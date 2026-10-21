Diego Gentile: “Siempre quise entrar en este mundo mágico”

Si jugásemos al “Quién es quién”, estas serían las pistas: prestigioso y popular, capaz de convertirse en el hijo descarriado de Arturo Puig en “Largo viaje de un día hacia la noche” y de ser el novio enloquecido en “Relatos salvajes”. El actor que puede hacerte llorar de risa en “Toc Toc” o de angustia en “Todos eran mis hijos”. Diego Gentile no le tiene miedo al histrionismo, ya sea en el Teatro San Martín o en los desopilantes videos instagrameros que comparte con su marido y colega Javier Marra.

La estupenda nueva versión de “El curioso incidente del perro a medianoche” que puede verse en el Teatro Maipo es la excusa ideal para disfrutar de su emoción y esta charla es el vehículo para verlo desplegar su gracia. Érica Rivas diría: “Filmame esto, Néstor”.

Noticias: Leí que habías visto por primera vez “El curioso incidente del perro a medianoche” en Broadway. ¿Cómo es pasar de ser espectador a vivirlo sobre el escenario?

Diego Gentile: Es muy loco, también fue un camino hermoso y único. Haberla visto en Broadway, después acá en la primera puesta que se hizo en el Maipo en 2019 y terminar subiéndome al escenario es algo muy inusual. También por el personaje que me toca interpretar, es padre de un chico autista e intenta hacer lo que puede desde el amor. Se manda un montón de macanas en sus decisiones, miente creyendo que es lo mejor para el vínculo con ese hijo al que está criando solo porque la exmujer se fue de un día para el otro. ¡Tienen que ver “El curioso incidente del perro a medianoche” porque es espectacular! Estamos hasta fin de mes, es una oportunidad única para disfrutar el trabajo tan difícil como hermoso que hace el protagonista, Iñaki Aldao. Todo el elenco es maravilloso, sumado a la dirección de Carla Calabrese, que me convocó y confió en mí para estar en un teatro icónico como el Maipo, ¡mirá si me iba a perder esto! También había algo del vínculo padre-hijo entre el personaje de Iñaki y el mío que me conmovía mucho, en estos tiempos de poca empatía, me parece una obra importante porque habla de personas haciendo lo que pueden. equivocándose, resarciéndose, siendo humanos.

Noticias: Hacen funciones con una versión más corta para colegios y pensaba que quizás para algunos chicos es su primera experiencia teatral. ¿Cómo viviste esa experiencia?

Gentile: Son funciones muy distintas a las habituales, algunos chicos fueron muy silenciosos hasta que explotaron en el aplauso y otros intervenían todo el tiempo. Como decís, para muchos es la primera vez que van a ver una obra y tal vez eso les despierte cierta curiosidad, lo cual no es poca cosa porque yo creo que la curiosidad es la esencia del hecho artístico. Si un pibe está ahí pensando lo hermoso que es el teatro, se hace preguntas, se banca la incomodidad de una escena medio violenta entre un padre y su hijo o se enternece con lo que está pasando, abre una puerta hacia otro mundo. El otro día fue mi sobrina con cuatro amigas, se tomaron el subte y se bajaron cerca del Maipo, una de esas primeras salidas en las que se sienten grandes con catorce años. Salieron flasheadas y nosotros tenemos un juego: siempre que vemos algo contamos hasta tres y le ponemos puntaje, así que me decía re entusiasmada: "¡Tío, es un 10, es un 10! " (risas). Esas cosas son fundantes, te marcan mucho cuando sos chico, si te impacta algo no querés salir de ahí, es como si te tatuaras ese momento.

Noticias: Contaste que ibas mucho al teatro desde chico, pero también ves un montón de películas. Como compañera de vicio, pregunto, ¿cómo se fundó la pasión audiovisual?

Gentile: (Se ríe) Siempre consumí mucho audiovisual, de hecho, me acuerdo de que se abrió un videoclub a la vuelta de mi casa, te hablo a finales de los 90, pre-Blockbuster. Cuando supe que iba a tenerlo tan cerca, me desesperé, pasaba todos los días y los taladraba preguntando: “¿Cuándo abren, cuándo abren?” Así sin parar… Hasta que me hicieron socio 001 y después por supuesto terminé trabajando en el videoclub.

Noticias: ¿Podríamos decir que sos nuestro Tarantino?

Gentile: ¡Podríamos! Pero por ahora solo en la coincidencia de que él atendía un videoclub como yo, todavía no me animé a dirigir cine, pero sí teatro. Nuestra generación es como si hubiera crecido en un cine, yo tenía mi habitación empapelada con afiches de películas y los renovaba todo el tiempo, uno soñaba con lo que veía en la pantalla. La verdad que de chiquito ya sabía que quería ser actor, pero es muy hermoso que se haya vuelto un oficio real y que más allá de los momentos difíciles que estamos viendo ahora, se haya convertido en mi modo de vida. Tener un contexto que me retroalimentó y me empujó a seguir consumiendo películas también contribuyó mucho, me acuerdo como si fuera hoy de mi abuela llevándome a ver en Mar del Plata una reposición de “Mary Poppins”. Yo miraba a esos dos nenes en la pantalla jugando con Julie Andrews y pensaba: “Ah, pero esto es espectacular”. Yo quería entrar a ese mundo mágico y jugar ahí. Antes pagaba por verlo y ahora me pagan para hacerlo, no se puede creer.

Noticias: Hablando de cosas increíbles, ¿seguís teniendo esa habitación llena de DVDs en tu casa? Al final nunca te fuiste del videoclub

Gentile: ¡Nunca! (risas) Seguimos teniendo el cuarto del cine lleno de DVDs originales, muchos son usados, viste que ya no se consiguen tantos como antes. Cuando viajo me meto en todos los lugares que venden rarezas, me gusta revolver como loco en los negocios que ofrecen copias viejas, en Nueva York, por ejemplo, hay varios que se dedican a discos y DVDs de segunda mano. ¡Me traigo cada joya! Siempre había soñado con un espacio propio, estallado de películas, también colecciono muñequitos, personajes, lo que se te ocurra. Uno de mis favoritos es el DVD de “Volver”, la película de Almodóvar, con la portada firmada por todas las actrices. Me pongo loco con esas cosas. ¡De hecho, tengo atesorados algunos DVDs y cuando los abro todavía tienen el ticket de Blockbuster adentro!

Noticias: Mencionaste a “Volver” donde actúa Penélope Cruz, y me acordé de Javier Bardem. Él estuvo en “Lilo, Lilo Cocodrilo”, ¿a raíz de eso tiene algo en común con vos?

Gentile: (Piensa) Nooo, ¡ya sé por dónde viene! (risas) Fui un cocodrilo en el primer y único infantil que hice. ¡Qué experiencia! Era en un lugar de Flores. Igual, gracias a eso, heredé una gran amiga que hoy es coreógrafa, pero que en ese entonces hacía de jirafa. Nos reíamos mucho; era una vergüenza. Yo solo me acuerdo de las carcajadas de mis amigos cuando me vieron aparecer vestido de cocodrilo. Encima, nos hacían salir a volantear. Me asumo como el cocodrilo que repartía volantes frente al Parque Rivadavia. El calor que me daba… en todo sentido. Calor físico y emocional. Tanto estudiar con Alezzo, hacer clásicos de Arthur Miller y Tennessee Williams, pero termino confesando que fui cocodrilo. Antes de que llegue la pregunta, aclaro que también fui el villano del Ratón Pérez, a tener mi propia figurita en el álbum de la película, no seré Javier Bardem en “Sin lugar para los débiles”, pero...(Risas)

Noticias: A vos te persiguen los ratones. ¿Podemos terminar esta entrevista develando la conexión secreta entre Mickey Mouse y Damián Szifron?

Gentile: Claro, pasó esto: Hice el casting para “Relatos salvajes” recién llegado de la segunda temporada de “Toc Toc” en Mar del Plata. Audicioné a la mañana y esa misma tarde me iba a Nueva York y a Disney antes de retomar las funciones de “Toc Toc” en el Multiteatro. En ese entonces, se facturaba mucho con “Toc Toc”, viajaba seguido, se podían pagar las expensas, eran buenos tiempos, otra Argentina. Al casting me convocó Javier Braier, que hoy es representante de grosos como Mercedes Morán, Lali, Dolores Fonzi, Juan Minujín y Peter Lanzani. Él me comentó que Szifron ya había probado a muchos actores, pero quería un refuerzo, así que hice lo mío y me fui, ellos me iban manteniendo al tanto del proceso por mail porque no existía el Whatsapp. Fui pasando etapas, hasta que un día después de ver al amigo Mickey, voy al baño y me entra un mail de Braier que decía: “Diego, sos Ariel”. ¡Szifron me había visto en “Todos eran mis hijos” y ahí estaba yo en Disney enterándome de que iba a actuar en “Relatos salvajes”! En la adolescencia, Érica Rivas, Topa y yo éramos amigos del barrio, es increíble cómo terminó reuniéndonos el cine. No habíamos laburado nunca juntos, cuando me avisaron que quedaba en la película, lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Érica que decía: "Boluda, adivina con quién te casás". Me contestó: "No me jodas que sos vos". ¿Te digo algo? Años más tarde conseguí el DVD de “Relatos salvajes” donde estamos ella y yo solos en la portada, es un gran recuerdo.