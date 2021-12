María Noel Vaeza: “La constancia nos llevará a la igualdad”

Uno no sabe si conocer de antemano al entrevistado juega a favor o en contra a la hora de ser objetivo, pero en este caso, son los mismos hechos y sus propias palabras, los que hablan de las virtudes de una niña, que a la edad en la que todas soñaban con ser maestras, arquitectas, médicas o arqueólogas, ella decía que quería ser presidenta. Demasiado altruista para algunos, algo delirante para otros, pero el sueño comenzó a rodar. Azafata, abogada, con un máster en políticas públicas de la Universidad John Hopkins. Ocupó diversas posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, hasta que hace 25 años llegó a las Naciones Unidas. Primero como Directora Regional de UNOPS para América Latina y el Caribe (LAC) y luego en ONU Mujeres, donde en el 2019 se convirtió en Directora Regional para América Latina y Caribe. Imparable, con su trabajo recorrió el planeta. Alerta y con la sonrisa constante, siempre estuvo el puño de hierro en el guante de seda. Incansable, se puso al hombro cada misión. En especial aquellas que involucraban a las mujeres más desvalidas. Dice que admira a las haitianas, que ocupan un lugar especial en su corazón, por su resiliencia, su orgullo y su fortaleza para enfrentar las situaciones límite a las que la Naturaleza y la vida las enfrenta una y otra vez. “Aprendí de ellas que nunca debemos bajar la guardia, ni pedir permiso, porque es la constancia en la lucha por nuestros derechos las que nos llevará a alcanzar nuestra merecida igualdad”, sostiene.

Noticias: ¿Cómo fue el paso de azafata a diplomática?

María Noel Vaeza: Estaba terminando mis estudios como abogada y necesitaba tener un ingreso. Nos presentamos cinco amigas al concurso, y de dos mil entramos veinticinco. Volábamos cabotaje, y viajábamos en el día. Estuve un año, y fue una etapa muy divertida, pero pasajera. Me acababa de recibir de Procuradora, y tenía 21 años cuando me presenté a otro concurso para entrar en Cancillería. De los veinticinco que entramos, éramos solo cuatro mujeres. Fue fantástico para mi seguir la tradición de mi abuelo y de mi padre que también habían sido diplomáticos.

Noticias: ¿Sufrió alguna vez en su carrera algún momento donde se dijo: ¿Esto me pasa porque soy mujer?

Vaeza: Sí, en especial en la Cancillería y también en la Universidad. Sentí que mi voz no era escuchada, que muchas veces las ideas que yo tenía se las empaquetaba otro, y como era hombre lo respetaban. Pero de todos modos yo siempre buscaba que mi voz no quedara en las sombras, pero siempre costaba más tenía que repetirlo varias veces, en distintos tonos.

Noticias: ¿Qué países han mejorado respecto al tratamiento de los problemas de género?

Vaeza: Los países nórdicos como Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y también Islandia son los que están más cerca de un tratamiento igualitario de los temas de género. Son los países que mejor han tratado a las mujeres desde su comienzo tienen sistemas de cuidado integral que les permite a las mujeres ese triple dividendo de poder salir a trabajar, dejar a sus hijos en un sistema que saben que están bien cuidados, y a su vez generar empleos de calidad dentro de lo que es el sistema de cuidado.

Noticias: ¿Cuáles son los problemas más acuciantes de las mujeres?

Vaeza: La violencia contra ellas. Es una pandemia en las sombras, y es un flagelo terrible. Debemos educar en la prevención y en la protección de las mujeres como algo de extrema necesidad.

Noticias: ¿Cuánto influyó la pandemia en la violencia de género?

Vaeza: Muchísimo. La pandemia hizo que las mujeres estuvieran encerradas con sus depredadores. Aumentaron las denuncias, las muertes violentas y los problemas de salud mental.

Noticias: Hace poco estuvo en un foro de periodistas y medios explicando sobre los titulares con sesgo de género ¿Cómo se hace para alertar sobre eso?

Vaeza: Los sesgos de género y los discriminatorios son el principal problema que lleva a la falta de respeto a la mujer en sus derechos humanos. Tenemos que trabajar para generar nuevas masculinidades que entiendan que la mujer es un agente de transformación y que obviamente tiene responsabilidades y cualidades demostradas.

Noticias: Hace poco dijo que Uruguay estaba listo para una presidenta ¿Le gustaría entrar en política?

Vaeza: Sí, me encantaría, pero más adelante.

Noticias: ¿Algunos movimientos feministas se han vuelto radicalizados, en cuánto han ayudado o perjudicado a la verdadera causa de las mujeres?

Vaeza: Creo que los movimientos feministas son fundamentales en el avance hacia la igualdad. No hablaría de radicalización, sino que diría que muchas veces como no son escuchadas, la demanda es más intensa. Si no fuera por los movimientos feministas que empezaron con las sufragistas, quizás nunca hubiéramos votado. Se ven como negativos porque se exige un avance hacia la igualdad, y ese avance significa dividir el poder. Porque la igualdad es un tema de poder, y eso molesta. Molesta mucho, sobre todo a los hombres.

Noticias: A lo largo de su carrera debe haber conocido muchas mujeres, ¿cuáles la impactaron, y por qué?

Vaeza: Michelle Bachelet por su sencillez y humildad. Nicole Kidman, que es nuestra embajadora para la eliminación de la violencia de género, además de ser una excelente actriz, está muy comprometida con la causa, y Malala con su convicción, su ejemplo y su fuerza increíble, que estuvo con nosotros para festejar el Día Internacional de la Mujer.

Noticias: Usted tiene dos hijos, una mujer y un varón, ¿Qué le enseña a cada uno de ellos sobre el tema de género?

Vaeza: Tengo un hijo, Robert (21) y una hija, Francesca (24) y la verdad es que siempre les he hablado de la igualdad y he tratado que reciban un tratamiento igualitario lo más posible: mi hija es muy feminista y mi hijo es un encanto que trata de asumir la corresponsabilidad de las cosas. Mis dos hijos son de una generación donde la igualdad está más cerca y es algo evidente

Noticias: Trabaja, viaja y tienen un hogar e hijos ¿cuán fácil fue para usted reacomodar su agenda?

Vaeza: No fue fácil. Por eso es tan importante la corresponsabilidad, que el hombre asuma que la mujer también tiene derecho a una carrera, tiene derecho a tener las mismas ambiciones que tiene el hombre. Por eso debe haber un contrato familiar donde todo es compartido. El dialogo familiar debe encauzarse a la igualdad en el hogar y al respeto por el otro, sea del sexo que sea, siempre.