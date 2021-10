Cynthia Hotton y los memes de amor con Randazzo: "mi marido no es celoso"

“Me encantaron los memes que me hicieron con Florencio Randazzo, pero ahí estaba mi marido, y Florencio lo conoce muy bien. Fue buenísimo que la gente haya visto que cuando hay una buena predisposición al bien común, y sus propuestas son bastante parecidas. Mi marido no se enojó, cero celos, y me sirvió porque en política estoy todo el tiempo hablando con hombres", confesó Cynthia Hotton

"Siempre destaco que es bueno que mi marido no sea celoso”, agregó la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente Más Valores, a propósito de la imágenes post debate electoral, que sugirieron un match más allá de lo político entre los candidatos.

Los presentes y televidentes del debate televisivo que se dio por la pantalla de TN, vieron "momentos de tensión" y de "acercamiento muy afectivo" entre los contrincantes, Cynthia Hotton y el candido de Vamos con Vos, Florencio Randazzo, lo que disparó miles de comentarios y memes en las redes sociales. "Se ha formado una pareja entre Hotton y Randazzo", escribió el candidato a diputado por el FIT-Unidad, Néstor Pitrola.

Hasta José Luis Espert chicaneó y luego del debate lanzó: "Parece que se formó parejita entre Randazzo y Hotton". Es que el cruce entre Randazzo y Hotton pareció casi amoroso tras los tensos cruces previos entre Diego Santilli con Victoria Tolosa Paz, y José Luis Espert con Nicolás Del Caño. "Seguramente vos estarás de acuerdo conmigo", le dijo Hotton a Randazzo buscando la empatía del ex ministro de Interior de Cristina Kirchner.

“Me sentí muy bien en el debate, para mi fue un ejercicio cívico muy importante para que la ciudadanía pueda escuchar todas las voces y ver cómo interactuamos entre nosotros, quedó muy a la vista lo que propone cada uno y también se vieron los dos lados de la grieta, con esta idea de que son los únicos que tienen la verdad”, remarcó Hotton.



“Nuestras expectativas son muy grandes para las próximas elecciones generales, recibimos el apoyo del Partido Federal, del Partido Celeste, por ese lado vamos a tener muchos votantes. Sacamos 1,53% en las PASO pero no abrimos todas las urnas, nosotros le habíamos pedido al juez unas dos mil mesas donde sabíamos que había error”, cerró la candidata convencida de que llegará al 3% que necesita para acceder a una banca.

por R.N.