Albistur recargado: documental nuevo, críticas al periodismo y palo para un funcionario

Enrique Albistur lee sobre Enrique Albistur en voz alta. Está sentado en su histórico búnker de la avenida Córdoba, que inauguró para la campaña de Ítalo Luder en los ochenta, con los codos sobre el escritorio y una pila de hojas en el medio. Son todas repercusiones sobre el documental sobre Vicentín –“de gran empresa a gran estafa”- que produjo y que se estrena hoy: en sólo un par de días ya dio más notas y entrevistas que en todos los años que fue funcionario de Néstor y Cristina Kirchner, época en la que estuvo en el centro de la polémica por el reparto discrecional de pauta publicitaria, de la que NOTICIAS fue una de las grandes víctimas.

“Pepe” hace un par de días cumplió 73 años pero por algún extraño truco de la genética está muy lejos de aparentarlo. O quizás sea un pacto con el diablo, idea que, si se la ofrecieran, seguro le divertiría al ex secretario de Medios. Ahora también está entretenido: como si fuera un juego, repasa una nota venenosa sobre él y cada tanto se frena para resaltar alguna frase. “El documental K”, dice Albistur, subrayando la K. Sigue leyendo. “El polémico ex funcionario”, sigue, y se ríe. “Mirá, no pusieron nada del departamento, que raro”, le cuenta a NOTICIAS, sobre el hogar en Puerto Madero del que es dueño y que hasta el 10 de diciembre del 2019 habitaba su histórico amigo, Alberto Fernández.

Enrique Albistur: Me calentó mucho el manejo de los medios con el tema Vicentín, una estafa que se vende como una persecución a empresarios nacionales. Empezamos a investigar y cada vez encontramos más carne, y van a ver pruebas que no se conocen y que seguramente terminen en la Justicia. En pleno encierro de la pandemia hablé con Renato Miari, con el que ya he hecho películas y documentales, y arrancamos con esto, con la ayuda de Jorge Coscia, la dirección de Joaquín Polo y el guión del historiador Julio Fernández Baraibar. También hay entrevistas a políticos desde Ricardo Alfonsín a “Pino” Solanas, que lamentablemente murió, era un gran amigo. El documental es un material muy informativo y no es un panfleto político, es para que la gente se entere la verdadera historia.

Noticias: ¿A alguien que votó al macrismo podría gustarle el documental?

Albistur: Sí, capaz lo impresiona un poco la relación personal que tenía Macri con el grupo Vicentín, y que este grupo era uno de los grandes aportantes de la campaña de Macri, o que el hermano de Nardelli, Gustavo Nardelli, iba a ser candidato del PRO en Santa Fe y nada más no fue porque Carrió lo denunció de estar vinculado al narcotráfico en Santa Fe.

Noticias: Pero no sólo fueron “los medios”, como dice, sino que mucha gente salió a protestar contra la estatización de Vicentín.

Albistur: No tanto, un montón de gente se mostró en los medios. Y los energúmenos que hacen estas movilizaciones, convocados por la energúmeno de Patricia Bullrich son cada vez menos.

Noticias: Pero en Santa Fe también protestó mucha gente, que nada tiene que ver con Patricia Bullrich.

Albistur: Fueron cuatro mil o cinco mil personas, y también hubo marchas a favor.

Noticias: Hay mucha gente en este país que piensa que, por actos como el de Vicentín, el gobierno de Alberto va contra la propiedad privada.

Albistur: No lo conocen a Alberto, y es también una cosa inventada por los medios. ¿Cómo Magnetto, que lo conoce a Alberto, puede pensar que eso? Clarín marca la agenda y después repiten todos.

Noticias: Clarín encabeza también la lista de los medios que más pauta recibe.

Albistur: No me consta. Tendrá que dar cuenta el secretario de Medios de la Nación de eso, yo ya no soy más secretario de Medios.

Noticias: Usted también tuvo varios años buenos con Clarín.

Albistur: No, Clarín tuvo años buenos con nosotros.

Noticias: ¿Le queda un sabor agridulce con Vicentín? El Gobierno terminó dando marcha atrás.

Albistur: No, ahora todos sabemos que pasó con Vicentín y con este documental lo vamos a saber mejor aún. El Presidente quiso salvar a una empresa y estuvo muy criterioso.

Noticias: ¿Pero no fue errático el rumbo del gobierno?

Albistur: No, él siempre dijo que si a alguien se le ocurría una idea mejor se la traiga, y no apareció.



La entrevista completa saldrá en la próxima edición de NOTICIAS.