Quién es Karen Reichardt, la ex vedette que por ahora quedó primera en la lista de LLA

Tras el bloqueo judicial a Diego Santilli y la renuncia de José Luis Espert, Karen Reichardt (Karina Celia Vázquez) quedó como cabeza de lista de La Libertad Avanza (LLA) para diputados nacionales por Buenos Aires. El 7 de octubre de 2025, la fiscal Laura Roteta dictaminó que la boleta debe respetar el orden original, con Reichardt primera tras la salida de Espert, envuelto en acusaciones de financiamiento narco. El juez Alejo Ramos Padilla ratificó el fallo el 8 de octubre, rechazando el intento de LLA de ubicar a Santilli (tercero en la lista) como líder, priorizando la paridad de género y el Código Electoral. Con las boletas ya impresas y las elecciones del 26 de octubre a la vista, Reichardt, a sus 56 años, encabeza la lista bonaerense, que pone 35 bancas en juego.

Reichardt saltó a la fama en los ‘90 como vedette. Nacida en Lomas de Zamora en 1969, debutó en NotiDormi de Raúl Portal y saltó a la masividad con Brigada Cola (1992) junto a Guillermo Francella. Su pico llegó con la tapa de Playboy Argentina de 1992, una producción icónica con María Fernanda Callejón. También actuó en filmes como Tachero nocturno (1993) y Despertar de pasiones (1994), consolidándose como ícono sexy. En 2003, condujo Fanáticas en Fox Sports, un programa deportivo femenino, y desde abril de 2025 lidera Amores Perros en la TV Pública, sobre adopción de mascotas.

Su militancia libertaria es reciente. En 2023, desinteresada en política, cambió tras el triunfo de Milei. En enero de 2024, lo visitó en Casa Rosada y tuiteó: “Un ser extraordinario. Gracias por la esperanza”. En redes, apoyó reformas y comparte contenido anti-kirchnerista. Su ex-marido, Gustavo Balabanian, un empresario ligado al sector financiero —dueño de Paraná Seguros y del grupo Tutelar, con intereses en franquicias como la cadena de heladerías Persicco y propiedades en Bariloche—, mantiene una conexión clave con Juan Nápoli, el banquero y ex candidato a senador por La Libertad Avanza (LLA), quien actúa como principal enlace de Milei con el establishment empresarial argentino y asesor en temas de mercados de capitales.

Milei la eligió personalmente en agosto de 2025 como segunda en la lista, valorando su llegada en redes y su perfil “outsider”. La decisión se tomó a contrarreloj, a menos de 72 horas del cierre de listas, y fue interpretada como un “golpe de efecto” dentro del oficialismo. Según confirmaron fuentes de Casa Rosada, el propio presidente impulsó su inclusión para refrescar la boleta encabezada por Espert, apostando por una figura mediática con afinidad a su ideario libertario y una causa que ambos comparten: el amor por los animales. Reichardt, conductora del ciclo Amores Perros en la TV Pública, suele referirse a sus mascotas como “familia”, una sensibilidad que Milei comparte al hablar de sus “hijitos de cuatro patas”.