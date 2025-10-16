Denuncia de Viviana Canosa: "Santilli se llevó 8 palos"

En un nuevo capítulo de su programa El Bulo de Viviana, su ciclo de opinión y análisis político que se emite por Carnaval Stream, Viviana Canosa lanzó una dura acusación contra Diego Santilli, ex vicejefe de Gobierno porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y actual candidato de LLA. En su editorial, la periodista apuntó al actual diputado nacional por un presunto acto de corrupción vinculado a la colocación de un cartel publicitario en una de las esquinas más emblemáticas de Buenos Aires, en medio de la recta final hacia las elecciones legislativas de 2025.

“¿Recuerdan el cartel en 9 de Julio y Corrientes de una marca de gaseosa muy importante? ¿Saben cuánto se llevó Santilli por ponerlo cuando era parte del Gobierno de la Ciudad? Ocho palos verdes”, lanzó Canosa, señalando que el entonces funcionario habría manipulado el valor del contrato publicitario para quedarse con una comisión millonaria.

Según el relato de Canosa, Santilli habría actuado al margen de Rodríguez Larreta para obtener un beneficio económico personal, utilizando su cargo en el Ejecutivo porteño para manipular el valor del contrato publicitario y quedarse con una parte del dinero. El planteo sugiere una maniobra interna y una posible fractura en la relación política que ambos mantuvieron durante años.

La denuncia llega en plena campaña, con Santilli encabezando junto a Karen Reichardt la lista bonaerense del PRO tras la baja de José Luis Espert. Este contexto electoral da mayor repercusión a las palabras de Canosa, que históricamente ha mantenido una postura crítica tanto hacia La Libertad Avanza como hacia referentes del PRO.

Desde el entorno de Santilli desmintieron de manera rotunda los dichos, asegurando que no existen registros de irregularidades en la gestión de permisos publicitarios durante su paso por el gobierno porteño. Sin embargo, el editorial no presentó documentos ni pruebas que respalden la acusación, una marca habitual del estilo de Canosa, que privilegia el impacto y la confrontación por sobre la evidencia.

El episodio se suma a un clima político cada vez más cargado, donde las denuncias mediáticas se mezclan con la disputa electoral. Canosa consolida su papel de provocadora habitual en la escena política, mientras la acusación contra Santilli permanece, por ahora, en el terreno de la polémica sin sustento comprobable.