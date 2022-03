Agustín Rossi pidió "cuidar y apoyar a Cristina Kirchner"

El ex ministro de defensa, el santafecino Agustín Rossi, oscila entre el kirchnerismo y el respaldo al presidente Alberto Fernández, pero preservando su propio espacio en la provincia, donde celebra que las elecciones se den por separado de lo nacional, algo que estudian muchos otros gobernadores peronistas para el 2022, temiendo quedar atados a la presidencial.

“En la provincia de Santa Fe hay impedimentos legales para unificar las elecciones, la elección nacional está prevista para tercera semana de octubre. Nosotros vamos a votar 4 veces, 2 para las elecciones provinciales y 2 para las nacionales”, refrendó Rossi en diálogo con "El Disparador" (Delta 90.3).

“El Frente de Todos va a tener PASO en Santa Fe. Y creemos que nuestro candidato no solo tiene prosapia peronista sino que tiene un discurso, mirada y propuesta capaz de interpelar a los sectores progresistas de nuestra provincia”, respaldó el ex ministro al diputado provincial Leandro Busatto como precandidato a gobernador del peronismo santafesino para el año próximo.

El año pasado, la corriente de Rossi enfrentó la lista de candidatos que impulsó el gobernador Omar Perotti (que no tiene reelección), y las relaciones quedaron resentidas y el ex ministro herido. Pero desde entonces Rossi consolidó su posición con Germán Martínez como reemplazante de Máximo Kirchner como jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos.

“Estoy convencido de que con la unidad sola no alcanza pero sin la unidad no se puede. La base del Frente de Todos pide que se siga manteniendo la unidad. Y creo que cuando las diferencias se hacen públicas es porque antes se trataron de resolver de manera más secular y no lograron resolverse, por eso se expresan en términos públicos”, marcó Rossi sobre su propia posición, pero también sobre las discusiones que dividen el Frente de Todos, con los cruces públicos entre Cristina Kirchner y el presidente.

“Creo que nunca nada estaba escrito, que íbamos a hacer cuando aparecen las diferencias. A mi criterio el que toma la decisión es el que tiene la responsabilidad de conducir y ese es el presidente de la nación y se deberían terminar los debates”, señaló Rossi que destacó sin embargo que falta experiencia en el espacio en cómo conducir una coalición donde el poder se ejerza de un modo menos verticalista.

“Nosotros estamos teniendo la primera experiencia de gobernar en un marco de una coalición, que suelen ser arquitecturas electorales que son muy glamorosas a la hora de presentarse a las elecciones, pero que después presentan sus limitaciones a la hora de gestionar y gobernar”, marcó el ex ministro.

Y balanceó: “En algún momento de 2016, cuando era el primer momento del gobierno de Mauricio Macri, yo caminaba la provincia y la gente me decía que había que defender, cuidar y apoyar a Cristina Kirchner, entonces acuñé una frase que decía: `Hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes'. Hoy me dicen lo mismo, hay más unidad en la gente que en los dirigentes”.

Rossi reclama cerrar filas, apoyar a Alberto Fernández, pero sin dejar de escuchar y "defender" a Cristina Kirchner, la accionista principal del FDT. Una alquimia difícil de lograr, pero no imposible frente al miedo que produce una aplastante derrota en las elecciones del año entrante.

por R.N.