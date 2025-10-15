Archivo vergonzoso: cuando Milei, como arquero, quedaba desparramado

Apareció en redes un video que generó revuelo: en él se ve a Javier Milei, actual presidente argentino, como arquero en un partido de futsal universitario de los años ´90. El clip fue compartido por el licenciado en Comercialización y MBA Javier López, quien publicó el 7 de junio de 2024 el siguiente tuit: “Hallazgo. Carlitos Solitro y @JMilei jugaron juntos en el ideal y @CsdYupanqui de Lugano entre el 81 y 83. Ganaron tres copas. En el 90 Javo estudiaba Economía en @ubeduar y Colo Contador Público en @USalvador (y crack en Ferro) y se enfrentaron. Colo dejó el fútbol y es contador, Javo también y es presidente de Argentina.”

El video muestra a Milei, durante sus años universitarios, intentando defender el arco en un encuentro entre la Universidad de Belgrano —donde estudió y se recibió de economista— y la Universidad del Salvador. Recibe dos goles y termina en el piso, sin reacción. La escena, rescatada de un viejo archivo, volvió a circular en un momento en el que el presidente enfrenta cuestionamientos por su manejo político y su insistencia en buscar respaldo en Estados Unidos.

En redes, los usuarios no tardaron en establecer paralelismos entre aquel joven caído en el suelo y el Milei actual, que en las últimas semanas multiplicó gestos de acercamiento hacia Washington. Desde su visita a la Casa Blanca hasta los elogios cruzados con Donald Trump, el mandatario intenta consolidar su vínculo con la potencia norteamericana en medio de la crisis económica local. Las comparaciones abundan: algunos ven en esa imagen universitaria un reflejo involuntario de un liderazgo que, entre elogios y tensiones, parece apoyarse más en la diplomacia exterior que en la política interna.

El archivo, reactivado por la memoria digital, no solo muestra una etapa deportiva olvidada, sino que vuelve a poner en discusión el modo en que Milei construye su figura pública. Lo que empezó como una simple curiosidad futbolera terminó convertido, para muchos, en una metáfora de un presidente que busca sostenerse en medio del desequilibrio.