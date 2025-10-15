En cifras: cómo impactó en la redes la reunión de Milei con Trump en la Casa Blanca

La visita de Javier Milei a la Casa Blanca fue más que una reunión bilateral: se convirtió en un acontecimiento político y en un episodio de alto impacto económico. En menos de 24 horas, la foto con Donald Trump generó más de 2 millones de interacciones en redes sociales y 48 millones de impactos digitales, según un informe de INGOB. La escena tenía como objetivo mostrar al mandatario argentino como un aliado directo del poder estadounidense, pero las palabras del republicano cambiaron el tono del mensaje.

Trump condicionó la continuidad del rescate financiero a la suerte electoral del libertario: “Si pierde, no vamos a perder el tiempo”. La frase cayó como un baldazo en los mercados y provocó un inmediato retroceso de bonos y acciones argentinas. Hasta minutos antes del encuentro, los títulos públicos subían hasta 2 %; tras la conferencia, se derrumbaron cerca de 4,5 % y el dólar financiero trepó más del 3 %. El respaldo, que Milei esperaba mostrar como un logro de gestión, terminó leído como una advertencia política.

En paralelo, la conversación digital estalló. El estudio de INGOB muestra que la reunión alcanzó 260 mil menciones en X (ex Twitter) y un pico de 44 mil menciones por hora a las 16 h, con Trump como tendencia 1, “Casa Blanca” y “Votar a Milei” en los primeros lugares. El 61 % de las menciones fueron positivas, impulsadas por el oficialismo y por influencers internacionales que celebraron la sintonía ideológica entre ambos líderes. Milei, que publicó más de 30 posteos y retuits sobre la visita, logró dominar la conversación global durante buena parte de la jornada.

El informe señala que el eco fue menor al del encuentro previo entre ambos, en septiembre: aquella cita había registrado 400 mil menciones y 120 millones de vistas, el doble de alcance. El interés actual, aunque alto, mostró señales de desgaste en el relato presidencial, especialmente entre usuarios locales.

El equipo de comunicación de Milei celebró el éxito mediático, pero en los círculos económicos el balance fue más cauteloso. Las tasas de corto plazo en pesos treparon al 145 % por la falta de liquidez, y el Banco Central debió intervenir para evitar un salto mayor en el tipo de cambio. Analistas consultados por Infobae y Reuters advirtieron que el apoyo de Estados Unidos es “condicional y reversible”, y que su efecto real dependerá del resultado electoral del 26 de octubre.

La dimensión simbólica del viaje también dejó huella. En Washington, Trump elogió la gestión libertaria (“Argentina está al borde de un gran éxito económico”) y reiteró que “con un socialista es diferente hacer inversiones”. Para la oposición argentina, esas declaraciones equivalen a una injerencia directa en la política interna. Dirigentes de Unión por la Patria y de la UCR cuestionaron la subordinación discursiva del Presidente y advirtieron que el “alineamiento automático” con el exmandatario norteamericano podría aislar al país del resto de la comunidad internacional.

El análisis demográfico del informe aporta una radiografía precisa del público que siguió el episodio: dos de cada tres usuarios son hombres y cuatro de cada diez tienen entre 24 y 35 años, un segmento clave del electorado digital. Para el oficialismo, ese dato confirma que la narrativa de “reconocimiento mundial” todavía rinde en su base joven y urbana, aunque su potencia se diluye fuera de las redes.

Mientras tanto, el Gobierno busca capitalizar el eco del viaje para recomponer expectativas en la antesala del Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata sin la presencia de Milei. En su lugar, el vocero Manuel Adorni transmitirá un mensaje grabado del Presidente y Luis Caputo participará de manera virtual. Los empresarios, en cambio, observan con preocupación el efecto económico inmediato del viaje: caída de bonos, suba del dólar y tasas récord.

A días de las elecciones, el balance de la visita es ambivalente: alto impacto comunicacional y pero financieramente costosa. Milei obtuvo una foto con Trump y una promesa de ayuda; también un recordatorio de que su destino político y económico siguen atados al mismo hilo: la confianza del mercado y el voto del 26-O.

por R.N.