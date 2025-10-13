Monday 13 de October, 2025
Cómo la interna entre Karina y Santiago Caputo se coló en el show de Milei

En su concierto, el Presidente intentó un acercamiento entre las partes que no fue. La hermana, conforme por haber llevado más militancia.

Karina Milei y Santiago Caputo | Foto:CEDOC
Milei intentó varias veces durante el evento hacer un gesto de conciliación. Salvando las enormes distancias, parecía el último Perón haciendo esfuerzos por mantener un equilibrio entre los Montoneros y el sindicalismo de Rucci. 

En el Movistar Arena, cuando Milei juntó en la misma oración los agradecimientos a "La Púrpura", la agrupación de Sebastián Pareja que responde a Karina Milei, con los mimos a "Las fuerzas del cielo", de Santiago Caputo. "Se llama apagando la interna", lanzó luego de terminar un tema, en formato cómico, con la idea de descomprimir. Da la sensación de que no lo logró.

Karina Milei no fue consultada por el hermano en la decisión de entrar al escenario custodiado por los soldados del asesor todoterreno. Sin embargo, se fue satisfecha con lo que le reportó su armador Pareja: que habían metido ellos más gente que los de su adversario interno. En el caputismo desconfiaban de esos números.

