Daniel Scioli se reinventa: la negociación del hombre de amianto

La frase la acuñó Néstor Kirchner hace unos 15 años atrás. “Scioli es de amianto”, decía cuando las críticas al Gobierno les eran esquivas al entonces gobernador bonaerense, a pesar de compartir espacio político. La derrota de Unión por la Patria vuelve a demostrar la capacidad del dirigente de caer siempre parado: mientras el peronismo está en retirada, él fue ratificado como embajador en Brasil.

En su carrera superó escándalos íntimos, derrotas históricas y causas judiciales. Ahora, Daniel Scioli seguirá vigente en su puesto aún con el desembarco de Javier Milei a la Casa Rosada. “La voluntad es que siga”, aseguró la futura canciller, Diana Mondino luego de visitar Brasil. “Tuvo la inmensísima amabilidad de abrir la cancillería un domingo”, destacó. La foto evidencia la buena relación entre ambos: el embajador posó sonriente junto a uno de los alfiles de La Libertad Avanza.

Scioli sigue en carrera

Lo que destacan en el mileísmo es su amistad con Lula Da Silva, el mandatario brasileño. Es que, a pesar de las declaraciones del presidente electo, Argentina no puede lesionar las relaciones con su principal socio comercial. De hecho, el viaje de Mondino al vecino país generó tranquilidad en el empresariado argentino: la relación bilateral continuará.

“Era importante desarticular las cosas que se están diciendo, de que romperíamos relaciones”, contestó la futura canciller. Y agregó: “Es un disparate que se haya supuesto que podíamos tener alguna dificultad”. La hipótesis no había surgido de otro lado que no sean declaraciones del mismo Milei, que había llamado “comunista” y “corrupto” a Lula.

Donde no cayó bien la continuidad de Scioli en Brasil fue en el oficialismo. Alberto Fernández respondió enojado: “No entiendo muy bien cómo se puede representar a mi gobierno y al de Milei del mismo modo, no lo entiendo”. Y concluyó: "Que no me vengan con la historia de que eso es representar a la Argentina porque es falso, son dos Argentinas distintas. Eso es imposible”.

Fue un 2023 ajetreado para el embajador. Fue un fugaz precandidato a la presidencia, le ordenaron bajarse y apoyar a Sergio Massa. Lo hizo. Pero lo peor ya pasó: ahora, tras la derrota del oficialismo, el hombre de amianto tendrá una nueva oportunidad.