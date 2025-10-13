Video: Karen Reichardt explica cómo se pronuncia su falso apellido alemán

“CH es J en alemán”. Con esa frase, Karen Reichardt (candidata a diputada por Buenos Aires de La Libertad Avanza) publicó un video en el que aclara cómo se pronuncia su supuesto apellido de origen alemán. En primer plano y mirándose a cámara, repite su nombre con énfasis: “Karen Reichardt, Karen Reichardt. CH es J en alemán, ¿está claro? Así se pronuncia”.

La aclaración llega después de que periodistas y referentes políticos recordaran que su nombre real es Karina Celia Vázquez, algo que ella misma evita mencionar. La ex chica Playboy y panelista deportiva responde así, aunque de manera indirecta, a los comentarios que cuestionan la veracidad de su nueva identidad pública.

En la publicación, Reichardt aseguró que el apellido proviene de su abuela materna y remató el posteo con un mensaje dirigido a sus críticos: “Muchos que hablan al menos sepan pronunciar mi apellido”. En los comentarios, un usuario contó una anécdota sobre sus raíces alemanas, a lo que la candidata respondió con emojis de risa, manteniendo el tono distendido del video.

Desde que José Luis Espert se bajó de la candidatura por el escándalo del Narcogate, el nombre de la comunicadora, segunda en la lista, apareció más que nunca. Días atrás, estuvo sobre el escenario en un acto encabezado por Javier Milei y publicó un mensaje de fidelidad política: “Tengo muy claro que ayudar a mi presidente de manera incondicional es todo lo que quiero. Allí estaré, donde él me necesite. ¡Viva la Patria, viva la libertad carajo!”.

En redes, el video se viralizó rápido y no faltaron los comentarios irónicos, muchos marcando el contraste entre la sobreactuación de la candidata y el tono informal del mensaje. Para varios usuarios, la escena resume una política cada vez más basada en la actuación, donde Reichardt combina ambición política y autopromoción en un espacio donde la exposición vale tanto como las ideas.