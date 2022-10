Vídeo: la crítica de Alconada Mon a Javier Milei

Con motivo de la polémica desatada por la ausencia del diputado Javier Milei en la votación del Presupuesto 2023, se viralizó en Twitter un video donde el periodista Hugo Alconada Mon lanzó fuertes declaraciones sobre el libertario. Es un extracto de una entrevista que Luís Novaresio le hizo a Alconada Mon en su programa de LN+, “+Entrevistas” hace algunas semanas.

“¿Vos decís que ‘Milei es una sorpresa, es un tapado’? No, antes trabajaba para la empresa de Eduardo Eurnekian, y cuando preguntabas adentro de esa empresa, no trabajaba. En realidad cobraba por ir o no iba. ¿Esto significa que estoy diciendo que era un ñoqui? No se si necesariamente un ñoqui, pero le pagaban por algo que no hacía. Muy antisistema Milei, pero en la práctica terminó cayendo en esos vicios. Y además, ¿Milei como financia la campaña?”, había expresado el periodista en esa entrevista.

El video fue apalancado en Twitter luego de que el libertario fuese cuestionado luego de que se aprobara por apenas un voto la implementación de un nuevo tributo a los pasajes aéreos para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En redes, muchos de sus críticos -e incluso habituales seguidores- se enojaron con Milei, responzabilizándolo por no haber estado para poner su voto en contra de esta iniciativa.

El conteo finalizó con 123 votos a favor, 122 en contra y 11 legisladores ausentes. Siendo el resultado tan parejo, los ausentes recibieron las críticas de quienes se opusieron al artículo que se refería a dicho impuesto. Javier Milei, quien llegó a declarar que “se cortaría un brazo” antes de subir un impuesto, no participó de dicha votación, y los legisladores de Juntos por el Cambio llamaron a la nueva tasa la “Tasa Milei”, término que rápidamente se hizo tendencia en redes.

Desde el espacio del libertario aseguraron que “el bloque participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto en general. Como en este caso rechazamos la iniciativa (el Presupuesto 2023) nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las tranzas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo. Ese fue el motivo de nuestra ausencia”. Sin embargo, en los ocho meses que Javier Milei lleva como diputado, no estuvo en la mitad de las votaciones que hubo hasta el momento.





por R.N.