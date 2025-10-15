Escándalo Espert: por qué Milei lo sigue defendiendo en soledad

Javier Milei está emperrado. No bajó a José Luis Espert cuando todavía se podía, sostuvo su candidatura hasta que fue insostenible y ahora, con el economista afuera, lo sigue bancando como si nada. En el show del Movistar Arena lo homenajeó: “¡Espeeert, Espeeert!”. Ese mismo día, Milei retuiteó a @GordoLibertario proponiéndolo como ministro de Seguridad. La idea era un delirio, pero Milei compró.

El entorno libertario ya había resuelto que Espert tenía que bajarse. Milei resistió en soledad. Su abogado y el de Espert, Francisco Oneto, también defiende al narco “Fred” Machado. Un detalle. El domingo, Caputo le propuso echarlo en vivo con Majul. Milei no quiso. Prefirió que Espert renuncie “por el bien del país”. Y así fue.

No es la primera vez que se cruzan. Ya hubo pelea por plata. Milei dijo que Espert quiso comprarlo con 300 mil dólares. El otro argumenta que era menos, y que se trataba de una “mensualidad”.