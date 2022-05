Cristina Kirchner lo hizo: el 43,8% cree que es la culpable de la crisis interna del Gobierno

El flamante trabajo pertenece a la consultora Giacobbe & Asociados y encuesta a 2500 casos en todo el país. Arroja un resultado contundente: una amplia mayoría, el 43,8 por ciento de los consultados, coincide en que la vicepresidenta Cristina Kirchner es la gran responsable de la crisis interna que atraviesa el Frente de Todos, que viene intensificándose desde que el Congreso, a pedido de Alberto Fernández, aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una medida a la que CFK, el Instituto Patria y La Cámpora se opusieron abiertamente.

Según el sondeo, la opción más votada a la hora de buscar un culpable del quiebre en la colación gobernante fue esta: “La responsable es Cristina Kirchner, que quiere manejar a Alberto”. En cambio, un 21,9 por ciento se inclinó por otra respuesta: “El responsable es Alberto Fernández, que está gobernando mal”. El 19 por ciento eligió esta opción: “Alberto y Cristina tienen diferencias de opinión, pero no es importante”. En tanto, un 14,9 por ciento votó por esta interpretación conspirativa: “La pelea entre Alberto y Cristina no existe, es una ficción”. Y el 0,4 por ciento no sabe o no contesta.

La responsabilidad de CFK en la crisis del oficialismo coincide con la lectura que se hace desde la Casa Rosada, donde el albertismo se queja por la falta de acompañamiento de la vicepresidenta en medidas clave como la del acuerdo con el FMI, y por sus recurrentes desplantes públicos al primer mandatario, en formato de cartas, videos y también discursos de tribuna.

El quiebre del Frente de Todos, que en las formas no termina de consumarse por completo, tuvo un nuevo capítulo por estas horas, cuando el influyente dirigente camporista Andrés “El Cuervo” Larroque expresó que “el Gobierno es nuestro”, y que Alberto “no se lo va a llevar a la mesita de luz”. La respuesta del Presidente llegó enseguida: “Nadie es dueño del Gobierno, el Gobierno es del pueblo”.

La crisis en el oficialismo no cede.

por R.N.