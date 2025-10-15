Fuego amigo: "El Gordo Dan", durísimo con el canciller Werthein

En un nuevo capítulo de tensiones dentro del oficialismo, Daniel “El Gordo Dan” Parisini, el polémico streamer libertario con llegada directa al mileísmo, lanzó un fuerte ataque contra el canciller Gerardo Werthein. A través de un tuit, cuestionó su desempeño en un episodio que involucra a Donald Trump y un malentendido sobre las elecciones argentinas. El mensaje generó revuelo en redes y dejó expuestas las grietas dentro del frente libertario.

El conflicto surgió a partir de una declaración de Trump, quien —según Parisini— cree que las elecciones legislativas de este año en Argentina son presidenciales. En su programa La Misa, el influencer ya había advertido que el expresidente estadounidense interpretaba los comicios de medio término como una especia de evaluación sobre el Gobierno de Milei. Trump habría insinuado que, si el oficialismo pierde, el país quedaría bajo un gobierno kirchnerista, lo que podría afectar el apoyo de Estados Unidos. Para “El Gordo Dan”, ese malentendido se habría evitado con una mejor gestión diplomática por parte de Werthein.

En su tuit, “El Gordo Dan” fue tajante: Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las "midterms" (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista. Pero bueno, si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle "perdón" por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el RESUMEN de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta”.

El mensaje alude a un supuesto llamado de Werthein al senador Juez para calmar tensiones por publicaciones ofensivas previas de Parisini que habrían generado ruido dentro del gobierno.

El trasfondo del cruce expone una falta de coordinación en la comunicación oficialista, justo en un momento de alta sensibilidad internacional. Trump, figura influyente y cercana a las ideas libertarias de Milei, no habría recibido información precisa sobre la naturaleza de las elecciones argentinas. Las legislativas de este año renovarán parte del Congreso, pero no la presidencia. Sin embargo, sus dichos generaron confusión y obligaron al Ejecutivo a salir a aclarar la situación.