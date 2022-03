El día que Kirchner le reconoció a Noticias: "tengo la plata afuera"

Hoy, cuando el bloque de Senadores del Frente de Todos impulsa un proyecto de ley para “crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI para que quienes tienen bienes en el exterior no declarados hagan un aporte de emergencia”, referentes de la oposición y algunos medios recordaron una entrevista realizada por NOTICIAS a Néstor Kirchner en 2002, cuando era gobernador de Santa Cruz, y reconocía haber girado los fondos de la provincia a bancos extranjeros.

"Tengo la plata afuera”, era el título que surgía de la entrevista publicada el 29 de junio de 2002 en la revista NOTICIAS, 6 meses después del “corralito. Kirchner reconocía haberse anticipado a la restricción impuesta por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, en diciembre de 2001.

Y haber transferido "500 millones de dólares en Nueva York”, cifra que la provincia había percibido en abril de 1993, luego de un acuerdo extrajudicial por regalías petroleras mal liquidadas de YPF durante el primer gobierno de Carlos Menem. El dinero fue primero depositado en un banco de Nueva York, y luego girado al Crédit Suisse.

En 2014, Cristina Kirchner, entonces presidenta de la Nación, reconocía en un discurso en Tecnópolis, haber avaló la decisión de su marido: "él se lo llevó afuera, y lo bien que hizo". Pero destino de esos fondos estuvo teñido de misterio y sospecha. Eduardo Arnold, quien fuera vicegobernador de Néstor Kirchner, sostuvo que "esa plata se la robó Kirchner", y que el ex presidente tenía la "capacidad corrupta de enriquecerse a costilla de todos los santacruceños, y después de todo el país".

En 2007, Néstor Kirchner afirmó que los fondos de Santa Cruz fueron repatriados. Sin embargo, nunca explicó dónde fueron a parar. Más tarde, un informe del Tribunal de Cuentas lo desmintió. Según publicó Clarín en junio del año pasado, del total de los fondos repatriados hoy sólo quedarían US$ 9.607, como surge de un informe que presentó la actual gobernadora Alicia Kirchner al Tribunal de Cuentas de la provincia.

En la entrevista de NOTICIAS de 2002, Néstor Kirchner decía:

NOTICIAS: ¿Usted sacó parte del tesoro provincial fuera del país?

Kirchner: Sí, yo tengo la plata afuera, en Nueva York. Me acusaron de antiargentino por eso.

NOTICIAS: ¿Y por qué se la llevó afuera?

Kirchner: No tenía confianza en nuestra clase dirigente. Fíjese lo que le pasó a San Luis. Tenía US$ 250 millones y tiene que pedir por favor que se lo devuelvan porque se los dejaron adentro del “corralito”. Es un acto de atropello. Siendo gobernador sabía que los ahorros en la Argentina no estaban seguros. Cavallo me quería llevar los aportes a un Fondo Fiduciario. De la Rúa también. Yo les dije que no. Me preguntó Cavallo por qué, y le respondí: “Vos no me das seguridad”. Ahora yo tengo US$ 527 millones y algo más afuera. Es decir, yo me generé un fondo anticrisis de $ 2 mil millones, que son de Santa Cruz.

por R.N.