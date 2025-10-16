Hugo Alconada Mon contra la SIDE: por qué lo apodaron "Anaconda"

Hugo Alconada Mon, prosecretario de La Nación y referente del periodismo de investigación, lleva un apodo que refleja su enfrentamiento con el poder: “Anaconda”. En el programa On The Record con Iván Schargrodsky (C+, 12/10/2025), explicó su origen: “Para no mencionarme por mi nombre jugaban con mi apellido y me ponían la palabra clave Anaconda”. El término surgió en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y marcó su lucha contra el espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE).

Ese año, Alconada reveló vínculos del macrismo con el caso Lava Jato, denunciando sobornos que involucraban a Gustavo Arribas, jefe de la AFI, y a Ángelo Calcaterra, primo de Macri. A partir de esas publicaciones, comenzó una operación ilegal de espionaje. Desde una base en Mataderos, agentes lo siguieron entre marzo y noviembre, colocaron un GPS en su auto y vigilaron su casa en Buenos Aires y la de sus padres en La Plata. Buscaban identificar a sus fuentes y analizar su nivel de vida. El legajo secreto “Anaconda” circulaba por WhatsApp, según la causa judicial del juez Federico Villena (2020), que también descubrió seguimientos a Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) condenó el caso como un ataque a la libertad de prensa.

En 2025, volvió a ser blanco de ataques tras publicar el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) de la SIDE bajo el gobierno de Javier Milei, un documento secreto de 170 páginas firmado por Diego Kravetz. El texto prioriza el monitoreo de personas que “erosionen la confianza en el gobierno”. Después de esa publicación, Alconada sufrió diez intentos de hackeo en WhatsApp, correos falsos y amenazas desde números de Chaco y de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre Santiago Caputo, advirtió: “Santiago Caputo se ha reservado para sí, entre otras áreas del Estado, la ex AFIP —ahora ARCA—, la Unidad de Antilavado y la Secretaría de Inteligencia del Estado.”

Durante la entrevista, Schargrodsky le preguntó si pagaba por información. Alconada respondió: “Nunca pagué por información, es una línea que no cruzo.” Y sobre las diferencias dentro de su propio grupo mediático aclaró: “En La Nación hacemos periodismo basado en datos y hechos; LN+ tiene otro estilo, más de opinión, y a veces eso genera ruido.”

Con un Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Maimónides en 2023, Alconada Mon sigue siendo una de las voces más firmes del periodismo argentino frente al poder político y los servicios de inteligencia.