El miedo al bullying, la razón de la licencia de Espert en Diputados

José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y ex presidente de la Comisión de Presupuesto, conocido por su estilo confrontativo y frases como "cárcel o bala" contra delincuentes, pidió licencia hasta fin de año para eludir el escrutinio por el narcoescándalo que lo vincula al empresario "Fred" Machado. El caso lo obligó a bajar su candidatura en Buenos Aires y lo expone a allanamientos judiciales. Fuentes cercanas a Espert confirman a NOTICIAS que teme un "bullying" insoportable en el Congreso: memes, silbidos y aislamiento que harían insostenible su presencia. "No quiere dar la cara, sería un papelón", admiten.

La Justicia de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, lo imputó por lavado de dinero. Machado, que será extraditado a EE.UU. por narcotráfico, lavado y fraude, financió la campaña de Espert en 2019 con 200 mil dólares, declarados como "adelanto por consultoría" de un contrato millonario. La fiscalía investiga si fue dinero sucio o una coima, sumado a los 35 vuelos del diputado en jets privados de Machado. Esto forzó a Espert a renunciar a su postulación el 7 de octubre, dejando la cabeza de lista a Karina Reichardt, aunque el Gobierno intentó sin éxito imponer a Diego Santilli.

El caso ha generado tensiones dentro de LLA, donde Espert era una figura clave hasta hace semanas. Su relación con Machado, que incluye eventos conjuntos en Viedma y el uso de una camioneta Grand Cherokee del entorno del empresario, ha sido documentada por la Justicia, que también investiga a Claudio Ciccarelli, cercano a la diputada Lorena Villaverde y primo de Machado.

La licencia, solicitada el 8 de octubre hasta el 8 de diciembre, le permite cobrar 2,5 millones de pesos mensuales sin ir al Congreso. "Es una estrategia para evitar que lo graben y la oposició lo destroce", dicen allegados. En la sesión que aprobó los allanamientos (215 votos), Vilma Ripoll (MST) lo atacó: "Espert nos mintió, cree que es más vivo. Queremos sacarle los fueros". Los allanamientos buscan pruebas del vínculo con Machado, tras su renuncia a la Comisión de Presupuesto.

Por su parte, la Justicia autorizó el allanamiento de la casa de Espert en Nordelta y su oficina en el Anexo A del Congreso, tras un pedido de la fiscalía de San Isidro. El Frente de Todos presentó un proyecto para expulsarlo de la Cámara, mientras el hashtag #EspertNarco sumó 12 mil posteos en la red social X en 48 horas. La licencia le da un respiro, pero los allanamientos y el escándalo amenazan su banca.