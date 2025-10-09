Eduardo Feinmann enumeró las denuncias contra Grabois: "Que se baje"

“Tengo este mamotreto que tiene 32 páginas”, destacó Eduardo Feinmann en su programa radial de Radio Mitre mostrando una cantidad de hojas. En plena transmisión streaming, el conductor relato que hizo un compendio de todas las causas judiciales de los candidatos del frente Fuerza Patria que se presentaran a las elecciones generales de medio término el próximo 26 de octubre.

El periodista advirtió: “Todos los integrantes de la lista tienen algo en la Justicia. Alguna causa. Solamente para Jorge Taiana hay seis páginas de antecedentes y prontuario. Voy a dar dos ejemplos, nada más. Grabois tiene siete de 32 páginas”. Como es habitual al presentar este tipo de datos, que este caso afecta a la coalición peronista, Feimann hizo uso del timming radial otorgando cierto suspenso en la lectura para su audiencia.

“De Taiana, por ejemplo, una denuncia en el Juzgado Criminal Correccional Federal N.º 6 del año 2021, por el delito de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes y encubrimiento. Después hay otra causa del 21, los delitos que se imputan malversación de caudales público, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público. Hay otra denuncia que cayó en el Juzgado Criminal Correccional Federal N.º 7 de incumplimiento y violación de deberes de funcionario público”, resaltó el periodista al aire.

“Defraudación contra la administración pública. Después tiene otra del 23, defraudación por administración fraudulenta y malversación. ¿Va a renunciar Taiana?”, preguntó Feinmann y haciendo uso de su conocimiento en leyes, afirmó: “La más grave es un delito de ética y moral, se afanó una de las vacunas. Se vacunó primero, eso fue lo más horrible que ha cometido”. En el programa se rememoró el “escándalo de las vacunas”, cuando funcionarios de la gestión de Alberto Fernández hicieron uso de su influencia para vacunarse contra el COVID-19, sin respetar el orden de vacunación establecido por el gobierno nacional de ese momento.

A continuación, después de hacer un brevísimo resumen sobre los antecedentes de la segunda candidata a legisladora en la lista de Fuerza Patria por provincia de Buenos Aires, Jimena López, el conductor apuntó contra Juan Grabois. En la lectura, se informó que el líder social, tercero en la nómina justicialista, fue denunciado por “amenazas, extorsión y privación ilegal de la libertad del año 2019”. “Incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y asociación ilícita”, detalló.

Siguiendo la narración de denuncias contra el referente del Frente Patria Grande, en el programa se observó: “Apología del crimen, estafa, asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y otra por usurpación en el 2020”. “Atentado contra la autoridad, atentado agravado por más de tres personas…”, son algunas de las causas contra el líder kirchnerista, muchas de ellas vinculadas por los cortes de calles y protestas durante las manifestaciones organizadas por su frente social. Al finalizar la lectura, Eduardo Feinmann remató: "¿En serio este tipo va a ser diputado?".

El tuitero libertario "Agarra la pala " destacó, en su cuenta de X, la lectura que el periodista hizo en la radio y en el programa televisivo de A24. "Feinmann sigue poniéndose la 10, muestra todas las cusas de los K y prende fuego a Grabois", posteó el troll de LLA,etiquetando a la cuenta de Feinmann y ,parafraseando al conductor, compartió: “7 paginas de causas contra Grabois ¿Vas a renunciar o no?. Como podes ser candidato a diputado con esto, con razón no querían ficha limpia estos degenerados. Grabois es un estafador”. Desde su usuario de X, el periodista reaccionó: "Gracias por destacarlo".