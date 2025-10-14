Video: El look de Iñaki Gutiérrez, el tiktoker de Milei, para que no lo reconozcan en la calle

Iñaki Gutiérrez, el joven de 24 años que gestiona el TikTok de Javier Milei, se volvió viral por un video reciente donde camina encapuchado en un día caluroso de Buenos Aires, aparentemente para evitar ser reconocido. En las imágenes, una voz lo provoca desde atrás de la cámara: “Sin capucha no caminás, ¿no? Devuelvan todo lo que se robaron, narcos. Camina sin capucha, no tengas miedo que no te van a correr. Van a terminar todos presos, delincuentes”. El clip, con miles de reproducciones, generó indignación entre libertarios y burlas de opositores en redes.

No es la primera vez que Gutiérrez enfrenta la hostilidad. En marzo de 2024, Milei lo defendió públicamente tras un supuesto conflicto en la Universidad de Belgrano, donde estudia Economía, acusando a una profesora de castigarlo por su militancia liberal. En agosto de 2025, durante una caravana en Corrientes, protagonizó un altercado con periodistas: tras un incidente con una camioneta oficial, empujó a un camarógrafo de A24 y discutió con una cronista de LN+. En mayo, en Misiones, transeúntes lo increparon mientras recorría la provincia.

Otros libertarios también enfrentan la calle. Franco Antúnez, conocido como “Fran Fijap”, con miles de suscriptores en YouTube, fue agredido en octubre de 2024 durante una marcha contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Golpeado y robado, se refugió en una casa de empanadas en Callao: “Me cagaron a piñas, estoy vivo de milagro”, relató en vivo. Días antes, en otra protesta, sufrió agresiones similares, atribuidas a manifestantes.

El tono confrontativo del discurso libertario, sumado a la frustración por la crisis económica y las políticas del gobierno, alimenta las reacciones que se ven en la calle. Con las elecciones de medio término en el horizonte, la capucha de Gutiérrez refleja el costo de la exposición en un país donde las redes y la realidad chocan todo el tiempo