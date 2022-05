Macri le dijo a Larreta que algunas de sus posiciones son confusas

"Macri le dice a Larreta que algunas posiciones pueden ser confusas para la gente, y el kirchnerismo finalmente siempre traiciona”, reveló el diputado y ex titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi. Hoy alineado entre los halcones que lidera Patricia Bullrich, el ex ministro de Cultura porteño festeja que el ex presidente haya vuelto para ordenar el espacio y bajar línea.

“Macri es un referente ineludible, aunque cuando terminó su gobierno algunos organizaban su velatorio político", apunta Lombardi contra ajenos y propios. "La verdad que es inescindible del futuro de los argentinos y esto lo digo con humildad. No se si quiere ser o no candidato, él no está en esa posición. Se muestra muy interesado por el futuro porque realmente piensa que este es el año de los proyectos”, agrega el diputado.

Los rumores sobre una hipotética candidatura del ex presidente, que NOTICIAS refleja en su tapa de esta semana, son festejados por un segmento de Juntos, pero irritan a otros. Incluso a la propia Bullrich, que tras un intenso trabajo durante los últimos dos años para posicionarse como la opción "dura" dentro del PRO al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hoy quede opacada por el regreso de Macri.

“Mauricio no le baja el perfil a Patricia Bullrich, acá hay un equipo trabajando que la incluye a ella, a Horacio, a María Eugenia Vidal, y a muchísimos dirigentes nuevos por todo el país. Se trabaja mucho más en equipo de lo que se ve. Nuestro deber es perfeccionar ese trabajo y a mi me parece que Macri le dijo a Bullrich que engrose sus equipos con figuras de importancia, y ella lo está haciendo con inteligencia”, detalló Lombardi.

Entre esos nombre figura Waldo Wolff, que sería el candidato de Patricia como Jefe de Gobierno Porteño (Larreta aun no definió el suyo pero Jorge Macri y Soledad Acuña suenan como opciones). Y el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, sería el candidato a gobernador por Buenos Aires. El ex ministro de Energía de Macri puso sobre la mesa lo que otros no se atreven a decir: si el ex presidente es candidato, Bullrich deberà dar un paso al costado.

“Mauricio Macri tiene una visión e ideas similares a las que tiene Patricia, se complementan, y es uno u otro. Obviamente que el hecho de poder tener una segunda oportunidad, habiendo aprendido de los errores, puede ser tentador. Pero al mismo tiempo, no es necesario que sea él quien encarne eso, puede ser un equipo que aprendió para hacer los cambios que no se pudieron hacer en la primera etapa”, defiende Iguacel las virtudes de Bullrich como heredera.

“En Juntos por el Cambio hay debate y acuerdos. Hubo un acuerdo claro en frenar al gobierno en las locuras que intenta, en la burda maniobra de Cristina Fernández de dividir su bloque para violar la ley. Por supuesto hay rumores y visiones distintas”, reconoce Lombardi sobre las grietas que se abren en JXC a la par que en el oficialismo.

“Este es un año para armar programa, lo ha dicho Mauricio Macri y otros dirigentes, desde ahí podemos recoger adhesiones y no hay que tener prejuicios, pero deben ser sobre nuestro programa o discutiendo este. No es discutir si Javier Milei si o no. El otro día almorzaba con Mauricio y decíamos que la pregunta que hay que hacer es para qué queremos gobernar Argentina, nosotros vamos con un propósito”, pormenorizó Hernán Lombardi en El Disparador (Delta 90.3).

“Javier Milei introduce un debate en temas que históricamente eran tabúes que están buenos discutirlos, pero de ahí a pensar algunas posiciones para mi muy radicalizadas, como la eliminación del Banco Central, creo que hay que reflexionarlo. La Argentina tiene una historia de fracasos tan grandes que hay que discutir sin tabúes todos los temas", agregó sobre el rumor de sumar a los liberales al espacio. Movida que podría expulsar a un sector del radicalismo y la Coalición Cívica.

“Sumar o no a Javier Milei me parece un debate sin sentido, porque él excluye al radicalismo, a la coalición cívica y a las palomas del Pro, entonces es muy difícil. En una coalición hay que saber ceder y liderar el conjunto. Milei representa un extremo del Pro y por lo tanto de nuestra coalición, pero es muy extremo", refrendó el diputado radical y ex vicepresidente, Julio Cobos.

"Nosotros creemos que el país necesita ir a un déficit cero desde el primer día, ese es un gran ordenador porque hace que todos los economistas estén trabajando en cómo se logra eso y no es cuestión de hacer anuncios. Nosotros dijimos pobreza cero y no funcionó, pero decir que este país no puede financiar más déficit porque no tiene quien lo financie debe ser rápido, no puede ser lento”, comentó Lombardi marcando que en caso de haber "Segundo Tiempo", no será con el gradualismo que imperó en el primero.

“Cristina le hizo un daño a la Argentina tremendo y no veo ese espejo de rechazo con Mauricio. Pero cuando a Mauricio mejor le iba, ella retenía un 20% de la intención de voto. Yo tiendo a pensar que esta es toda la oportunidad para que Juntos por el Cambio vuelva, pero debemos tener un año de programas porque no podemos volver a fracasar”, insistió el referente de Juntos.

“Yo participé en la reunión del fin de semana de Patricia con Horario, y planteé que había que buscar un programa económico que sea común, porque la demanda de la ciudadanía viene por ahí”, apuntó Gerardo Millman, diputado y vicepresidente del bloque PRO, que responde a Bullrich. Para el ladero de la ex ministra de Seguridad, no hay miedo en que el ex presidente se postule.

"Bullrich y Macri piensan igual, me preocuparía si uno fuera trotskista y otro capitalista", ríe Millman, convencido de que el proyecto es el mismo. La gran duda de Macri es si puede vencer hoy a Rodríguez Larreta en una interna. Si no ve ese escenario claro, dará un paso al costado y apoyará a su ex ministra, pero buscando asegurarse que el alcalde porteño sostenga algunos lineamientos comunes.

"Mauricio Macri volvió a resaltar su probable candidatura por lo que veo, y el mejor promotor que tiene es Alberto Fernández, como pasó con Macri para la vuelta del kirchnerismo. Si Mauricio se presenta, lo veo con posibilidades. Pero no creo que tanto Larreta como Patricia Bullrich resignen sus candidaturas. Ellos ya no se se subordinan ante él”, opinó Cobos.