Daniel Scioli: "La solución no es volver a empezar o dinamitar todo"

"No podemos dejar a nadie afuera. Tengo confianza en ganar las paso y quiero que las minorías me acompañen. Lo mio no es contra nadie, pero hay que respetar el derecho de las minorías", insiste el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, lanzado como precandidato a presidente en una interna con obstáculos en el recién nacido frente Unión por la Patria.

"El orden político tiene que ser a través de unas PASO integradoras", subrayó Scioli en diálogo con Ciudadano Común (Delta 09.3). Unas paso en las que se ve vencedor frente a los candidatos de kirchnerismo. Con equipo heredado de Alberto Fernández, tiene en su corner a Aníbal Fernández, el canciller Santiago Cafiero, Fernando “Chino” Navarro. Emilio Pérsico coquetea por ahora con ambos bandos.

"Mi vida política se basa en no tener conflictos. Es importante sumar y no excluir. La solución no es volver a empezar o dinamitar todo", repite cual mantra. Busca sumar aliados en el peronismo federal. Una alianza con Juan Manzur le daría una fórmula potente para sumar de paso otros aliados peronistas no alineados con el kirchnerismo. Como Sergio Uñac.

En eso coinciden el ex secretario de Medios -y esposo de Tolosa Paz- Enrique Albistur y el histórico armador de Scioli, Armando Pérez. Allí se incribe el camino para la revancha de Scioli, convencido de sus posibilidades de vencer, por ejemplo, a “Wado” De Pedro en una interna.

por R.N.