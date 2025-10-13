Coincidencias: Espert y la droguería del Coimagate comparten abogado

El diputado José Luis Espert, de La Libertad Avanza, cambió su equipo legal en octubre de 2025 tras ser investigado por lavado de dinero. Designó a Alejandro Freeland y Santiago Kent como sus nuevos abogados, dejando atrás a su defensa previa, no especificada públicamente. Espert enfrenta acusaciones por recibir 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, empresario ligado al narcotráfico, para su campaña de 2019. Admitió en Intratables las transferencias no declaradas, pero no las devolvió. Esto lo llevó a renunciar a su candidatura a diputado por Buenos Aires, tras allanamientos aprobados por Diputados.

Alejandro Freeland, penalista con 35 años de experiencia, es profesor en la UBA, la Universidad Austral y Pompeu Fabra (Barcelona). Su trayectoria incluye controversias: defendió a un condenado por el asesinato de Mariano Ferreyra (2010) y calificó la represión de 2017 frente al Congreso como “alzamiento en armas”. En el caso de Espert, Freeland minimizó las acusaciones, alegando que el diputado fue “engañado” por Machado.

Freeland también representa a la droguería Suizo Argentina, eje del “Coimagate” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este escándalo, destapado en agosto de 2025, involucra contratos por 30 mil millones de pesos con sobreprecios en medicamentos. Audios de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y amigo de Espert y Milei, revelaron retornos del 8%, con un 3% presuntamente para Karina Milei. La Justicia, bajo el juez Casanello, investiga con allanamientos y secuestros.

“Es un honor trabajar para el señor Espert, que es un hombre muy honorable que fue engañado y usado por un señor que parece que se dedicaba a engañar”, declaró a los medios al confirmarse su designación.

El vínculo se complica: Francisco Oneto, abogado de Milei, defiende a Machado. Esta red de relaciones, con Spagnuolo, Espert y los Milei conectados, alimenta críticas en X (#KarinaEsAltaCoimera, #EspertNarco). Las “coincidencias” sugieren un círculo cerrado en el oficialismo, que simboliza una red de lealtades cuestionables.