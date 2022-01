Tomás Redrado: “Llegué como un outsider al arte”

Desde un balcón en un pent-house en el mítico edificio Oceana de Key Biscayne, con un fondo a puro mar y playas doradas, un Tomás Redrado relajado y locuaz se entusiasma cuando habla de todos sus proyectos. Hijo del economista y ex presidente del Banco Central, Martín Redrado e Ivana Pagés, supo cultivar un bajo perfil durante su vida en Buenos Aires, y sólo se dio a conocer por algún que otro roce vía redes con la ex de su padre Luciana Salazar. Sin demasiados sobresaltos mediáticos, siguió sus estudios, hasta que la pandemia lo encontró en Miami, donde en menos de un año descubrió su verdadera vocación. En una movida exprés, se convirtió en marchand, mecenas y galerista del arte argentino calificado y en desarrollo. Una mutación de sus jóvenes sueños de convertirse en embajador, en este caso logrado a través de lo artístico. ”Art, sex & romance” clama a pura modernidad desde sus redes, mientras idea nuevas e innovadoras formas de promocionar a sus artistas e imponer su juvenil figura a través de un arduo networking y un discurso perseverante que entremezcla madurez y frescura naife, algo que no pretende pasar desapercibido en el competitivo mercado miamense.

Noticias: Se instaló en Miami en plena pandemia, y montó un emprendimiento artístico, ¿Cómo llegó hasta acá?

Tomás Redrado: Siempre me gustó la posibilidad de tener un emprendimiento propio, poder administrar mis propias ideas y mis propios recursos. Cuando terminé la secundaria, hice un año de Administración de Empresas en la Universidad Di Tella, para finalmente descubrir que la economía y las finanzas no tenían nada que ver conmigo. Así que me cambié a Relaciones Internacionales. Toda mi vida pensé seguir diplomacia y política, eso era lo que me corría por las venas. Y con la política, en mi época universitaria me enganché con Macri, pero con el tiempo se desgastó el amor que tenía por el PRO.

Noticias: ¿Su desilusión por el PRO lo alejó de la política?

Redrado: No fue un partido, sino toda la situación del país. Pero la diplomacia me quedó en el corazón y creo que es lo que hago un poco a través de Tomás Redrado Art al impulsar artistas argentinos consagrados y emergentes en el exterior.

Noticias: Pasó de la desilusión con la política al arte

Redrado: Esto del arte no lo tenía ni planeado hasta la pandemia. A fines del 19 terminé de cursar en Milán y me fui a Nueva York a hacer una pasantía en el área de marketing de Swarovski, pero justo se vino la pandemia y el plan se abortó. Y fue con mi socio y amigo Mauricio Díaz Escalona que nos juntamos y empezamos a armar este proyecto. Él me llevó a conocer a Marta Minujin, a quien conocía, pero nunca había tenido una charla mano a mano y fue un divino intercambio. Y de repente Mau me dice: “¿Cómo te ves vendiendo obra de Marta en Miami?”. Y con esa idea en la cabeza, en tres meses desarrollamos Tomás Redrado Art. Que más allá de vender arte, viene a ser un espacio para representar artistas que no tienen un lugar en la Argentina.

Noticias: Entiendo su conexión con la política, pero, ¿de dónde viene la sensibilidad artística?

Redrado: Mis dos abuelas pintan. Salvo mis padres, el resto de la familia tiene el gen creativo. El divorcio de mis padres me abrió a tener una madurez que no sea sólo para mi persona sino compartida.

Noticias: Hace poco hizo una muestra en un penthouse a la venta. Una mezcla entre una galería y un showroom inmobiliario

Redrado: Con mi amigo Ignacio González Arias desarrollamos este concepto de curated art living experience, que consiste en hacer una muestra dentro de un evento de real estate.

Noticias: ¿Tendrá una galería móvil?

Redrado: No, la idea es tener un lugar fijo, con una residencia y una fundación para artistas argentinos y de Miami. Llegué como un outsider del mundo del arte a Miami y fui metiéndome sin pedir permiso.

Noticias: Eso de ser el nuevo en el barrio y ser un joven sin demasiada experiencia, ¿provocó celos o competencia?

Redrado: Por ahora no sentí nada de eso. Hay mucha sinergia. No vengo a sacarle el terreno a nadie, vengo a colaborar.

Noticias: ¿Qué dice su padre sobre este emprendimiento?

Redrado: Está feliz. Le encanta que al igual que mi hermana, hayamos tomado un camino distinto al suyo y le llena de orgullo que no hayamos elegido el más fácil. Mi padre en el mundo del arte tiene poco y nada de contactos, así que no dependo de él.

Noticias: ¿Podría llevarlo usted a él al mundo del arte o le gusta que se quede en la política?

Redrado: A mi papá lo veo muy cómodo desde ese lugar desde afuera de la política, un gran hacedor de ideas y de propuestas para los distintos gobiernos. Algo que pocos pudieron hacer y trascender en el tiempo en un país como la Argentina.

Noticias: Usted es bastante bajo perfil, pero tuvo un momento de exposición mediática cuando surgió un entredicho con Luciana Salazar, la ex novia de su padre

Redrado: Por eso estoy contentísimo de estar viviendo afuera y desvinculado del apellido y de todo lo que tiene que ver mi familia allá y los paparazzi. Es una bendición estar en este mundo de artistas. Vivir desinvolucrado de las frivolidades típicas que a uno le toca vivir de chico por criarse en un país donde todos te conocen.

Noticias: ¿Piensa desarrollar algo en nuestro país?

Redrado: Definitivamente. Para el año que viene tenemos planeado con un par de galerías algunas actividades que sirvan para desarrollar la promoción de mis artistas allá con las galerías que los representan en Argentina.

Noticias: ¿Qué extraña de la Argentina?

Redrado: Todo ¡Extraño horrores Argentina! Mi vida allá fue muy linda. Ahora que entramos en verano extraño ese perfume de los jazmines en la calle. Extraño la cultura porteña, tanto que te confieso que veo Casados con hijos. Añoro toda la movida de Chacarita o San Telmo con los espacios gastronómicos espectaculares. Acá eso no existe. Miami es un lugar muy lindo, tiene sol, playas, pero no tiene el barrio de Buenos Aires.

Noticias: ¿Volvería a un país siempre al borde del precipicio?

Redrado: La vuelta la voy a hacer siempre, es mi país. Hace dos semanas hablé por teléfono con mi padre y me dijo que de acá a dos años lo mejor era que no volviera y que arrancara con mi visa. Me dijo que íbamos a entrar en algo muy heavy.