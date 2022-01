Lali González: “Están cambiando los estereotipos de belleza”

La actriz paraguaya Lali González, es bella, simpática y talentosa. En el ámbito del entretenimiento, alcanzó enorme popularidad en Argentina gracias a su participación en la última producción de Polka, la tira diaria “La 1-5/18″, que emite eltrece. Allí interpreta a Rita, una mujer que vive en ese barrio carenciado, víctima de su marido y los malos negocios en los que anda. Pero mucho antes de esta oportunidad, saltó al reconocimiento internacional, tras abordar a la entrañable Liz, en el multipremiado y taquillero thriller “7 Cajas”, rodada en 2012 y nominada a los Goya como Mejor película extranjera en representación de su país natal.

Además, es abogada y está casada con Walter Riveros; juntos, son padres de la pequeña Rafaela (2).

Noticias: Hizo mucho cine y también teatro, pero en relación al primero, ¿cuál es la principal diferencia entre filmar un largometraje y grabar una tira televisiva diaria?

Lali González: Creo que, sin duda, es la carga horaria. La cantidad de escenas que se pueden hacer en una jornada de televisión es super diferente a los tiempos del cine. Lo pude vivenciar ahora. Igual, cada lenguaje tiene su propio desafío. En una película, a una cámara, con dos o tres escenas, estás todo el día. Sin embargo, para la tele, podes llegar a grabar quince. También siento que, en cuanto a componer y encarnar el personaje a full, en un film sólo hay disponibles los trabajos de mesa, los ensayos, las semanas o meses de rodaje; en cambio, una tira te da más chances de poder ir enriqueciendo el armado de tu interpretación a lo largo de las grabaciones.

Noticias: ¿Pudo hacerlo con su personaje de Rita?

González: Nunca hice una tira antes, es la primera vez que transito esta experiencia laboral y tengo muchas ganas, mucha inquietud, mucha curiosidad. Lo cual, creo, hacen que mi entusiasmo esté despierto con todos los sentidos. Entonces, gracias a la generosidad del equipo de producción y dirección, a la hora de proponer me permitieron darle a Rita, al inicio, no sólo mi acento, sino incluso un aspecto como el humor. Así, su personalidad, ahora, es hasta picara, más allá de su triste historia de amor. En decir, la idea fue no dibujarla en un drama constante, sino proporcionarle también un descanso al personaje que de por sí es sufrido, en situaciones cotidianas que podemos tener las mujeres como son las charlas con amigas, la discusión con una pareja, etc. Además, me parece que trabajar tanto tiempo en un nuevo país, con nuevos compañeros, nuevo hogar, todo eso influye a la hora de la creación.

Noticias: ¿Cómo combinó la maternidad con la mudanza?

González: La propuesta de formar parte de “La 1-5/18” llegó en un momento particular, cuando todo el sector del entretenimiento en general, tanto en Paraguay, Argentina y en el mundo, estaba parado. Fue novedoso y arriesgado recibir la invitación a salir de mi lugar, pero eso forma parte del trabajo del actor o del artista, que somos como ciudadanos del mundo. Lo tengo bien claro porque desde que comencé esta carrera me tocó viajar bastante y estar poco en casa. Sin embargo, tengo que admitir que cuando hay una niña de dos años, todo es diferente, porque hay que reinstalarse, pensar en el colegio y en su cuidado. Pero la producción argentina y los compañeros se portaron (y se portan) de maravillas conmigo y me facilitaron todas las comodidades para que no me sintiera lejos de casa; al contrario, estoy como en casa. Se dio un clima súper apropiado para que pueda trabajar tranquila, estando con mi hija.

Noticias: Sin duda, el Siglo XXI marca el empoderamiento de las mujeres en muchos terrenos, en particular en el artístico, ¿cómo lo vive?

González: Creo que estamos avanzando. No puedo decir a pasos agigantados con los cambios que se están logrando, porque las mujeres están luchando día a día por la paridad salarial y los protagónicos. Me pasó cuando leí los guiones de esta ficción que los roles femeninos estaban en un lugar de igual preponderancia y eso me pareció bastante válido. Estamos acostumbrados a ver culebrones contados desde el lugar del hombre, del galán, y en “La 1-5/18” las mujeres del barrio son las que cuentan desde una posición de liderazgo. Eso es un paso interesante. También debo decir que tuve el privilegio de acumular experiencias laborales muy buenas, trabajando incluso embarazada.

Noticias: ¿Aún pesan los estereotipos femeninos de belleza?

González: No creo que existan a la hora de protagonizar ciertos papeles. Lo más importante es ser auténtica y sentirse segura con una misma. Esas barreras o esos estereotipos se están abriendo después de haberse consumido durante tanto tiempo. Hablando desde mi lugar, no soy una mujer flaca, rubia, de ojos claros, alta; sin embargo, me siento bastante segura, y en esta profesión, la seguridad propia es vital, porque todo el tiempo te mantiene inseguro. Nuestra carrera está llena de “no” y si encima le vamos a sumar eso, es demasiado. Las actrices no somos modelos, sino personas que interpretamos. Por supuesto, hay que entender que hay características físicas de esos personajes que pueden ser condicionantes, tanto para hombres o mujeres, a la hora de quedar seleccionados, pero nunca está en juego nuestra capacidad de abordarlos.

Noticias: Usted estudió y ejerció abogacía, esa profesión, ¿quedó en un cajón?

González: No (ríe). Siempre está ahí. Al leer los contratos y charlar con colegas, es una visión que nunca podré archivar. Claro que, debo confesar, cuando se generó tal impacto con la película “7 cajas” tuve que optar y me decidí por lo actoral, que realmente amo, y prefiero cueste lo que cueste.

Noticias: ¿Y ser mamá?

González: Ser mamá me sensibilizó muchísimo. Es ver la vida de diferente forma y las prioridades cambiaron. Ahora veo las cosas de otra manera: la máxima prioridad es mi hija. Cumplir mis sueños y proyectos y criarla es una enorme responsabilidad que comparto con mi pareja, su padre, que es un buen compañero de vida.