Thelma Fardín: "Abrazo a quien soy y me enorgullezco”

Está por cumplir 32 años, pero tiene rostro de porcelana y rasgos adolescentes. Está por cumplir 32 años, pero vivió tanto que esa edad cronológica poco la representa.

A los 18, Thelma Fardín decretó que no haría más televisión (estaba allí desde los 10) y saltó al teatro. Después tuvo ganas de viajar y se fue sola a Europa. Entonces subió la apuesta y se quedó a vivir y trabajar en España. Más tarde se instaló en Italia. Luego volvió a la Argentina y abrió una escuela de teatro, hizo una novela, y otra vez se fue, esa vez a México. En el último regreso le dio un mazazo al secreto: rodeada de decenas de actrices y en conferencia de prensa, denunció el abuso sexual de Juan Darthés cuando tenía 16.

Ahora está estrenando “Motorhome” (Teatro Metropólitan), una obra que protagoniza y produce junto a su pareja, Nicolás Riera. Es su primera vez como productora y también debuta en una sensación totalmente nueva: alivianar el paso, volver a fluir concentrada cien por ciento en lo artístico. Es que en junio, después de cinco años y medio, un tribunal brasileño condenó a Darthés a 6 años de prisión. Esta vuelta a las marquesinas es bien distinta a cualquier otra.

Noticias: Será una apuesta enorme producir una obra, ¿no?

Thelma Fardín: Imagínate, no sólo producimos, sino que en simultáneo tenemos que estar disponibles para crear arriba del escenario. Tiene su grado de complejidad, es un desafío hermoso y también está en el ADN de Nico y mío: hacer y crear, no quedarnos quietos y apostar al arte.

Noticias: ¿Se siente una buscadora?

Fardín: Sí, siempre fui muy curiosa de todo, pero muy especialmente de mi profesión. Creo que siempre viví las esperas que tiene la actuación observando mucho qué pasaba, cómo se hacía, cómo en distintos lugares elegían caminos distintos y llegaban al mismo resultado. Para mí, los grandes actores y actrices toman decisiones. Cuando aciertan, es una cosa espectacular y cuando no aciertan, igual me da mucho placer verlos en esa búsqueda y no yendo al lugar fácil. Como actriz, mi desafío todo el tiempo es ponerme incómoda.

Entonces hace suyas las palabras de Cristina Banegas en un monólogo con el que conmemoró sus 45 años de carrera y que ella tomó casi como una tabla de mandamientos actorales: “Habrá que hacer algo con todo ese tiempo de poner el cuerpo en la parrilla (...) Escenarios demasiado inclinados. Abismo. El público. La oscuridad. La bestia. Y pegar, pegar sin parar. Demoler al público. Actuar como si actuar fuera una venganza”.

Noticias: Entró y salió de distintos escenarios, no solo teatrales sino también geográficos. ¿Se corrió para seguir buscando o para preservarse y huir?

Fardín: Puede ser que en ese irme también me escapara, sin dudas, por miedo, por no querer conectar de vuelta con eso ni estar expuesta, pero también creo que siempre hubo algo mío como de querer experimentar.

Noticias: En su IG, se define “Primero actriz. Escritora. Activista”. Este último rol le exigió mucha energía en los últimos años.

Fardín: Sí, me llevó como de la nariz el proceso. Fui aprendiendo medio a los cachetazos: qué hacer con la responsabilidad que sentía por ser referente de un tema, con la exposición. Sos la punta de lanza, tenés que estar a la altura, aprender de tecnicismos jurídicos. Hay un lenguaje que dejé de hablar durante mucho tiempo y que es el que más feliz me hace. Ahora volví a conectar con la actuación con toda mi energía disponible. A partir de la gran noticia en el juicio, dije: “Mira toda esta energía que tenía totalmente cortada”.

Noticias: ¿Es un desafío correrse de un episodio que viene marcando ya prácticamente la mitad de su vida?

Fardín: Sí, porque también a veces no quiero sentir que es algo que abandono.

Noticias: De un modo u otro, aparece la culpa, ¿cierto? Es como el moño que entrega el victimario.

Fardín: Exactamente, sí, eso es algo que sucede mucho. Creo que también el mejor mensaje que puedo dar es hacer lo que amo, como lo hice siempre y lo dije, porque entonces quiere decir que se supera, que no es algo que te define ni te anula.

Noticias: No anula, pero transforma.

Fardín: Sí, todo el proceso que me tocó vivir, me transformó. Me dio una paciencia que no tenía, fue lo que más tuve que trabajar dentro mío. Y también para que no se llevara puesta la alegría en los momentos de poder actuar, de trabajar, de estar con amigos, porque si no, te pone la vida en pausa. Si hubiese tenido que encarar “Motorhome” con eso ahí, lo hubiera podido hacer, pero la sensación de liviandad que tengo ahora es otra muy distinta.

Noticias: Debe haber conquistado mucho poder de gestión y de autogestión con todo el tema judicial.

Fardín: Cuando gané y me di cuenta de la energía que tenía puesta ahí, dije: “Si logré esto, imposible estadísticamente porque es el 1% de los casos -para lo que tuve que mover países, cielo y tierra, conseguir recursos-, puedo hacer lo que me proponga”.

Noticias: Dijo que lo único que la motivaba era que la Justicia considerara a Juan Darthes culpable, más allá de la pena.

Fardín: Sí, creo que nunca pensé en las consecuencias, en todo sentido no lo pensé. No me importaba hasta qué punto podía impactar en mi carrera o en mi vida, sabía que era lo que tenía que hacer. Y lo que necesitaba en ese momento, y también hoy, es dar vuelta la página.

Noticias: Desde el hecho hasta la denuncia, mirando a la distancia, ¿pudo manejar la situación o estaba como atrapada tratando de digerir algo tan dañino y en silencio?

Fardín: Las dos cosas, estaba atrapada, pero también siempre fui muy fuerte. Seguía adelante, probablemente con mucho menos brillo. A la vez, quien soy hoy es sólo posible debido a toda esa construcción de mi vida. Y abrazo mucho a quien soy y me enorgullece también todo el trabajo que hice, cosa que no me pasó por mucho tiempo. Por mucho tiempo no estaba orgullosa de quién era.

Noticias: ¿Cómo le impacta el retroceso respecto a las conquistas del feminismo?

Fardín: Cualquier crisis siempre generó un retroceso de derechos. Me parece que cuando hay más miedo, es más difícil hablar de ciertas cosas y se da el escenario para que se confunda la libertad de expresión con la violencia. Lo que más me preocupa es el tono violento en el que se están comunicando las cosas, más allá de las opiniones. Ya ni siquiera importa qué se debate, sino que el problema es en qué términos se debate. Y es muy difícil conversar cuando del otro lado lo que te contestan es violencia, es difícil hacer como que no te importa. Hay quienes pueden y otras que nos retiramos de ciertos debates porque es muy difícil. Sin embargo, como siempre que se avanza, se retrocede, hay una puja. Por ahí sí, lo que tenemos que hacer es la reflexión para entender, creo que cambiar los modos, cuando volvamos a tener la energía para dar los debates y porque realmente pienso que todo es cíclico y que hay un territorio ganado que no vamos a perder. Lo que me parece más inteligente es pensar el lugar de los varones, me parece que ahí tenemos todo un aprendizaje por hacer.

Noticias: ¿Qué le da el escenario?

Fardín: Hay algo muy vital, de mucho deseo. Una de las líneas más interesantes para mí para pensar la perspectiva de género es el deseo, quién es el que desea. Y a mí en la actuación se me juega el deseo por completo, hay algo muy lúdico que conservo de cuando era una niña que jugaba. Ahora mi desafío más grande es entregarme de vuelta a esa que sabe jugar, confiando en que van a aparecer las herramientas para resolver. Me devuelve un lugar muy genuino y muy… no encuentro la palabra exacta… como ingenuo en relación a que me permite pararme en un lugar más despreocupado, menos cargado de obligación. Porque si no, soy alguien que tiene mucho la necesidad de estar a la altura.

Noticias: ¿Qué quiere lograr con la obra?

Fardín: Queríamos que el grupo fuera hermoso y talentoso, que nos divirtiéramos arriba del escenario, y eso ya lo logramos. Como pareja, también era una prueba y la pasamos.

Noticias: Dijo que en la primera cita que tuvieron, se “encantaron”.

Fardín: Sí, fue un encantamiento total, fue “cómo puede ser que hay una persona con la que me entiendo así”. Y, a la vez, no sabés lo distintos que somos. Él dice que le traigo un lugar de sensibilidad y de estar más permeable. Y él me trae entender que el cuidado tiene que empezar por mí y por quien tengo más cerca, porque si no sólo me pierdo en los demás y termino haciendo pelota a quienes tengo más cerca, porque me tienen que bancar. Volviendo a la obra, ahora es honrar a cada persona que saque la entrada. Cuando salgo al escenario, pienso que tengo que agarrar a la gente y llevármela de viaje, que quiera estar ahí y no piense en nada más. Nos toca esa parte tan linda que es regalarle una historia, un paréntesis en ese cotidiano.