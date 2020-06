De Vido: “El gobierno viene perdiendo poder todos los días”

En las últimas dos semanas el Gobierno acumula reveses importantes cada dos o tres días. Y se evidencia claramente en su ánimo, y las encolerizadas respuestas del propio presidente en sus entrevistas diarias. La intervención y expropiación de Vicentín se anunciaron con bombos y platillos el 8 de junio. Y en dos semanas hubo marcha atrás, con revés judicial incluido. El proyecto de la senadora Anabel Fernández Sagasti, nunca llegó a presentarse.

Ese y otros ejemplos alimentan al ala más dura de la oposición que denuncia a diario la falta de un plan para salir de la crisis, y acusa al presidente de procastinador serial. Crítica a la que se suma en silencio parte de la propia coalición de gobierno. Por eso sorprendió que alzara la voz Julio De Vido, el “preso político” que recuperó la libertad en marzo (estaba con arresto domiciliario desde diciembre). “Más que decisión el gobierno lo que está mostrando es una profunda indecisión todos los días con medidas que llevan a dudar”, cargó de lleno contra Alberto Fernández.

“Cuando nosotros recuperamos YPF hubo un trabajo previo qué llevó adelante el ex ministro Kicillof con su equipo. La presidenta lo anunció las 11 de la mañana, y a las 12 yo estaba sentado con el CEO de la compañía y el interventor, y a la par se presentaba en el Congreso el proyecto de expropiación. En 24 días se procedió a expropiar”, marcó el ministro de Planificación Federal en diálogo con Wake Up (Delta 90.3).

“La verdad, yo quisiera saber si alguno conoce el proyecto. Y cómo fue el origen de este proyecto que expuso el presidente, el de la senadora Fernández Sagasti. Se anunció con bombos y platillos y después nunca se más se conoció el texto”, siguió De Vido. “Lo mismo pasó con el impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas. Estos proyectos se van volatilizando por la actitud dubitativa que muestra el gobierno. Y ganan espacio quiénes se oponen históricamente a esta medidas. La polémica por la intervención y expropiación de Vicentin es un problema político, no técnico”, agregó, volviendo a señalar la falta de decisión de Alberto y su equipo.

“Es un gobierno que desde la victoria en las paso por 15 puntos de diferencia viene perdiendo poder todos los días. Y enfrente tiene a una fuerza derecha que nunca antes se había visto de esa forma en la Argentina: en la calle, militante, con un líder inteligente que la conduce, qué es Macri claramente, al que lo sacan cuando quieren”, fue lapidario el ex mandamás de la obra pública

“Hay un drenaje de poder político permanente, Y si bien el presidente acumula una imagen interesante en las encuestas, esto no se ve reflejado en poder de conducción popular en el espacio que el Frente de Todos dice representar. No es solamente Vicentín, agrego el caso de la reforma judicial que no se presenta...”, ahondó De Vido en diálogo con el periodista por Mauro Federico.

“Hasta Horacio Verbitsky, que es uno de los que habla en favor de este gobierno, decía que la propuesta de Perotti (gobernador de Santa Fe) venía a salvar al presidente contra el revés de lo que decidió un juez de la provincia”, cerró evidenciando el revés político sufrido por el presidente la última semana.

por Maximiliano Sardi