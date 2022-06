Gustavo Pucheta: "Generar glamour es generar trabajo”

Parece un personaje versallesco. Alto, delgado y con una melena a lo Luis XIV, proyecta una imagen teatral. Lleva los ojos delineados, barba y bigote prolijos. Usa un chaleco de brocato antiguo, con sesgo barroco, y se envuelve con sacos avant-garde de puro algodón.

Noticias: Nació en Sáenz Peña, Chaco. ¿Qué recuerda de aquel lugar?

Gustavo Pucheta: Cuando nací era una zona rural —después creció urbanamente— y está a 167 kilómetros de Resistencia. Nos mudamos enseguida a Concepción de Bermejo, más al interior todavía. Recuerdo un paisaje algodonero, con momentos de ensueño.

Noticias: ¿Cómo fue su vínculo con el campo?

Pucheta: Mis abuelos maternos tenían un campo y mi madre colaboraba en las tareas rurales. Vivíamos también a una cuadra de la Cooperativa Algodonera Saénz Peña y muchas tardes, cuando salía a la vereda, veía como si fuera en una película, las partículas de algodón volando… Al atardecer, las sombras proyectadas por los grandes silos, el tren que pasaba entre la bruma y ese polvillo de algodón eran para mí escenográficos. En mi cabeza quedó como una imagen onírica.

Noticias: ¿Qué lo impulsó a estudiar arquitectura?

Pucheta: Desde la pasión por el diseño, las formas y esa gran escala de la arquitectura en el espacio. Pero también el componente social; me admiraba ver cómo modifica a las personas. Tomé la decisión de estudiar cuando estaba en Buenos Aires, con 16 años. Salía de una sesión de fotos como modelo publicitario y tomé un taxi, giramos alrededor del obelisco. Lo vi, inmenso, enmarcado por la avenida anchísima, y me dije “yo quiero hacer esto, construir”. Y sentí un dolor de panza, algo que ocurre cuando mi emoción es grande…

Noticias: ¿Trabajó en el rubro?

Pucheta: Sí. Tuve también un corralón de materiales por 10 años. En ese momento conocí a mi pareja, el arquitecto Nicolás Gallo. Antes yo había estudiado diseño de indumentaria y, paralelamente, estaba creando mi marca, incipiente, que lleva mi nombre.

Noticias: Se decidió por la moda.

Pucheta: Totalmente. Me diversificaba mucho, pero con la moda fue un flash. Y la elección muy definida. Ponerse una prenda modifica a quien la lleva. Ese cambio y esa modificación me sorprenden, y me encanta ser quien los genera.

Noticias: Hay una fusión arquitectura y moda, según su mirada.

Pucheta: Sí. En mí hay un zigzagueo entre ambas. ¡Adoro los volúmenes, siento que siempre me faltan los últimos 100 metros de tela!

Noticias: ¿Cuál fue su primera presentación?

Pucheta: Fue durante la Bienal Internacional de Esculturas, en Resistencia, Chaco, en 2018. Armamos una colección muy polémica. Fue un éxito y eso nos impulsó a seguir.

Noticias: ¿Cuándo se produjo su desembarco en Buenos Aires?

Pucheta: Siempre fui bien recibido en esta ciudad, desde mis comienzos como modelo y productor. A partir del 2018 vine con mi marca, a presentar propuestas temporada tras temporada. Venimos todas las semanas a Buenos Aires. Vamos a abrir un local. Probablemente el desembarco formal sea con la apertura de esta tienda itinerante.

Noticias: Su estilo es “excéntrico y de personalidad indomable, mis diseños son experimentales” dijo.

Pucheta: La experimentación es diaria. El diseño te va arrastrando… probamos formas, colores y texturas todo el tiempo. Es muy dinámico. Lo de indomable es el ímpetu que no se frena; queremos más y más. La marca tiene un equipo detrás, que trabaja no solo en los diseños sino en la puesta en escena de las pasarelas.

Noticias: ¿Hay público en Chaco para su estilo teatral?

Pucheta: Sí en parte; un sector de nuestro taller hace diseños exclusivos a pedido, taylor made, para novias, eventos especiales. Este es el segmento donde tenemos mayor público. No solo en Chaco sino en Formosa, Misiones y Asunción de Paraguay. La idea es que Chaco sea el atelier exclusivo para crear esta indumentaria y Buenos Aires tenga un perchero más urbano, excéntrico. También tenemos piezas pret-acouture.

Noticias: Diseñó una colección cápsula para ShowMatch y el vestuario de Aníbal Pachano. ¿Cómo fue?

Pucheta: Todo empezó con las redes sociales y la posibilidad de que muchos artistas quisieran verse distintos y apostaran al riesgo. Expusimos cosas distintas y las vieron Cande Tinelli, Flor de la V, Matilda Blanco y Fabián Medina Flores. Para Aníbal generamos una mini cápsula con piezas de sastrería en acrílico, donde el diseño gráfico se mezclaba con el industrial y el de indumentaria.

Noticias: ¿Cuándo se produjo su salida al mundo?

Pucheta: Antes de que ocurriera todo lo que pasó en Argentina, nos llamaron de México invitándonos a varias pasarelas. Y ahí fue que nos contactaron en nuestro país. Y no paramos. Vamos y venimos todo el tiempo a las semanas de la moda.

Noticias: ¿Va a apostar a la Argentina, a pesar de la inflación, la inseguridad?

Pucheta: Nosotros tuvimos muchas propuestas para irnos del país y debo reconocer que en un momento, no veíamos acá algo estimulante; pero apostamos a mi provincia y mi país. En dos meses voy a estar en Buenos Aires y en dos años en algunas ciudades del exterior. Queremos seguir en la Argentina pero llevar nuestra identidad al extranjero. Se trata de difundir nuestro ADN. A finales de julio, convocados por Héctor Vidal Rivas, vamos a presentarnos en Argentina Fashion Week.

Noticias: Está en una provincia con dificultades económicas, y se dedica al glamour. ¿No lo siente como una contradicción?

Pucheta: Sí, muchas veces me sentí en una contradicción muy grande porque me vi descontextualizado. Pero hoy, más que preocuparnos por esto, nos ocupamos de dar trabajo. Es una respuesta más concreta. Generar glamour es generar trabajo.