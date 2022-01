Flavio Mendoza: “Estoy en un momento muy pleno”

Criado entre trapecios, carpas, casillas, equilibristas y malabaristas, Flavio Mendoza siempre reivindicó al circo. Si bien su carrera lo fue llevando por diferentes lugares (certámenes de baile, como participante y como jurado, teatro de revista, entre otros), cuando alcanzó el máximo prestigio como artista, quiso darle una vuelta de tuerca a ese primer amor. Con el Circo del Ánima, Flavio volvió a ser ese chico que correteaba entre la carpa y le transmite esa magia a su hijo, Dionisio, de tres años.

Mientras disfruta del éxito de “Stravaganza”, que cumple 10 años y estrenó en el teatro Luxor de Carlos Paz, el entrerriano bailarín, coreógrafo, director artístico y productor, disfruta de la fantasía que se crea bajo la carpa en su espectáculo “Una mágica Navidad” (Parque Sarmiento - hasta el 9 de enero).

Noticias: ¿Cómo está viviendo esta “Mágica Navidad”?

Flavio Mendoza: Increíble, debutó el 1 de diciembre y es un show realmente mágico, no solo por la historia que se cuenta sino por lo que se siente. Estos mega shows navideños no se habían hecho anteriormente en Argentina. Es como si fuera del Radio City de Nueva York. Hay una mezcla de acrobacia, historia, lo disfruta toda la familia.

Noticias: Usted tiene una historia con el circo, ¿cómo fue la reinvención del show?

Mendoza: Quisimos hacer algo diferente a lo que hacíamos con Mahatma en el Circo del Ánima. Tengo muchas ganas de hacer shows temáticos, como por ejemplo un show de Halloween. Si bien tenemos un espectáculo de circo propiamente dicho, queremos hacer cosas especiales para algunas fechas particulares. Me da mucha fantasía planearlo, decorar la carpa. Los nenes que vienen al circo se sacan fotos con Papá Noel, le dejan la cartita. Buscamos recuperar lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos. Se está perdiendo ese espíritu de la Navidad. Para los chicos es una fiesta muy importante. Nosotros somos de esa generación que no estábamos todo el tiempo con el celular y la mirada para abajo, somos de esos que pensábamos en la llegada de Papá Noel, que viene volando y nos trae los regalos. Tengo un hijo chico y quiero que tenga eso, recuperar la magia y que no sea todo tan virtual, tecnológico. Eso es lo que nos está alejando a las personas.

Noticias: Imagino que disfruta de las fiestas…

Mendoza: Me encantan. En la Navidad en el circo fantaseaba e imaginaba qué regalo me habían dejado en la casilla de mi tía, de mi abuela. Era re lindo, se armaba una mesa grande dentro de la carpa del circo. Era un momento del año mágico y le estoy haciendo vivir ese momento a mi hijo. Para mí es muy importante que los chicos conserven esa fantasía. Todas esas cosas fueron las que a mí me hicieron el artista que soy hoy, creer en la magia, en que lo que no existe puede ser posible, ese tipo de cosas me parece que están buenas que sucedan.

Noticias: Su hijo Dionisio, de tres años, ve todo el trabajo y ensayos detrás de sus producciones, ¿usted se ve reflejado en su hijo con esa historia que se repite de la familia de artistas?

Mendoza: Él tiene una personalidad muy diferente a la que tenía yo cuando era chico, yo era más introvertido, él está criado en este nuevo mundo. Lo que más me gusta de Dio es que tiene esa mirada sin prejuicio alguno, eso me parece increíble de los nenes de ahora. Todo es como relajado, él está criandose muy bien. Tiene ese incentivo para que él pueda hacer lo que quiera cuando sea grande. Nosotros teníamos esa cosa de que no nos enseñaban a ser felices, nos enseñaban que teníamos que cumplir. Yo tengo otra cabeza, quiero que mi hijo sea feliz, que crezca feliz, que decida lo que quiera, mientras sea de bien. Eso es lo más importante.

Noticias: Contó recientemente que no descarta darle un hermanito…

Mendoza: Al comienzo de la pandemia estaba asustado, veía cómo se peleaban por papel higiénico en el supermercado, me asusta la violencia del ser humano, tan cruel, que por plata puede hacer cualquier cosa. Pensaba: “Si tengo que salir a matar zombies con un machete por lo menos a uno solo lo voy a poder proteger más”, teniendo dos hijos me daba más miedo. Pero pienso que hay que traer a este mundo personas que hagan bien, uno siempre pone el foco en los que hacen mal. Creo que Dionisio y un hermano pueden ser chicos criados para hacer las cosas bien. No lo descarto. Tengo que estar un poco más fuerte yo porque esto de ser papá solo, estar a disposición las 24 hs del día, es difícil.

Noticias: Durante la pandemia la remó mucho para poder mantener en pie la industria del teatro, ¿cree que valió la pena ese sacrificio?

Mendoza: Siento mucho orgullo de lo que logré, no lo digo con soberbia, pero realmente laburé desde el día 0 en plena pandemia, ayudé a mucha gente que lo necesitaba, soy un productor que da trabajo a muchos artistas, no sólo en el circo, sino también para “Stravaganza”, que cumple 10 años y debuta el 25 de diciembre en Carlos Paz, entre las escuelas, las obras, son más de 320 familias que viven de estos espectáculos. Estoy muy orgulloso de eso. Siento que me lo puse un poco al hombro. No tuve la ayuda que hubiese querido, pero creo que estas situaciones también te hacen dar cuenta de dónde estás parado, con quién contás y con quién no. Uno tiene que ser fiel a uno mismo, yo me comporté como me tenía que comportar mientras que hubo gente que nos gobierna que no se ha comportado igual.

Noticias: ¿Siente que tiene el lugar que se merece en el medio?

Mendoza: No sé si lo merezco o no lo merezco, yo sé quién soy y dónde estoy parado. A mi siempre me preguntan qué voy a hacer el año que viene y yo digo: “¿A ésta altura de mi vida me preguntan qué voy a hacer el año que viene con todo lo que hice y todo lo que hago?” Yo no estoy esperando que me den el premio al más valiente, pero sé lo que soy y me parece que eso tiene una cuestión del ego para el artista. A veces a los artistas y a las personas que se merecen algo no se lo dan porque piensan que como ya tiene mucho, es preferible no decirlo. No me cambia un premio hoy en día, busco otra cosa, estoy muy orgulloso de poder ver los espectáculos que hago, con los artistas arriba del escenario con una garra, una potencia, haber podido sostener a algunos para que no se vayan del país, porque la mayoría se ha ido. Estoy muy conforme conmigo mismo.

Noticias: Supo ser muy combativo en los medios, ¿qué le pasa a esta altura de su carrera con los conflictos mediáticos? ¿Lo sufre o ya está más allá de eso?

Mendoza: La verdad es que le estoy dando la importancia que se merece. Está cambiando todo, está cambiando la sociedad, la televisión, la gente está buscando otra cosa. Puedo tener una discusión con alguien, pero cuando se pone como macabra me corro, no es lo que quiero para mi vida, no quiero que mi hijo vea eso, sé que fui en algún momento un guerrero, me he peleado, pero era el momento en que la televisión pedía eso, ahora no tengo ganas. Sí, obviamente, voy a contestar si lo considero porque mi personalidad la sigo teniendo, no es que me hice Sai Baba, pero no me interesa que me busquen para hacer una nota de ese estilo, no funciona. Tirarle tierra a alguien para levantar lo mío no funciona, yo tengo que hacer las cosas bien para que el que paga la entrada salga del teatro y diga: “Che, vayan a verlo al teatro porque es bueno”. Eso es lo que sirve, la gente se da cuenta, a veces se subestima al público, pero el público sabe muy bien lo que quiere.

Noticias: Está en pareja hace un año con Waldo Gómez a quien conoció por redes sociales, ¿cómo está viviendo el amor en esta etapa?

Mendoza: Muy bien. No hablo mucho de ese tema porque es una decisión que tomé de preservar la parte personal. Me parece que a veces cuando se meten mucho en eso también tocan cosas que no hay que tocar. Estoy muy bien, muy feliz, en un momento muy pleno de mi vida. Con toda la mejor energía, dándole para adelante.