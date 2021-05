Fabián Paz: “El canon de belleza mutó”

Su presente es tan intenso como él, infatigable. Eso no le impide sacrificar su descanso para realizar la entrevista y hablar con apabullante sinceridad. El diseñador de moda Fabián Paz ganó popularidad con “Valdez”, una firma de zapatos que creó junto a Guillermina Valdes, de la cual acaba de desvincularse. Pero desde hace tiempo se destaca tanto en el mundo fashion como en el de la televisión. Tras participar de “Corte y Confección”, en Eltrece, ahora se lo puede ver en “Buen Plan”, el magazine diario, que co-conduce junto a Iliana Calabró en la pantalla Net TV. Desde el año pasado tiene una línea de accesorios que comercializa en la cuenta de Instragam @pazonline.com.ar.

Noticias: ¿Cómo surgió la propuesta del programa?

Fabián Paz: El año pasado, en plena pandemia, estaba en “Corte y confección”, e hice una nota para Caras. La estilista comentó que harían un programa. Luego me llamaron y la idea me entusiasmó porque tenía ganas de hacer otras cosas.

Noticias: ¿Como cuáles?

Paz: Me interesa mostrar que puedo hablar de otros temas, no sólo de moda. Por elección, evito la política, pero no porque no tenga criterio. Creo que uno tiene que tener una opinión formada cuando se la requiere sin tener que dar máximas.

Noticias: ¿Se conocían previamente con Iliana Calabró?

Paz: Ella vive, literalmente, en la esquina de mi casa. Sólo nos saludábamos al cruzarnos; con respeto y admiración de mi parte. Pero desde el día uno tuvimos química. Estamos en la misma sintonía. Pasamos bastante tiempo juntos. Lo lindo es que el equipo te da placer para ir a trabajar. En la televisión hay un montón de condicionantes: el rating, la competencia. Pero acá todo fluye. Aprendo mucho de Iliana, me encanta su soltura y su espontaneidad.

Noticias: ¿Cómo se ve afectada la industria de la moda por la pandemia?

Paz: En nuestro país ya venía muy cascoteada desde hace años. La pandemia terminó de darle el cachetazo final y muchas marcas no pudieron reinventarse. Cambió el paradigma en general. El lujo, hoy, no es comprarte la última cartera, sino tener salud, y buen nivel de vida. No en lo económico. La calidad pasa por otro lugar. Estar donde uno quiere o elegir qué hacer. En esa estoy porque tengo la posibilidad. Si algo nos dejó la pandemia es que hay que aprender a disfrutar de lo que uno tiene.

Noticias: ¿Por ejemplo?

Paz: Ver a mi familia. Durante mucho tiempo no pude hacerlo. Mi vieja es una persona de riesgo y estuve meses sin visitarla. A ella, y también a mi abuela. Me fortaleció lazos y otros quedaron en el camino. Aprendí que también sirve una limpieza. Me enseñó a valorar el tiempo y a qué se lo dedico.

Noticias: Además de diseñador fue modelo e hizo el recorrido hasta la televisión. ¿Cómo toma las críticas en las redes sociales?

Paz: A pesar de haber estado en “Corte y confección” durante tres temporadas, no me pasó. No soy una persona picante. Nunca ataqué a nadie. No voy a confrontar. Si bien me tocó hacer de jurado, nunca hago nada por maldad. Siempre lo que digo es constructivo. Me parece que, si uno va con esa consigna por la vida, lo más auténtico posible, lo que vuelve siempre será bueno.

Noticias: ¿Y hablar del look de los famosos?

Paz: Me llamaron para ser crítico en entregas de premios, por ejemplo. Eso me divierte porque tengo una opinión formada pero siempre lo hice desde el mismo lugar o con humor. Uno no pude ir juzgando al otro por su apariencia porque lo que para mi puede ser feo, para otro puede ser hermoso. ¿Quién soy yo para decir que alguien es más o menos lindo? Uno aprende a respetar al otro y a cuidarlo. Sé que hay cosas que pueden ser sentadoras, porque tengo el ojo más entrenado. Si te ajustas la cintura no te va a favorecer. Si la falda es más corta o más larga, tampoco. Llevo muchos años en esto. Sé de lo que hablo y nunca ataco a nadie.

Noticias: ¿La moda se ha adaptado a la variedad física? Por ejemplo, a cuerpos con más volumen como el de la cantante norteamericana Lizzo.

Paz: Acá tenemos un culto por la estética muy diferente al de otros países que evolucionaron más. Todavía seguimos creyendo que la mujer tiene que ser esquelética para verse divina. Soy delgado, pero, a veces, voy a comprarme ropa y no me entra. De a poquito nos vamos aggiornando pero en Estados Unidos, en cualquier tienda, hay todos los talles y no te sentís mal por usar XL.

Noticias: Ahora se ven modelos con vitíligo, pecosos o mayores de edad. ¿Contribuye a la integración? ¿Es un comienzo? ¿Hay que acentuarlo?

Paz: Creo que hay que buscar el equilibrio. Es tan real que exista alguien con vitíligo como también personas que no lo tienen. El mundo cambió a nivel estético y el canon de belleza mutó y es mucho más amplio.

Noticias: ¿Qué opinión tiene sobre la androginia en la vestimenta? Lo que se denomina “Genderless fashion”.

Paz: Me parece fabulosa la apertura que tienen hoy los más jóvenes. Es genial que no tengan prejuicios. A los que somos de otra generación nos cuesta entender esa libertad. Tuvimos que ganarla y transitar el cambio.

Noticias: ¿Cómo se siente afectivamente?

Paz: Estoy casado desde hace muchos años, pero dejo mi vida privada reservada. Trato de no mezclarla con lo público.

Noticias: ¿Cómo es su presente laboral?

Paz: Estoy en “Buen plan” y tengo mi línea de accesorios que lancé el año pasado. Se llama “Paz” y es sin género, para hombres, mujeres, o quien la quiera usar. Mientras tanto, estoy armando “Origen”, una colección de ropa atemporal. Es una línea con ilustraciones de insectos que creó una artista plástica de Gualeguaychú.

Noticias: ¿Por qué se desvinculó de la firma de zapatos que crearon con Guillermina Valdes?

Paz: La marca “Valdez” ya estaba sólida y posicionada, y yo quería probar otras cosas. Me pareció que era el momento, entonces dejé ese lugar.

Noticias: ¿Cuáles son sus referentes?

Paz: De acá, me gusta mucho Pablo Ramírez, tiene un estilo muy marcado, sumamente elegante. También Verónica de la Canal o Benito Fernández, son diseñadores que tienen una impronta muy personal que los hace únicos. Del exterior me gustan McQueen y Yohji Yamamoto; soy muy ecléctico. De los de antes, Balenciaga, Dior y Karl Lagerfeld. El día que me compré un bolso diseñado por él, de la línea económica, me pareció guau.

Noticias: ¿Qué consejos daría para orientar a los jóvenes que intentan seguir su camino profesional?

Paz: Enfocarse, trabajar, poner garra al sueño y no perder el foco. Nada es fácil. Si algo te llega de esa manera, también puede irse igual. Hay que esforzarse y seguir trabajando. No hay que desaprovechar el deseo de seguir haciendo cosas nuevas. Nadie se convierte en diseñador de la noche a la mañana. Todos los grandes hicieron su camino a fuerza de trabajo. No hay nadie que haya surgido de la nada. La suerte ayuda, pero si no está, hay que buscarla.