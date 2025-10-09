Thursday 9 de October, 2025
POLíTICA | Hoy 14:51

El miedo al bullying, la razón de la licencia de Espert en Diputados

Acorralado por el Narcogate, el diputado libertario evita el Congreso con una licencia hasta fin de año. Los allanamientos en su casa.

José Luis Espert | Foto:CEDOC
José Luis Espert | Foto:CEDOC

José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y ex presidente de la Comisión de Presupuesto, conocido por su estilo confrontativo y frases como "cárcel o bala" contra delincuentes, pidió licencia hasta fin de año para eludir el escrutinio por el narcoescándalo que lo vincula al empresario "Fred" Machado. El caso lo obligó a bajar su candidatura en Buenos Aires y lo expone a allanamientos judiciales. Fuentes cercanas a Espert confirman a NOTICIAS que teme un "bullying" insoportable en el Congreso: memes, silbidos y aislamiento que harían insostenible su presencia. "No quiere dar la cara, sería un papelón", admiten.

La Justicia de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, lo imputó por lavado de dinero. Machado, que será extraditado a EE.UU. por narcotráfico, lavado y fraude, financió la campaña de Espert en 2019 con 200 mil dólares, declarados como "adelanto por consultoría" de un contrato millonario. La fiscalía investiga si fue dinero sucio o una coima, sumado a los 35 vuelos del diputado en jets privados de Machado. Esto forzó a Espert a renunciar a su postulación el 7 de octubre, dejando la cabeza de lista a Karina Reichardt, aunque el Gobierno intentó sin éxito imponer a Diego Santilli.

El caso ha generado tensiones dentro de LLA, donde Espert era una figura clave hasta hace semanas. Su relación con Machado, que incluye eventos conjuntos en Viedma y el uso de una camioneta Grand Cherokee del entorno del empresario, ha sido documentada por la Justicia, que también investiga a Claudio Ciccarelli, cercano a la diputada Lorena Villaverde y primo de Machado. 

La licencia, solicitada el 8 de octubre hasta el 8 de diciembre, le permite cobrar 2,5 millones de pesos mensuales sin ir al Congreso. "Es una estrategia para evitar que lo graben y la oposició lo destroce", dicen allegados. En la sesión que aprobó los allanamientos (215 votos), Vilma Ripoll (MST) lo atacó: "Espert nos mintió, cree que es más vivo. Queremos sacarle los fueros". Los allanamientos buscan pruebas del vínculo con Machado, tras su renuncia a la Comisión de Presupuesto.

Por su parte, la Justicia autorizó el allanamiento de la casa de Espert en Nordelta y su oficina en el Anexo A del Congreso, tras un pedido de la fiscalía de San Isidro. El Frente de Todos presentó un proyecto para expulsarlo de la Cámara, mientras el hashtag #EspertNarco sumó 12 mil posteos en la red social X en 48 horas. La licencia le da un respiro, pero los allanamientos y el escándalo amenazan su banca.

