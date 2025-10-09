Tomás Rebord: "Es raro que el Presidente se ponga cuatro camperas"

Durante la presentación de su libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena, el presidente Javier Milei atrajo la atención no solo por su discurso, sino también por su vestimenta. En su editorial "Edibordial" del 7 de octubre en el canal BLENDER, el periodista Tomás Rebord cuestionó la elección del mandatario de usar un saco con tres camperas de cuero en un estadio con temperaturas altas.

Rebord afirmó: "Les juro que el día que me cayó la ficha fue el día que me convencieron de hacer un chiste con tres camperas. Acá fue la única vez en mi vida que me puse tres camperas y cuando me puse la tercera dije: 'esto no tiene ningún sentido' y ahí pensé: el presidente toma decisiones todos los días después de tomar estas cuatro decisiones al hilo. Son cuatro decisiones que solo pueden ir juntas: campera 1, 2, 3, 4. Él arranca todos los días de su vida desde ese punto de partida. Todo está mal". El segmento, que acumuló miles de visualizaciones en YouTube, generó debate sobre la imagen presidencial.

El acto del Movistar Arena combinó política y espectáculo. Acompañado por "La Banda Presidencial", con la diputada Lilia Lemoine como corista, Milei interpretó covers de Charly García ("Demoliendo Hoteles"), Sandro ("Dame el fuego de tu amor"), Nino Bravo ("Libre"), entre otros, en un evento que se extendió hasta las 23. El presidente rindió homenaje a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y presentó su libro con la presencia de Karina Milei, Patricia Bullrich y Manuel Adorni. Realizado a 20 días de las elecciones legislativas, el evento buscó fortalecer el apoyo a La Libertad Avanza en medio del escándalo por el "narcogate" de José Luis Espert.

El comentario de Rebord aludió a un episodio previo en septiembre de 2025, cuando Milei asistió al búnker de La Libertad Avanza en La Plata, tras la derrota electoral ante Axel Kicillof, vistiendo cuatro camperas en un espacio calefaccionado. En su análisis, Rebord cuestionó cómo la elección de vestimenta refleja la toma de decisiones del presidente, señalando un contraste entre la imagen pública de Milei y los desafíos políticos de su gestión en un contexto electoral y de crisis.