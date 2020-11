Las PASO en duda: el 40% dice que deben suspenderse

La consultora Analogías, la misma que trabajó para la campaña de Cristina Kirchner en 2017 y que mantiene un vínculo cercano con el oficialismo, acaba de encuestar a 2786 personas sobre la conveniencia o no de mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el año que viene. Desde el Gobierno se vienen lanzando insistentes versiones de que esos comicios podrían suspenderse con la excusa de la pandemia. Y la encuesta en cuestión muestra que esa posición tiene un número importante de adeptos: el 40,5 por ciento de los consultados cree que las PASO no deberían llevarse a cabo. Aun así, la mayoría opina lo contrario, por poco margen: el 42 por ciento. Mientras que el 17,5 dice que no sabe.

Las PASO son un tema que intranquiliza a la oposición, ya que cumplen la necesaria función de ordenar su interna. Lo que el Gobierno ganaría al suspenderlas con la excusa sanitaria es que la fragmentación actual del arco opositor se mantenga, impidiendo que surja un liderazgo claro que enfrente a la gestión peronista.

En un conversación reservada y reciente, Máximo Kirchner y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro les prometieron a los cambiemitas Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, dos armadores del larretismo, que las primarias se llevarían a cabo. ¿Cumplirán?

