Las polémicas imágenes de archivo de Santilli con Cositorto

Leonardo Cositorto, preso por estafa piramidal con Generación Zoe, sacudió la escena política desde la cárcel de Goya, Corrientes. En una entrevista con Radio Splendid, confesó haber aportado 32.500 dólares a la campaña de Diego Santilli en 2021, cuando el actual candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA) competía por Juntos por el Cambio (JxC). La revelación revive fotos de archivo que, desde 2022, vinculan al exvicejefe porteño con el líder de un esquema Ponzi que defraudó a miles.

Cositorto, condenado a 12 años por estafas y asociación ilícita, detalló que el aporte se gestionó tras un encuentro con Martiniano Molina, donde también estaban Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo y Santilli. “Me pidieron plata para contrarrestar el robo de fiscales”, afirmó, asegurando que entregó el dinero antes de las generales de 2021. Además, mencionó haber sponsoreado el auto de carreras de Nicanor Santilli Pazos, hijo del diputado, con “Zoe Cash”, la criptomoneda de su emporio fraudulento.

Las fotos que ahora resurgen datan de noviembre de 2021, en un acto en La Plata por el libro de Molina. En ellas, Cositorto aparece detrás de Santilli, Ritondo y Larreta. Otra imagen lo muestra en eventos de campaña con Gabriel González, exvocero de Zoe. Un video de González militando por Santilli y el logo de “Zoe Cash” en el auto de Nicanor alimentaron las sospechas de nexos. Santilli siempre lo negó: “No lo conozco, no tengo vínculo”, dijo en 2022, atribuyendo las fotos a un acto público.

Un dato no menor agrava el escenario: el abogado de Cositorto es Francisco Oneto, quien también representa a Javier Milei, Fred Machado y José Luis Espert. Esta conexión, en pleno caos por la renuncia de Espert tras acusaciones de lazos narco con Machado, pone a LLA bajo un escrutinio mayor. Cositorto, molesto por los desmentidos, insistió: “Apoyé a Santilli y a Milei por un cambio para Argentina”.