresario burócrata.

Rosales: (risas) No. Me gusta ser disruptivo. Hacer las cosas distinto. En una compañía de seguros es fundamental no ser burocrático, hacerle las cosas fáciles al cliente. Y escucharlo. Hoy mucha de esa comunicación pasa por las redes sociales pero también hay que tener presencia física. Es un servicio casi boutique.

Noticias: ¿Vale para el fútbol también?

Rosales: En el fútbol hace tiempo que soy dirigente, pero ahora estoy empezando como directivo y todavía me tengo que probar.

Noticias: Sonabas para ser presidente de San Lorenzo. Finalmente será Marcelo Tinelli quien presida la lista del oficialismo.

Rosales: Sí, sólo el amor y la pasión que tiene por el club explican que Marcelo haya tomado la decisión de ser candidato a presidente. Sus responsabilidades diarias y agenda profesional son incalculables. Debería tener días de 48 horas para dedicarle tiempo a su vida privada. Por mi parte, me sentí muy orgulloso y contento cuando Marcelo me llamó para formar parte de la lista, y siendo él nuestro candidato a presidente, sé que no tendremos límites para seguir escribiendo más páginas gloriosas en la historia de nuestro querido San Lorenzo. Es un gran equipo el que armamos. Me enorgullece la convocatoria de Marcelo porque tengo buena relación con él, con Horacio Arreceygor y con Matías Lammens. Tenemos la misma visión del club, queremos que siga creciendo y estoy en contacto permanente con los tres, colaborando en el día a día del club.

Noticias: ¿Qué necesita, además de volver a Boedo?

Rosales: Tenemos que ponernos a trabajar desde el primer día para la construcción del Estadio, que debería ser superador a lo que hay en Argentina. Implica la rezonificación del predio en Av. La Plata y conseguir el financiamiento para la construcción del mismo, en el cual Marcelo tiene un rol fundamental. San Lorenzo tiene que tener un orden económico, ser muy equilibrados en lo presupuestario y patrimonial. Tenemos la vara muy alta, gracias a esta comisión directiva y a los esfuerzos de Marcelo y Matías.

Noticias: ¿Qué tipo de hincha es? Lo imagino apasionado y a los gritos desde la platea.

Rosales: No, no (risas). Como directivo la cosa cambia. Sería la primera vez que ingresaría como directivo, y cuando lo sos, hay una parte del hincha que se pone en stand by porque tenés que tomar decisiones que afectan al club y no se pueden tomar estando a 2.000 revoluciones por minuto.

Noticias: ¿Y su familia cómo tomó ese salto a ser directivo?

Rosales: Tenía ganas de colaborar, de aportar un granito de arena. Lo planteé con mi familia y me sumo con mucho placer. Cuando ayudo a San Lorenzo, el club de mis amores, siento que hago más felices a mis hijos Bruno y Julia.

Noticias: Ya sponsoreaba al fútbol femenino y al equipo de voley.

Rosales: Con Prof somos sponsor de Las Matadoras, el equipo de vóley femenino de San Lorenzo. A instancias de Matías (Lammens) y Marcelo (Tinelli), colaboré económicamente con la pensión del fútbol femenino, que es modelo en el país, y eso me gusta. Hay que seguir apoyando la igualdad en el club.

Noticias: Pero no es el único club en el que tiene presencia Prof.

Rosales: No, claro. Somos sponsors de Colón y Unión de Santa Fe, de Temperley y Defensores de Belgrano, de Gimnasia y Tiro de Salta, General Lamadrid y de otros deportistas más. Este año acompañamos a Colón como main sponsor en una campaña exitosísima. Y por segundo año consecutivo somos también el main sponsor de la camiseta del "Tatengue".

Noticias: ¿Fan del deporte?

Rosales: Lo que me gusta del deporte en general y del fútbol en particular es que son grandes igualadores de oportunidades. Es un espacio de aprendizaje sobre trabajo en equipo, esfuerzo, constancia y pasión; valores que me representan plenamente.

Noticias: ¿El suyo es un caso de esfuerzo y superación?

Rosales: Absolutamente. Cuando empecé a trabajar repartía pizza para una cadena. Hoy esa esquina donde estaba la pizzería es mía (Ndr: es dueño del restaurante Schiaffino Bistró). Trabajo desde pibe y no descanso.

Noticias: ¿Cuál es su próximo proyecto? Imagino ya tiene otro entre manos.

Rosales: Hace poco adquirimos con mis socios Don Enrique Lodge, uno de los principales establecimientos eco-turísticos, en el camino a los Saltos del Moconá, ubicado en la reserva de biósfera Yabotí y sobre el arroyo Paraíso, en Misiones. Es un emprendimiento que tiene una esencia ecológica que me captó de inmediato: es ecoturismo, pero también conexión interior, regeneración de la selva, con su flora y fauna nativa, revalorización cultural con la huella guaraní, la vida en la colonia La Flor y la ruta de las esencias, entre otros. Trabajamos para paliar las problemáticas ambientales y sociales que tiene esta área reservada, destacada por la Unesco, que es la biósfera Yabotí, de cerca de 260.000 hectáreas. La propuesta es tener experiencias con un propósito más allá del descanso. Y además tengo ganas de tener tiempo para volver al rock (risas).

Noticias: ¿Deja todo y sale de gira?

Rosales: Algo así. La banda ya está desde que era adolescente. Y hace un tiempo nos hicimos un rato para volver a ensayar. Estamos grabando algo y esperamos el año que viene hacer alguna fecha íntima. Es un sueño que me divierte como hobby. La música es mi recreo espiritual.