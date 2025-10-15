El confuso mensaje de Sturzenegger que generó dudas sobre qué pasará con el dólar

Un comentario técnico de Federico Sturzenegger en un foro internacional bastó para alterar los mercados argentinos y desatar especulaciones sobre un inminente cambio en el régimen cambiario. El 14 de octubre, Bloomberg difundió un cable que citaba al ministro de Desregulación afirmando que “Argentina tendrá tipo de cambio flotante muy pronto”. La frase, interpretada como un anticipo de devaluación, disparó el dólar MEP un 3% y el CCL un 2,5% en minutos, en plena cuenta regresiva hacia las legislativas del 26 de octubre.

Horas después, Sturzenegger desmintió la versión en X (ex Twitter). “De ninguna manera dije ni quise expresar la posibilidad de un cambio de régimen cambiario”, aclaró, y atribuyó el malentendido a la agencia. La aclaración buscó calmar a la City, pero abrió un nuevo debate sobre la comunicación económica del Gobierno y su coordinación interna.

Durante su exposición en el Bloomberg Global Regulatory Forum, el funcionario había explicado el actual sistema de bandas del Banco Central —un corredor entre $1.000 y $1.400 ajustado por crawling peg— y sostuvo que esas bandas “se abren gradualmente en el tiempo”, lo que permitiría una transición “ordenada” hacia la flotación pura una vez estabilizada la economía. Bloomberg tradujo esa explicación como un anuncio inminente, generando un efecto dominó.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, salió a respaldarlo: “Las bandas no se van a modificar, ni antes ni después de las elecciones”, señaló su entorno. En paralelo, analistas hablaron de “ruido innecesario” en un equipo económico que, aunque unido, enfrenta presiones políticas y de mercado.

El episodio mostró lo sensible del clima previo a las elecciones. Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno de Javier Milei sostiene un esquema mixto para contener la inflación y cuidar las reservas. En el oficialismo admiten que una flotación total del dólar es el objetivo final, pero hacerlo ahora sería riesgoso. La aclaración oficial logró calmar a los mercados y estabilizar el dólar, aunque dejó expuesto el frágil equilibrio económico del momento.