Carlos Bianco sobre Sergio Berni: "nunca se habló de un reemplazo"

“La principal preocupación de la provincia es en el terreno económico, y por eso estamos trabajando coordinadamente con el gobierno nacional. Y obviamente toda la Argentina, y sobre todo algunos sectores del conurbano tienen problemas de seguridad, eso no deja de ser una preocupación pero nuestro ministro Sergio Berni, que viene trabajando muy bien en ese sentido", ponderó Carlos Bianco, jefe de Asesores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y mano derecha de Axel Kicillof.

"Nunca se habló de un reemplazo (para Berni). Axel está conforme con cómo lleva las cosas adelante Sergio, con las políticas que implementó. Él es un dirigente histórico del peronismo, y el kirchnerismo, que tiene posiciones personales, pero no me corresponde a mi evaluarlo”, agregó el ex Jefe de Gabinete del gobernador bonaerense.

“La gestión de Axel Kicillof es muy buena en un contexto muy complejo, porque a penas comenzó el gobierno empezó la pandemia, y tuvimos que cambiar la urgencia en las prioridades que habíamos establecido y gran parte del mandato ha tenido que ver con medidas defensivas tratando de sostener la actividad económica, la producción, el empleo, los ingresos de la población. Ahora tenemos políticas más ofensivas de fomento de la producción, de mejora de los ingresos", enumeró Bianco, uno de los que ya manifestó la voluntad de Axel de ir por la reelección en Buenos Aires.

“Es lo más natural que un gobernador que tiene una gestión exitosa pueda reelegir, pero eso igual lo va a decidir nuestra fuerza política en las discusiones que correspondan. Nosotros trabajamos en la implementación de un programa de mediano plazo y dejamos un camino marcado para el gobierno continúe. Ahora es prematuro pensar en reelecciones porque todavía hay muchos problemas estructurales para solucionar”, agregó Bianco en El Disparador (Delta 90.3).

“Estamos en el marco de un proceso inflacionario importante que impacta en la provincia de Buenos Aires, por eso estamos trabajando en políticas de complemento de las medidas nacionales como el fortalecimiento de los mercados, el control de precios que se hace desde el Ministerio de Producción en conjunto de las oficinas municipales con el objetivo de que una parte de la población pueda tener acceso a un tipo de mercados que pueda hacer rendir mejor el salario", siguió.

Al entorno de Axel le preocupa que las protestas que hoy se repiten en CABA puedan cruzar la General Paz. Y le insiste a su equipo en adelantarse con medidas. “Estamos en un trabajo cotidiano con nuestros ministerios y el contacto permanente con los intendentes, pero la provincia no tiene situaciones sociales como las de CABA, si hay preocupación por el aumento de precios y por eso trabajamos en eso”, reconoció el Jefe de Asesores.

por R.N.