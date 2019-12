Martín Francolino Stagno: "A los medios hay que tenerles respeto"

De entre los superpoderes probables -descartando surcar el cielo sin alas, hacerse invisible o teletransportarse, maravillas aún vedadas a la genética humana- el abogado penalista Martín Francolino Stagno (47) ostenta uno de los más útiles: sabe cuándo alguien está mintiendo.

“Me doy cuenta, es como un sexto sentido”, asegura y detalla el procedimiento: “Me siento a conversar, le hago un par de preguntas y enseguida me doy cuenta si miente u oculta algo. Lo que siempre le digo a los clientes es que como yo jamás le miento a ellos, no quiero que me mientan porque si no, no puedo hacer una buena defensa a través de su explicación. Necesito que el cliente me cuente todo”, afirma Francolino Stagno, reconocido por asesorar a numerosas personas del ambiente artístico y periodístico como Diego Brancatelli, Ernestina Pais, Sol Perez, VictoriaXipolitakis, Virginia Gallardo, Luis Ventura y Verónica Ojeda, entre otros. También lo llaman políticos y empresarios, pero esos nombres se los reserva.

Padre de Valentín -que tiene menos de un año-, los fines de semana se los dedica a la familia y al polo, deporte que aunque hoy es un hobby, supo practicar profesionalmente. Tiene incluso su propio club de polo: “La Espadaña”, nombre cuyas iniciales lleva tatuadas en su antebrazo derecho. El brazo izquierdo está ocupado para otro tatuaje aún más grande, una frase en hebreo, “soy lo que soy”: “Representa mi esencia, mis ancestros. Yo soy lo que soy porque es así, soy judío y siempre defenderé de donde vengo”, afirma Francolino Stegno que como buen abogado, de defensa sabe.

Noticias: ¿El cliente en general miente?

Martín Francolino Stegno: El cliente...no miente, por ahí al principio oculta. El trabajo del buen profesional es llevarlo psicológicamente para que se tranquilice y manifieste todos los problemas que tiene.

Noticias: Dice que tiene un “sexto sentido” para identificar cuando alguien miente. ¿Le sirve también para la vida cotidiana?

Francolino Stegno: ¡Funciona siempre! Cuando conozco a una persona, nunca me equivoco, si me cayó mal de entrada, termina siendo una mala persona. Es automático, no sé por qué pero siempre fue así.

Noticias: ¿Cómo se lleva con los medios?

Francolino Stegno: Los tomo como un nexo para mi trabajo. Me llevo bien, con mucho cuidado, son lugares a los que uno debe tenerle mucho respeto. Así como te suben, te pueden bajar, pero trato de manejarlo con equilibrio, cordura. No me gustaría estar en los medios en sí, amo mi profesión y me gustaría seguir ejerciéndola.

Noticias: No quiere ser cholulo, digamos.

Francolino Stegno: No, cholulo no.

Noticias: ¿Se cuida de no ser cholulo?

Francolino Stegno: Me cuido mucho del cholulaje y te voy a dar un ejemplo. Cuando agarré el expediente de Xipolitakis le dije “Vicky, en esta causa específica, no me interesan los medios ni hacerla mediática”. Hay causas que uno puede hacerlas mediáticas y otras que no. Uno tiene que tener la inteligencia para saber qué causa tiene que llevar a los medios y cuál reservar.

Noticias: ¿Cómo es lidiar con los famosos que, muchas veces, tienen grandes pretensiones?

Francolino Stegno: Creo que lo que siempre hay que lograr con esos personajes públicos y con alto grado de exposición, es el equilibrio que no consiguen en otro sector de su vida o lugar donde se mueven. Lo importante es darle la tranquilidad esencial de que uno realizará su trabajo y que lo hará bien. Fui creciendo en función de tener una personalidad tras otra y el boca a boca, la recomendación, Soy muy perseverante con el cliente y con el trabajo. Como profesional voy al hueso, a lo que quiero conseguir, y me ocupo 100% de lo que necesita el cliente. Eso hace que ellos, cuando uno le da resultados, te llamen y recomienden. ¿Sabés qué es lo importante en esta profesión? Nunca mentirle al cliente. Jamás. Esa es la base de mi profesión y mi vida cotidiana. El abogado es como tu psicólogo: si no te puede solucionar el problema inmediatamente, te vas a sentir más angustiado todavía. Lo que yo logro es ese equilibrio, como el psicólogo que atiende al paciente, cuando el cliente tiene un inconveniente, charlando lo llevás y la solución se la das efectiva, que eso es lo importante. La gente no quiere cuento, quiere soluciones.

Noticias: El abogado hace las veces de psicólogo. Ahora: ¿quién le hace de psicólogo al abogado?

Francolino Stegno: El abogado no necesita psicólogo porque al estar con tanta cantidad de clientes que tienen diversos conflictos, uno va haciéndose autoinmune de todo lo que vive y conociendo y aprendiendo a lo largo de la vida. Un caso te va llevando a otro y de ese, a otro; vas aprendiendo y entonces tomás ese conocimiento, ese análisis de lo que la persona necesita que vos le expliques. El abogado toma tanta información de los clientes que va teniendo a lo largo de su profesión, que el psicólogo se vuelve él mismo y no necesita esa ayuda de un profesional.

Noticias: Eso significa que no va a terapia...

Francolino Stegno: No, nunca fui. No me considero un experto para decir “no necesito”, quizá en algún momento de mi vida necesitaré, hoy estimo que no y que soy autosuficiente como para analizar los problemas que tengo y solucionarlos.

Noticias: Habló de los abogados y la mentira. ¿Por qué cree que existe la creencia popular de que los abogados viven mintiendo?

Francolino Stegno: Se asocia al abogado con el mote de mentiroso porque una persona que no maneja el léxico jurídico ni vive continuamente en Tribunales, no entiende los procedimientos ni los términos utilizados, entonces muchos abogados lo que hacen es mentirle a sus clientes para cobrarles más honorarios o para conseguir algo por un plazo de tiempo. Esa fama lamentablemente se fue ganando y nos pusieron en el lugar de “che, guarda que los abogados son todos mentirosos”, o “son cuervos”, y la verdad que uno lo que tiene que aprender es que al cliente no se le tiene que mentir jamás.

Noticias: “Al cliente no se le tiene que mentir jamás”, pero en el expediente una mentirita se puede decir, ¿no?

Francolino Stegno: (se ríe) Lo que pasa es que esos son secretos profesionales que uno se guarda para el ejercicio de su trabajo, es parte de la magia y la perfección de hacer buenos planteos jurídicos y con fundamento.

En su cuenta de Instagram tiene fotos con el ex secretario de Seguridad Sergio Berni y el ex recaudador bonaerense, Santiago Montoya: “Somos amigos, una vez por semana como con ellos”, reconoce. Si bien se confiesa peronista, si se le pregunta por su afiliación política, el Dr. Francolino Stegno espeta que tiene “afiliación del partido que lleve adelante bien un país”.

Noticias: ¿De Brancatelli también es amigo?

Francolino Stegno: Sí, con él también como una vez por semana.

Noticias: ¿Hace cuánto es peronista?

Francolino Stegno: Desde que tuve uso de razón siempre me gustó el peronismo. Me gusta todo gobierno que haga bien al país. De hecho, eso no quita que mañana venga el radicalismo y haga un buen proyecto de país y yo lo vote. De hecho, yo voté a Mauricio Macri.

Noticias: ¿Y se arrepiente?

Francolino Stegno: Creo que Macri de esto aprendió y no lo va a volver a hacer, pero hay que ver si la sociedad le da esa segunda oportunidad para que él demuestre lo que aprendió.

Noticias: Ahora que volvimos a tener un gobierno peronista, ¿cree que el peronismo aprendió algo?

Francolino Stegno: Tuvo que haber aprendido y a Alberto Fernández lo veo una persona bastante inteligente y con mucha coherencia para haber aprendido. El país necesita mucho tiempo para acomodarse y curarse pero sí, creo que han aprendido de los errores.

Noticias: ¿Tiene aspiraciones políticas?

Francolino Stegno: El que te dice que no, te está mintiendo. Nunca me lo ofrecieron, sí me gustaría pero quizá más adelante, para ayudar realmente al país, presentar buenos proyectos de ley y que el país crezca. Yo lo que quiero es un buen futuro para mi hijo. Quiero que mi hijo crezca en una sociedad sana, fuerte, democráticamente civilizada.

Noticias: ¿Los amigos peronistas le recriminan su amor por el polo? Convengamos que no es un deporte muy “nacional y popular”...

Francolino Stegno: ¡Vino Brancatelli a jugar al polo al club! Lo veo como un deporte bien argentino, la esencia de lo que nosotros podemos demostrar afuera, que somos los mejores del mundo. Lo que hago es estar con los caballos, tomar mate con los petiseros, eso te hace bajar mucho a tierra. Conservo la humildad de siempre.

por Juan Bautista López