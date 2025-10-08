Los tuits racistas de Karen Reichardt, la cabeza de lista de La Libertad Avanza

Karen Reichardt, nueva cabeza de lista de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires, está bajo un intenso escrutinio tras la renuncia de José Luis Espert, por supuestos vínculos con el narcotráfico, y el momentáneo bloqueo de Diego Santilli como alternativa. En este contexto, usuarios en redes sociales han desenterrado un historial de tuits racistas y homofóbicos de Reichardt, revelando un patrón de comportamiento discriminatorio que pone en duda su idoneidad como candidata.

Entre 2017 y 2018, Reichardt publicó mensajes cargados de prejuicios raciales. El 31 de octubre de 2017, escribió "Negros grasas" refiriéndose a hinchas rivales. Días después, el 5 de noviembre, expresó “Bloquear a estos negros es un placer!”. En 2018, continuó con tuits como el del 5 de marzo: "Y hay algunos tan negros grasas que no pueden poner una foto de lo feo que son y truchosssss… pimentón", ridiculizando la apariencia de otros usuarios. Otro tuit, del 5 de marzo de 2018, incluye una referencia a "humor negro" con una imagen de los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar), donde el de piel negra dice "aguante Cristina", usando un estereotipo racial de forma despectiva. Algunos tuits parecen haber sido borrados, pero el tono consistente sugiere un historial de discriminación.

El escándalo no termina ahí. En noviembre de 2024, cuando ya apoyaba públicamente a Javier Milei y a La Libertad Avanza, Reichardt publicó comentarios homofóbicos: “A mí no! Porque tuve mi séquito de gays… conozco sus cabezas, en el fondo te odian si sos linda… hablo del 80%. Hay un 20% que se puede salvar”. Este tuit, ya con ella involucrada en política, generaliza y perpetúa estereotipos dañinos contra la comunidad LGBTQ+.

Estos mensajes chocan con los valores de inclusión y diversidad que una figura pública debería representar, especialmente en una provincia tan plural como Buenos Aires. El historial de Reichardt revela un patrón de prejuicios que no es un hecho aislado, sino una constante. Mientras LLA busca renovar la política, la pregunta es si puede sostener a una candidata con un discurso tan divisivo. Los votantes decidirán, pero los tuits de Reichardt ya han marcado su candidatura.